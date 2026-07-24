Félix Ulloa presenta en el MUNA libro sobre el régimen político-social de El Salvador y destaca su aporte al debate nacional

El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) fue sede este jueves 23 de julio de 2026 de la presentación del libro *“El Salvador: El Régimen Político-Social 2025”*, del investigador Francisco Martínez. La actividad reunió a autoridades, académicos e invitados interesados en el análisis de las transformaciones políticas, sociales e institucionales del país.

Entre los asistentes estuvo el vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, quien ofreció declaraciones a los medios *antes del inicio formal de la presentación. Su participación tuvo una relevancia especial, debido a que fue el encargado de escribir el **prólogo de la obra*, desde el cual expone su valoración sobre el contenido, la trayectoria del autor y el contexto histórico examinado.

#CRONIO Antes de la presentación del libro “El Salvador: El Régimen Político-Social 2025”, el vicepresidente @fulloa51 destacó su aporte para comprender las transformaciones del país. Ulloa también escribió el prólogo de la obra de Francisco Martínez. #ElSalvador #MUNA pic.twitter.com/lg2kshgJ7a — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 24, 2026

El libro es una iniciativa vinculada al Centro de Estudios Internacionales “Héctor Oquelí” y propone una interpretación de los cambios experimentados por El Salvador desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. Ulloa describe el trabajo como una investigación elaborada desde los hechos y orientada a cuestionar algunas interpretaciones tradicionales sobre la democracia y la posguerra salvadoreña.

En el prólogo, el vicepresidente sostiene que la publicación *“llena un vacío en la interpretación de las nuevas realidades que vive nuestro país”* y aparece en un momento marcado por importantes transformaciones nacionales e internacionales. La afirmación resume uno de los principales planteamientos de la obra: la necesidad de examinar los acontecimientos recientes desde nuevas categorías políticas y sociales.

Francisco Martínez presenta un recorrido histórico que parte de los antecedentes de la guerra civil, continúa con los Acuerdos de Paz y analiza la etapa posterior caracterizada por el bipartidismo, los desafíos económicos, la concentración de la riqueza, la violencia, la corrupción y los rezagos sociales. El libro busca relacionar esos procesos con las transformaciones institucionales y políticas observadas durante los últimos años.

Ulloa también destaca en el prólogo que conoce a Martínez desde la década de 1980, cuando este se desempeñaba como dirigente sindical. Según relata, el autor ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada con el ámbito laboral, la consultoría, la elaboración de diagnósticos y la construcción de propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

La obra plantea que los cambios ocurridos en el país no deben analizarse únicamente como resultados electorales o administrativos, sino como parte de una transformación más amplia en la relación entre ciudadanía, seguridad, bienestar e instituciones. Esta interpretación corresponde a la perspectiva del autor y del prologuista, y se incorpora al debate académico y político sobre la evolución reciente de El Salvador.

La presentación en el MUNA permitió abrir un espacio de reflexión sobre la memoria histórica, el funcionamiento del Estado y los desafíos que enfrenta la sociedad salvadoreña. Con el prólogo de Félix Ulloa, el libro de Francisco Martínez se incorpora a la discusión sobre el modelo político-social que ha surgido en el país y sobre las claves necesarias para comprender sus transformaciones presentes y futuras.

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