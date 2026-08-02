Capturan a joven de 16 años por allanamiento y hurto en Chalchuapa, Santa Ana

Con el inicio de las vacaciones este 1 de agosto, las autoridades de Protección Civil realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la población a no ingresar bajo los efectos del alcohol a playas, ríos y lagos, con el propósito de prevenir emergencias durante el período vacacional.

Las autoridades señalaron que están preparadas para brindar apoyo a la población en caso de cualquier emergencia; sin embargo, insistieron en la importancia de actuar con responsabilidad y disfrutar de los destinos turísticos de manera segura y tranquila.

Asimismo, recomendaron a los conductores manejar con responsabilidad, verificar el estado mecánico de los vehículos antes de emprender sus viajes y atender las indicaciones emitidas por las autoridades durante las vacaciones.

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