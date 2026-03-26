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EPM incrementa inversión en sistema eléctrico salvadoreño
El grupo empresarial colombiano EPM anunció una inversión de $47.61 millones para este año, la más alta en su historia en el territorio salvadoreño, a través de su filial DELSUR. De ese total, $31.42 millones serán destinados a la digitalización y modernización de la red de distribución eléctrica.
Uno de estos puntos claves es la zona costera de La Libertad, específicamente en Surf City, donde la demanda del servicio ha incrementado 25 %, solo en el último año, con lo que además, apoya el desarrollo turístico y económico del país.
Esta inversión sin precedentes supera a la realizada el año pasado, marcando un récord para la compañía que ya se ha posicionado en un referente en la región, el plan de inversión abarca el periodo 2026-2029.
Internacionales -deportes
La Copa del Mundo 2026 aplicará nuevas reglas de FIFA
Todavía quedan cupos por llenar y hay selecciones que tienen en recámara el sueño mundialista, pero al menos cinco nuevas reglas ya tienen boleto al Mundial de Norteamérica 2026 y jugarán en las canchas mexicanas, estadounidenses y canadienses.
Las nuevas medidas en el reglamente de FIFA que entrarán en vigor en el Mundial de 2026 compartido entre Estados Unidos, México y Canadá atañen nuevas funciones en el VAR y están relacionadas en su mayoría en pro de tiempo de juego.
Por ejemplo, los jugadores al momento de ser sustituidos tendrán 10 segundos para dejar la cancha, caso contrario su equipo tendrá que esperar un minuto para que ingrese el futbolista que llega en su lugar.
Los saques tanto de banda como de portero estarán cronometrados y no deberá pasar de cinco segundos, si supera ese tiempo el balón pasa a manos del rival para que ejecute. Además, cuando un jugador reciba atención médica dentro de la cancha tendrá que salir y esperar un minuto para retornar, salvo si la lesión es provocada y el agresor recibe amarilla.
Otra de las disposiciones claras es que solo el capitán del equipo podrá acercarse al árbitro para hablarle, cualquier otro jugador se arriesga a recibir amarilla.
En el caso puntual del VAS se le suma la función de intervenir cuando un jugador reciba una segunda amarilla que derive en cartulina roja y corregirá decisiones en tiros de esquina.
La intención de FIFA está focalizada en agilizar los partidos, evitar pérdida de tiempo, estrategias que muchas veces son visibles cuando el resultado favorece.
La fiesta planetaria del fútbol arranca el 11 de junio próximo con el choque entre México y Sudáfrica valido por el debut del grupo A.
Jetset
Los Óscar se irán de Hollywood
La mayor fiesta de Hollywood, que habitualmente se celebra en el Teatro Dolby en el Paseo de las Estrellas, se mudará a partir de su 101ª edición al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, detalló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado.
La mudanza es parte de un acuerdo de diez años con la compañía de entretenimiento y deportes AEG.
«Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de recintos para espectáculos en vivo con tecnología de punta no tiene rival », dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor en el comunicado conjunto.
Jetset
Paul McCartney anuncia sus 83 años el lanzamiento de un nuevo álbum
Este disco de 14 temas titulado «The Boys Of Dungeon Lane» revive los recuerdos de su juventud en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, y los primeros años de los Beatles, antes de que el grupo, formado en 1960, alcanzara la fama mundial.
«Dungeon Lane» es un lugar situado cerca de la casa de su infancia, en las afueras de esa ciudad.
Un primer tema lanzado el jueves, «Days We Left Behind» (Los días que dejamos atrás), está marcado por esa melancolía.
El álbum reunirá varias nuevas canciones de amor, así como reflexiones del artista sobre el período previo a su ascenso a la fama.
«Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool», comenta el cantante en su sitio web.
«A menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego me digo: ‘¿Cómo se podría escribir sobre otra cosa?’», añade.
En este álbum, el artista relata sus primeras aventuras junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de la ‘Beatlemanía’.
El trabajo en este disco, producido por el estadounidense Andrew Watt (quien colaboró con Elton John y Lady Gagá), comenzó hace aproximadamente cinco años.
«The Boys of Dungeon Lane» se describe como musicalmente «ecléctico».
Paul McCartney toca varios instrumentos en los temas del álbum y explora diferentes estilos.
El artista lanzó su primer álbum en solitario, «McCartney», en 1970, tras la separación de los Beatles.
El cantante también grabó siete álbumes de estudio con el grupo Wings, formado junto a su fallecida esposa, Linda McCartney, y el exguitarrista de los Moody Blues, Denny Laine.