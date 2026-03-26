Cámara Alemana consolida su liderazgo y promueve diálogo de alto nivel entre el ecosistema alemán y El Salvador

La Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria – DHK- celebró su Asamblea General de Socios, en la cual fue reelecta como Presidenta Karla Klaus para el período 2026–2028.

La reelección refleja la confianza de los socios en un liderazgo que ha impulsado el fortalecimiento institucional de la Cámara y su posicionamiento como un actor relevante en la relación económica entre El Salvador y Alemania.

En el mismo marco, fue presentada la nueva Junta Directiva, integrada por líderes empresariales de diversos sectores, quienes acompañarán esta nueva etapa con una visión orientada a generar mayor valor para los socios, fortalecer la articulación empresarial y ampliar las oportunidades de vinculación internacional.

Integración de la Junta Directiva:

Director Presidente: Karla Helena Klaus de Schranz.

Director Tesorero: Michael Hans Merz.

Director Secretario: Mario Ernesto Lozano Calderón.

Director Propietario: Dietmar Walther Wilhelm Hoppe Miranda.

Director Propietario: Alexander Wolf

Director Suplente: Marcos Eduardo Ruíz Ávila

Director Suplente: Blanca Lizette Campos de Keller

Director Suplente: Juan Federico Schonenberg Llach

Director Suplente: Andrea Larin

Director Suplente: Katty de Lemus

Como parte de la jornada, la Cámara impulsó un espacio de diálogo de alto nivel que evidenció el trabajo articulado del ecosistema alemán en el país, integrando diplomacia, cooperación, financiamiento, educación y sector empresarial en un enfoque coordinado que fortalece las oportunidades de desarrollo.

El conversatorio se llevó a cabo en la Escuela Alemana, como un punto de encuentro que simboliza el vínculo entre formación, talento y desarrollo económico.

El diálogo contó con la participación al más alto nivel de las instituciones que conforman el ecosistema alemán en el país. Participaron el Embajador de Alemania en El Salvador, junto a representantes de KfW, GIZ y la Escuela Alemana, en conjunto con autoridades del Gobierno de El Salvador.

Este espacio permitió abordar oportunidades concretas de cooperación e inversión, destacando la participación de la Ministra de Economía, quien compartió la visión del país y las áreas estratégicas para el desarrollo empresarial.

Este modelo de articulación refuerza el posicionamiento de Alemania como un socio integral para el desarrollo económico del país y consolida el rol de la Cámara como plataforma que conecta actores clave y facilita oportunidades concretas de colaboración.

“La Cámara continúa evolucionando como un espacio que conecta empresas, genera oportunidades y aporta al desarrollo económico del país. Este nuevo período nos permite seguir construyendo sobre lo avanzado, con una visión clara y de largo plazo”, señaló Karla Klaus, Presidenta reelecta.

Durante este nuevo período, la Cámara enfocará sus esfuerzos en ampliar las oportunidades de conexión con Alemania y Europa, impulsar la competitividad empresarial y fortalecer su papel como plataforma estratégica para el desarrollo de negocios.

La Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria forma parte de una red global de cámaras alemanas en el exterior y las cámaras binacionales europeas, promoviendo activamente el comercio, la inversión y la cooperación empresarial entre El Salvador, Alemania y Europa.

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