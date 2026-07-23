Nacionales
Capturan a jovencito que aparecía en video realizando señas alusivas a pandillas
Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ubicaron en el distrito de Alegría, municipio de Usulután Norte, a Roberto Eliseo Hernández Jiménez, alias «Snif», señalado como integrante de la pandilla MS-13.
De acuerdo con la información oficial, la localización del sujeto se realizó en respuesta a una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, en la que aparecía en un video realizando señas alusivas a dicha estructura criminal.
Las autoridades indicaron que Hernández Jiménez posee antecedentes por los delitos de otras agresiones sexuales y amenazas.
Tras su ubicación, el presunto pandillero fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) para continuar con el proceso correspondiente.
Las autoridades reiteraron que no permitirán que personas utilicen símbolos de pandillas para desafiar a las instituciones o intimidar a la población y advirtieron que quienes insistan en vincularse con estas estructuras deberán responder ante la justicia.
Nacionales
El Salvador fortalece su infraestructura energética para impulsar el desarrollo económico
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la inauguración de la nueva Subestación Eléctrica Surf City, una obra estratégica ejecutada por ETESAL, que fortalecerá la capacidad del sistema nacional de transmisión y acompañará el crecimiento económico, turístico y productivo de la zona costera.
En su discurso, el Vicepresidente Ulloa recordó que, antes de 2019, el país dependía en parte de la importación de energía eléctrica, por lo que uno de los principales desafíos fue transformar el sector energético para convertirlo en un motor del desarrollo nacional. Destacó la visión del Presidente Nayib Bukele de modernizar la gobernanza de esta industria, permitiendo garantizar un suministro eléctrico más robusto y confiable para todo el país.
Asimismo, señaló que esta subestación forma parte del proceso de expansión de la red nacional de transmisión y responde a la necesidad de acompañar el crecimiento de polos estratégicos como Surf City . Actualmente, el 63.93 % de la generación eléctrica nacional proviene de fuentes renovables, reflejando una matriz energética diversificada.
A su vez, el Presidente de ETESAL, Edwin Núñez, destacó que la Subestación Surf City es la primera del país en incorporar tecnología GIS (Sistema de Información Geográfica), una infraestructura moderna que garantiza un suministro eléctrico más confiable y continuo para los salvadoreños. Esta obra representa una inversión de US$35 millones y cuenta con una capacidad de transformación de 50 MVA, permitiendo fortalecer la calidad del servicio eléctrico.
El acto contó con la participación de la Ministra de Turismo, Morena Valdez; la Ministra de Economía, María Luisa Hayem; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; y demás funcionarios del Gobierno.
Nacionales
Capturan a dos hombres por agredir a otro durante una fiesta bailable en Santiago Nonualco
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres acusados de lesionar a otro durante una fiesta bailable en el distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro.
De acuerdo con la institución, la víctima, un hombre de 26 años de edad, fue agredida a puñetazos por los ahora detenidos mientras se desarrollaba la actividad.
Los capturados fueron identificados como José Enrique Hernández Barahona, de 25 años, y José Miguel Valladares Barahona, de 28 años.
La PNC indicó que sus equipos brindaban seguridad en el lugar, por lo que intervinieron y realizaron la captura de ambos sospechosos.
Los detenidos serán remitidos por el delito de lesiones.
La víctima recibió atención médica y, según la Policía, su condición de salud es estable.
Nacionales
Capturan a hombre que atacó con un corvo a su vecino en Cuscatlán Sur
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Daniel Morataya Vásquez, de 54 años de edad, acusado de lesionar con un corvo a su vecino en el cantón El Centro, en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán Sur.
De acuerdo con la información policial, la víctima se dirigía a realizar una compra cuando fue interceptada por Morataya Vásquez, quien presuntamente la atacó, provocándole varias heridas en las piernas.
Como consecuencia de las lesiones, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
La PNC indicó que, tras realizar un rastreo en la zona, logró ubicar al presunto agresor y encontró el corvo que habría sido utilizado durante el ataque.
Según las investigaciones, ambos involucrados mantenían conflictos relacionados con el ingreso del ganado de la víctima a los terrenos del presunto atacante.
José Daniel Morataya Vásquez será remitido por el delito de lesiones.