Pronostican lluvias en distintos puntos del país para este viernes

El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana en el sector costero y la zona occidental del país, sin que se prevean lluvias significativas en esas áreas.

Para la tarde, se espera un incremento de la nubosidad con lluvias puntuales en sectores de la zona norte y la cordillera volcánica, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo, sierra Tecapa-Chinameca, así como al norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado con lluvias en sectores de la zona central y occidental, principalmente en los departamentos de San Vicente, Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y Santa Ana. Además, no se descartan algunas lluvias al norte de la zona oriental.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas de 35 kilómetros por hora o más.

El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.

Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y por vaguadas cercanas a la región.

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