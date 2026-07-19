Nacionales
Conductor ebrio vuelca Kia Soul al intentar estacionarse en gasolinera de San Vicente
Un aparatoso accidente ocurrió este domingo en el área del market de una gasolinera Shell en San Vicente. El conductor de un vehículo Kia Soul, en aparente estado de ebriedad, perdió el control al intentar estacionarse y terminó volcando el automotor.
Afortunadamente, el percance solo dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades llegaron al lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.
Este tipo de incidentes resaltan los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.
Nacionales
Conductor en sentido contrario pierde el control y vuelca en Calle al Volcán
Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana en Calle al Volcán, distrito de Mejicanos, San Salvador. El conductor de un vehículo circulaba en sentido contrario, perdió el control y terminó volcando tras impactar contra un árbol a un costado de la vía.
Según testigos, la maniobra irresponsable generó peligro en una zona de alto tráfico. Al cierre de esta nota, se desconoce si hubo personas lesionadas de gravedad. Las autoridades ya se encuentran en el lugar investigando el hecho.
Nacionales
Cuatro lesionados deja vuelco de rastra en carretera entre Santa Ana y Metapán
Un aparatoso accidente de tránsito dejó este domingo al menos cuatro personas lesionadas tras el vuelco de una rastra que transportaba metales para construcción. El percance ocurrió en la Carretera Internacional, en el tramo que conecta Santa Ana con Metapán, a la altura de la cuesta de San Jacinto.
Personal de Cruz Azul y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió rápidamente al lugar para atender a los heridos. Hasta el momento no se ha detallado la gravedad de las lesiones ni si todos fueron trasladados a un hospital.
La rastra quedó severamente dañada y obstruyendo parcialmente la vía. Autoridades y cuerpos de socorro trabajan en la zona para retirar el vehículo y restablecer el tránsito. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución en el sector occidental del país.
Este tipo de accidentes en cuestas pronunciadas resaltan la necesidad de extremar medidas de seguridad en vehículos pesados.
• Accidente vial en Carretera Internacional:
Una rastra que transportaba metales para construcción sufrió un aparatoso volcamiento en el tramo Metapán-Santa Ana, específicamente en la cuesta de San Jacinto. La unidad pesada quedó completamente destruida y su carga de vigas y… pic.twitter.com/RcLgBgoxCI
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 19, 2026
Nacionales
MARN alerta por altas concentraciones de Polvo del Sahara en El Salvador este sábado
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó la presencia de altas concentraciones de Polvo del Sahara sobre todo el territorio salvadoreño durante este sábado 18 de julio. El fenómeno genera un ambiente brumoso y reduce la calidad del aire, por lo que las autoridades emitieron recomendaciones para proteger a la población.
El polvo del Sahara es una masa de aire seco y cargada de partículas finas que viaja desde el desierto africano hasta Centroamérica, impulsada por los vientos alisios. Este evento es recurrente entre mayo y agosto, y aunque es un fenómeno natural, puede generar irritación en ojos, garganta y vías respiratorias, además de agravar condiciones como asma y alergias.
Según el MARN, las concentraciones más altas se registran durante este sábado, aunque se espera una disminución progresiva para el día domingo. Las partículas en suspensión pueden alcanzar niveles que representan un riesgo moderado a alto para grupos sensibles, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias preexistentes.
Las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor concentración, mantener puertas y ventanas cerradas en los momentos de mayor bruma y usar mascarilla si se presenta sensibilidad respiratoria. También sugieren hidratarse constantemente y reducir el tiempo de exposición en exteriores.
El MARN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ya que la calidad del aire puede mejorar de forma gradual durante el fin de semana.