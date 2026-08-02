Nacionales
Capturan a joven de 16 años por allanamiento y hurto en Chalchuapa, Santa Ana
La Policía Nacional Civil capturó a un adolescente de 16 años acusado de allanamiento de morada y hurto en Chalchuapa, Santa Ana.
Según el informe policial, el joven ingresó a una vivienda en la colonia San José mientras el propietario salió a hacer compras y se llevó dinero en efectivo. La madre de la víctima lo reconoció al llegar a la casa, pero el sospechoso logró huir.
Tras la denuncia, los agentes lo localizaron en la colonia Buena Vista, donde le decomisaron más de mil dólares. El detenido, identificado como Edwin B., enfrenta cargos que podrían derivar en una condena de varios años.
Nacionales
Entre 25 y 30 lesionados por quema de pólvora en fiestas patronales de Chinameca
Socorristas de Comandos de Salvamento atendieron esta noche a entre 25 y 30 personas que resultaron lesionadas con quemaduras durante la quema de pólvora en las fiestas patronales de Chinameca, San Miguel.
Los afectados recibieron primeros auxilios en el lugar y luego fueron trasladados a distintos centros de salud para continuar con la atención médica.
Las autoridades aún verifican la cifra exacta de lesionados y las circunstancias del incidente.
Un aproximado de 20 personas lesionadas con pólvora fue el resultado de una falla técnica al momento de la manipulación de fuegos artificiales durante la celebración de las fiestas patronales en Chinameca, #SanMiguel. @elsalvador pic.twitter.com/xghO9NUaGP
— Oriente_ES | Diario El Salvador (@oriente_es) August 2, 2026
Nacionales
Ministerio de Trabajo investigará accidente laboral que dejó un fallecido y dos lesionados en Antiguo Cuscatlán
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que equipos de la institución se trasladaron hacia la residencial Sierra de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, donde ocurrió un accidente laboral que dejó una persona fallecida y dos más lesionadas tras el colapso de un muro de tierra en una obra de construcción.
A través de sus redes sociales, el funcionario lamentó lo ocurrido y aseguró que se realizará una investigación sobre el caso. «Lamentamos la pérdida de vidas de trabajadores. Haremos una investigación exhaustiva», expresó.
Castro indicó que el Ministerio de Trabajo verificará las condiciones en las que ocurrió el accidente y determinará si existieron incumplimientos a la normativa de seguridad y salud ocupacional.
Nacionales
Protección Civil exhorta a no ingresar alcoholizado a playas, ríos y lagos
Con el inicio de las vacaciones este 1 de agosto, las autoridades de Protección Civil realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la población a no ingresar bajo los efectos del alcohol a playas, ríos y lagos, con el propósito de prevenir emergencias durante el período vacacional.
Las autoridades señalaron que están preparadas para brindar apoyo a la población en caso de cualquier emergencia; sin embargo, insistieron en la importancia de actuar con responsabilidad y disfrutar de los destinos turísticos de manera segura y tranquila.
Asimismo, recomendaron a los conductores manejar con responsabilidad, verificar el estado mecánico de los vehículos antes de emprender sus viajes y atender las indicaciones emitidas por las autoridades durante las vacaciones.