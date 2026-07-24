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Félix Ulloa presenta en el MUNA libro sobre el régimen político-social de El Salvador y destaca su aporte al debate nacional
El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) fue sede este jueves 23 de julio de 2026 de la presentación del libro *“El Salvador: El Régimen Político-Social 2025”*, del investigador Francisco Martínez. La actividad reunió a autoridades, académicos e invitados interesados en el análisis de las transformaciones políticas, sociales e institucionales del país.
Entre los asistentes estuvo el vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, quien ofreció declaraciones a los medios *antes del inicio formal de la presentación. Su participación tuvo una relevancia especial, debido a que fue el encargado de escribir el **prólogo de la obra*, desde el cual expone su valoración sobre el contenido, la trayectoria del autor y el contexto histórico examinado.
#CRONIO Antes de la presentación del libro “El Salvador: El Régimen Político-Social 2025”, el vicepresidente @fulloa51 destacó su aporte para comprender las transformaciones del país. Ulloa también escribió el prólogo de la obra de Francisco Martínez. #ElSalvador #MUNA pic.twitter.com/lg2kshgJ7a
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 24, 2026
El libro es una iniciativa vinculada al Centro de Estudios Internacionales “Héctor Oquelí” y propone una interpretación de los cambios experimentados por El Salvador desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. Ulloa describe el trabajo como una investigación elaborada desde los hechos y orientada a cuestionar algunas interpretaciones tradicionales sobre la democracia y la posguerra salvadoreña.
En el prólogo, el vicepresidente sostiene que la publicación *“llena un vacío en la interpretación de las nuevas realidades que vive nuestro país”* y aparece en un momento marcado por importantes transformaciones nacionales e internacionales. La afirmación resume uno de los principales planteamientos de la obra: la necesidad de examinar los acontecimientos recientes desde nuevas categorías políticas y sociales.
Francisco Martínez presenta un recorrido histórico que parte de los antecedentes de la guerra civil, continúa con los Acuerdos de Paz y analiza la etapa posterior caracterizada por el bipartidismo, los desafíos económicos, la concentración de la riqueza, la violencia, la corrupción y los rezagos sociales. El libro busca relacionar esos procesos con las transformaciones institucionales y políticas observadas durante los últimos años.
Ulloa también destaca en el prólogo que conoce a Martínez desde la década de 1980, cuando este se desempeñaba como dirigente sindical. Según relata, el autor ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada con el ámbito laboral, la consultoría, la elaboración de diagnósticos y la construcción de propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
La obra plantea que los cambios ocurridos en el país no deben analizarse únicamente como resultados electorales o administrativos, sino como parte de una transformación más amplia en la relación entre ciudadanía, seguridad, bienestar e instituciones. Esta interpretación corresponde a la perspectiva del autor y del prologuista, y se incorpora al debate académico y político sobre la evolución reciente de El Salvador.
La presentación en el MUNA permitió abrir un espacio de reflexión sobre la memoria histórica, el funcionamiento del Estado y los desafíos que enfrenta la sociedad salvadoreña. Con el prólogo de Félix Ulloa, el libro de Francisco Martínez se incorpora a la discusión sobre el modelo político-social que ha surgido en el país y sobre las claves necesarias para comprender sus transformaciones presentes y futuras.
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El Salvador fortalece su infraestructura energética para impulsar el desarrollo económico
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la inauguración de la nueva Subestación Eléctrica Surf City, una obra estratégica ejecutada por ETESAL, que fortalecerá la capacidad del sistema nacional de transmisión y acompañará el crecimiento económico, turístico y productivo de la zona costera.
En su discurso, el Vicepresidente Ulloa recordó que, antes de 2019, el país dependía en parte de la importación de energía eléctrica, por lo que uno de los principales desafíos fue transformar el sector energético para convertirlo en un motor del desarrollo nacional. Destacó la visión del Presidente Nayib Bukele de modernizar la gobernanza de esta industria, permitiendo garantizar un suministro eléctrico más robusto y confiable para todo el país.
Asimismo, señaló que esta subestación forma parte del proceso de expansión de la red nacional de transmisión y responde a la necesidad de acompañar el crecimiento de polos estratégicos como Surf City . Actualmente, el 63.93 % de la generación eléctrica nacional proviene de fuentes renovables, reflejando una matriz energética diversificada.
A su vez, el Presidente de ETESAL, Edwin Núñez, destacó que la Subestación Surf City es la primera del país en incorporar tecnología GIS (Sistema de Información Geográfica), una infraestructura moderna que garantiza un suministro eléctrico más confiable y continuo para los salvadoreños. Esta obra representa una inversión de US$35 millones y cuenta con una capacidad de transformación de 50 MVA, permitiendo fortalecer la calidad del servicio eléctrico.
El acto contó con la participación de la Ministra de Turismo, Morena Valdez; la Ministra de Economía, María Luisa Hayem; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; y demás funcionarios del Gobierno.
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Capturan a jovencito que aparecía en video realizando señas alusivas a pandillas
Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ubicaron en el distrito de Alegría, municipio de Usulután Norte, a Roberto Eliseo Hernández Jiménez, alias «Snif», señalado como integrante de la pandilla MS-13.
De acuerdo con la información oficial, la localización del sujeto se realizó en respuesta a una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, en la que aparecía en un video realizando señas alusivas a dicha estructura criminal.
Las autoridades indicaron que Hernández Jiménez posee antecedentes por los delitos de otras agresiones sexuales y amenazas.
Tras su ubicación, el presunto pandillero fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) para continuar con el proceso correspondiente.
Las autoridades reiteraron que no permitirán que personas utilicen símbolos de pandillas para desafiar a las instituciones o intimidar a la población y advirtieron que quienes insistan en vincularse con estas estructuras deberán responder ante la justicia.
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Capturan a dos hombres por agredir a otro durante una fiesta bailable en Santiago Nonualco
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres acusados de lesionar a otro durante una fiesta bailable en el distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro.
De acuerdo con la institución, la víctima, un hombre de 26 años de edad, fue agredida a puñetazos por los ahora detenidos mientras se desarrollaba la actividad.
Los capturados fueron identificados como José Enrique Hernández Barahona, de 25 años, y José Miguel Valladares Barahona, de 28 años.
La PNC indicó que sus equipos brindaban seguridad en el lugar, por lo que intervinieron y realizaron la captura de ambos sospechosos.
Los detenidos serán remitidos por el delito de lesiones.
La víctima recibió atención médica y, según la Policía, su condición de salud es estable.