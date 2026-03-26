Nacionales
Cámara Alemana consolida su liderazgo y promueve diálogo de alto nivel entre el ecosistema alemán y El Salvador
La Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria – DHK- celebró su Asamblea General de Socios, en la cual fue reelecta como Presidenta Karla Klaus para el período 2026–2028.
La reelección refleja la confianza de los socios en un liderazgo que ha impulsado el fortalecimiento institucional de la Cámara y su posicionamiento como un actor relevante en la relación económica entre El Salvador y Alemania.
En el mismo marco, fue presentada la nueva Junta Directiva, integrada por líderes empresariales de diversos sectores, quienes acompañarán esta nueva etapa con una visión orientada a generar mayor valor para los socios, fortalecer la articulación empresarial y ampliar las oportunidades de vinculación internacional.
Integración de la Junta Directiva:
Director Presidente: Karla Helena Klaus de Schranz.
Director Tesorero: Michael Hans Merz.
Director Secretario: Mario Ernesto Lozano Calderón.
Director Propietario: Dietmar Walther Wilhelm Hoppe Miranda.
Director Propietario: Alexander Wolf
Director Suplente: Marcos Eduardo Ruíz Ávila
Director Suplente: Blanca Lizette Campos de Keller
Director Suplente: Juan Federico Schonenberg Llach
Director Suplente: Andrea Larin
Director Suplente: Katty de Lemus
Como parte de la jornada, la Cámara impulsó un espacio de diálogo de alto nivel que evidenció el trabajo articulado del ecosistema alemán en el país, integrando diplomacia, cooperación, financiamiento, educación y sector empresarial en un enfoque coordinado que fortalece las oportunidades de desarrollo.
El conversatorio se llevó a cabo en la Escuela Alemana, como un punto de encuentro que simboliza el vínculo entre formación, talento y desarrollo económico.
El diálogo contó con la participación al más alto nivel de las instituciones que conforman el ecosistema alemán en el país. Participaron el Embajador de Alemania en El Salvador, junto a representantes de KfW, GIZ y la Escuela Alemana, en conjunto con autoridades del Gobierno de El Salvador.
Este espacio permitió abordar oportunidades concretas de cooperación e inversión, destacando la participación de la Ministra de Economía, quien compartió la visión del país y las áreas estratégicas para el desarrollo empresarial.
Este modelo de articulación refuerza el posicionamiento de Alemania como un socio integral para el desarrollo económico del país y consolida el rol de la Cámara como plataforma que conecta actores clave y facilita oportunidades concretas de colaboración.
“La Cámara continúa evolucionando como un espacio que conecta empresas, genera oportunidades y aporta al desarrollo económico del país. Este nuevo período nos permite seguir construyendo sobre lo avanzado, con una visión clara y de largo plazo”, señaló Karla Klaus, Presidenta reelecta.
Durante este nuevo período, la Cámara enfocará sus esfuerzos en ampliar las oportunidades de conexión con Alemania y Europa, impulsar la competitividad empresarial y fortalecer su papel como plataforma estratégica para el desarrollo de negocios.
La Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria forma parte de una red global de cámaras alemanas en el exterior y las cámaras binacionales europeas, promoviendo activamente el comercio, la inversión y la cooperación empresarial entre El Salvador, Alemania y Europa.
Nacionales
¡Semana Santa con ritmo! Conciertos GRATIS en San Salvador y La Libertad prometen llenos totales
El Salvador se prepara para vivir una Semana Santa llena de música, cultura y entretenimiento con dos eventos que prometen reunir a cientos de personas en la capital y la costa.
El primero será el Concierto de Los Hermanos Flores, programado para el sábado 28 de marzo de 2026 en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador. Este evento marcará una despedida especial de la agrupación antes de su viaje a Coachella.
La jornada musical iniciará desde las 4:00 de la tarde con la participación de Los Corsarios, seguida por DJ Sabroson, y culminará con la presentación estelar de Los Hermanos Flores a las 8:30 p.m.
Por otro lado, el jueves 2 de abril de 2026, el escenario se trasladará a la costa con el Concierto Internacional de Ska Latino en Sunset Park, La Libertad.
Este evento contará con la participación de bandas internacionales como Sr. Bikini y Out Of Control Army (México), junto a talentos nacionales como Adhesivo, y la reconocida agrupación Los Rabanes (Panamá).
Ambos conciertos destacan por ofrecer una experiencia diferente durante la temporada: música en vivo, espacios abiertos y ambientes ideales para compartir con amigos y familia.
Con propuestas tanto en la ciudad como en la playa, estos eventos se perfilan como parte de las principales opciones de entretenimiento durante la Semana Santa 2026 en El Salvador.
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Se pronostica calor y lluvias puntuales para este jueves en El Salvador
Este jueves, el calor y lluvias puntuales se harán presentes en diferentes puntos del país de acuerdo al informe emitido por el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN).
Durante la mañana de hoy, el cielo estará poco nublado y para la tarde se espera que el cielo esté parcialmente nublado en la cordillera volcánica y zona montañosa norte, con lluvias puntuales en la cordillera del Bálsamo, sierra Tecapa-Chinameca y al nororiente, detalló la institución.
En la noche, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias puntuales en sectores de la zona central y oriental, con énfasis en sectores de los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, Cabañas y San Miguel.
Se pronostica que la velocidad del viento oscilara entre 10 y 20 kilómetros por hora con brisas ocasionales de hasta 35 km/h en la zona occidental.
La influencia de vaguadas cercanas a Centroamérica, que, junto al flujo del este, aportan humedad desde el mar Caribe, favorecerán la formación de nubosidad en el país.
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Ministerio de Trabajo desplegará inspecciones en todo el país durante Semana Santa 2026
El Ministerio de Trabajo implementará el Plan de Inspección Laboral Verano 2026 con un despliegue a escala nacional durante las vacaciones de Semana Santa, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa vigente.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que equipos de las 14 sedes departamentales serán movilizados para verificar que se cumpla el asueto remunerado en el sector privado, conforme al artículo 191 del Código de Trabajo. «Haremos un despliegue de colaboradores (…) a fin de garantizar que el asueto remunerado (…) se garantice», indicó.
El funcionario detalló que los días jueves, viernes y sábado (2, 3 y 4 de abril) corresponden como descanso remunerado, y que, en caso de que un empleado labore, deberá recibir el pago completo más un monto adicional equivalente. «Eso implica que (…) debe cancelar el 100 % de su salario más un monto extraordinario igual al día laborado», explicó.
Castro agregó que las inspecciones se concentrarán en zonas con alta actividad económica como San Salvador, Santa Ana y La Libertad, sin descuidar el resto del país. Asimismo, señaló que se han reforzado los canales de denuncia, incluyendo el centro de llamadas 130 y plataformas digitales, para que los trabajadores reporten posibles vulneraciones.