Migración
Aeropuerto Internacional de El Salvador supera los 3 millones de pasajeros
El Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa fortaleciendo su operación al superar los 3 millones de pasajeros atendidos a finales de julio de 2026, reflejando el dinamismo de la conectividad aérea y la confianza de miles de viajeros que utilizan la terminal.
En este mismo período, el aeropuerto ha registrado más de 26 mil operaciones de vuelos de pasajeros, manteniendo un flujo constante de conexiones internacionales. Asimismo, la terminal ha movilizado más de 22.5 millones de kilogramos de carga, contribuyendo al desarrollo del comercio y la logística del país.
Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la operación aeroportuaria, impulsado por las inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de los servicios, que permiten ofrecer una atención más eficiente, segura y de calidad a pasajeros, aerolíneas y operadores logísticos.
El Aeropuerto Internacional de El Salvador reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas para responder al crecimiento del tráfico aéreo y seguir ofreciendo servicios que impulsen la conectividad del país.
Migración
Aeropuerto listo para las Vacaciones de Agosto 2026
El Aeropuerto Internacional de El Salvador está listo para recibir a los miles de viajeros y familias que utilizarán la terminal aérea durante las Vacaciones de Agosto 2026. Como parte de este período, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) está ejecutando el Plan vacacional, una estrategia que integra el trabajo coordinado de más de 1,800 colaboradores de diferentes instituciones del Estado.
El plan reúne los esfuerzos de personal de CEPA, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Aviación Civil, con el objetivo de brindar una atención ágil, segura y eficiente a los pasajeros.
Como parte de las acciones implementadas, el aeropuerto está fortaleciendo sus procesos mediante inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, ofreciendo una experiencia de viaje más cómoda, accesible y amigable para los usuarios.
Entre las principales mejoras se encuentra la nueva Terminal de Llegadas, que incorpora 34 nuevos puntos migratorios, para un total de 73 posiciones de atención, permitiendo agilizar el ingreso de los pasajeros al país. Asimismo, el sistema de manejo de equipaje opera con 12 bandas transportadoras, con capacidad para procesar hasta 16,500 maletas por hora, incluyendo una banda especializada para equipaje sobredimensionado.
Para los pasajeros que salen del país, la terminal dispone de 122 puntos de registro (check-in), además de filas prioritarias para familias y el sistema de Migración Invisible, que agiliza el proceso antes del abordaje. El aeropuerto también continúa fortaleciendo su atención a las familias mediante la certificación Family Friendly, ofreciendo 16 posiciones migratorias exclusivas para este segmento, baños familiares, salas de lactancia, áreas lúdicas, espacios accesibles, sillas de ruedas, señalización especializada y personal capacitado. Como parte de los servicios disponibles, los usuarios cuentan con una Unidad Médica Aeroportuaria con atención las 24 horas, servicios Pet Friendly, una amplia oferta gastronómica con opciones para niños y diferentes establecimientos comerciales dentro de la terminal.
Además, el aeropuerto dispone de más de 1,800 espacios de estacionamiento, mientras que la nueva Terminal de Llegadas incorpora 64 espacios para recoger pasajeros, de los cuales 12 son Family Friendly. Durante el período vacacional también se están reforzando las labores de vigilancia, señalización, orientación y control de accesos para garantizar una circulación segura y ordenada.
Migración
Estados Unidos renueva el permiso de trabajo para salvadoreños
Las autoridades migratorias de EE.UU. anunciaron este jueves la renovación automática de los permisos de trabajo para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta marzo de 2025.
El anuncio del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) favorecerá a más de 300.000 inmigrantes de estos países que tienen el alivio migratorio, que incluyen también a inmigrantes de Nepal y Sudán que se benefician del auxilio.
En junio del año pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció que extendía el amparo para estas, cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la Administración de Donald Trump (2017-2021) intentara retirarles el beneficio migratorio.
Los adultos mayores que quieran obtener la ciudadanía estadounidense tendrán nuevos beneficios en el trámite.
¿Cuáles son los beneficios que tienen los mayores de 50 años al tramitar la ciudadanía estadounidense?
El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares.
La Administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, incluyendo a las que se le extendió el permiso hoy, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes y logró mantener el amparo.
USCIS recordó a los beneficiarios que todavía no han renovado el amparo que aún pueden hacerlo.
Precisó que, si bien los periodos de reinscripción finalizan en fechas diferentes dependiendo el país, todos los permisos de trabajo se extienden hasta la misma fecha: 9 de marzo de 2025.
Migración
Fortalecen protección de derechos de migrantes con Viceministerio de Diáspora
Desde que los diputados de la nueva Asamblea Legislativa asumieron sus cargos, el tema de los compatriotas en el exterior ha sido retomado para compensar el tiempo en el que las legislaturas anteriores los tuvieron abandonados, ya que solo eran vistos como “remeseros”.
Por eso, en la sesión plenaria número 125, los parlamentarios aprobaron, con 64 votos, la creación de la Ley de Integración de Funciones del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Se han saldado deudas históricas que se tenía con esa tercera parte de la población. Ellos son salvadoreños y por ende son sujetos de derechos”, expresó la legisladora Ana Figueroa.
Con esta normativa, que consta de nueve artículos, se unificarán esfuerzos, se trabajará con eficiencia y se garantizará el cumplimiento de los derechos de los migrantes, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana.
“El fenómeno social de la migración es algo de categoría mundial y esta Asamblea Legislativa ha trabajado para apoyar y acompañar a nuestros migrantes con proyectos que se han fortalecido a beneficio de ellos”, aseguró el parlamentario Raúl Chamagua.
Con la aplicación de esta normativa se trasladarán las funciones de CONMIGRANTES a la dependencia de Cancillería, debido a que –además de tener dentro de sus funciones la promoción y protección de los derechos de los migrantes- poseen asignaturas similares.
Desde la creación de CONMIGRANTES este ente no ha brindado los frutos que se esperaban, por lo que será el viceministerio el que continúe respaldado los programas a favor de los compatriotas que residen en el exterior.
Con la disposición aprobada se emiten los fondos del consejo al Ministerio de Hacienda, para que sea esta cartera de Estado la que decida en qué otro rubro se invertirá ese dinero, debido a que el viceministerio ya cuenta con sus propios recursos.
Según los reportes de Cancillería, la tasa de migración se ha reducido a un 43 % y eso ha permitido que El Salvador salga de los primeros 10 países que sufren migración en la región.
El Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana tiene dentro de sus atribuciones coordinar y articular políticas públicas, asistencia humanitaria, reintegración y desarrollo para la población que está en movilidad.
Dicha institución se creó apegada a las presentes necesidades, bajo una visión más estratégica y englobando todas las áreas del ciclo migratorio. Además, busca incentivar una atracción de inversiones con los salvadoreños que residen en el exterior.
La institución en donde recaerá el CONMIGRANTES ha desarrollado diferentes proyectos a beneficio de los salvadoreños que retornan al país.
Entre ellos, el plan de desarrollo económico y turístico para la reintegración de mujeres migrantes retornadas; el proyecto de contribución a la atención, seguridad y recuperación psicosocial para mujeres migrantes retornadas y sus hijos; una formación para empleabilidad del sector femenino, migrantes en Centroamérica; proyectos de reintegración productiva con atención psicosocial para los migrantes retornados; campañas de prevención de la movilidad irregular, entre otros.