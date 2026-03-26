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Paul McCartney anuncia sus 83 años el lanzamiento de un nuevo álbum
Este disco de 14 temas titulado «The Boys Of Dungeon Lane» revive los recuerdos de su juventud en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, y los primeros años de los Beatles, antes de que el grupo, formado en 1960, alcanzara la fama mundial.
«Dungeon Lane» es un lugar situado cerca de la casa de su infancia, en las afueras de esa ciudad.
Un primer tema lanzado el jueves, «Days We Left Behind» (Los días que dejamos atrás), está marcado por esa melancolía.
El álbum reunirá varias nuevas canciones de amor, así como reflexiones del artista sobre el período previo a su ascenso a la fama.
«Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool», comenta el cantante en su sitio web.
«A menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego me digo: ‘¿Cómo se podría escribir sobre otra cosa?’», añade.
En este álbum, el artista relata sus primeras aventuras junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de la ‘Beatlemanía’.
El trabajo en este disco, producido por el estadounidense Andrew Watt (quien colaboró con Elton John y Lady Gagá), comenzó hace aproximadamente cinco años.
«The Boys of Dungeon Lane» se describe como musicalmente «ecléctico».
Paul McCartney toca varios instrumentos en los temas del álbum y explora diferentes estilos.
El artista lanzó su primer álbum en solitario, «McCartney», en 1970, tras la separación de los Beatles.
El cantante también grabó siete álbumes de estudio con el grupo Wings, formado junto a su fallecida esposa, Linda McCartney, y el exguitarrista de los Moody Blues, Denny Laine.
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Los Óscar se irán de Hollywood
La mayor fiesta de Hollywood, que habitualmente se celebra en el Teatro Dolby en el Paseo de las Estrellas, se mudará a partir de su 101ª edición al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, detalló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado.
La mudanza es parte de un acuerdo de diez años con la compañía de entretenimiento y deportes AEG.
«Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de recintos para espectáculos en vivo con tecnología de punta no tiene rival », dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor en el comunicado conjunto.
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Inicia la décima edición del Festival Nómada
El Salvador reafirma su posición en el mapa cultural de la región al inaugurar la décima edición del Festival Internacional Nómada. Este encuentro, que nació en 2017, ha logrado congregar a diversos exponentes del arte corporal, abarcando disciplinas como la danza contemporánea, el teatro físico, el circo y el performance. En esta ocasión, la cartelera cuenta con la participación de creadores provenientes de España, México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, junto con una destacada selección de artistas salvadoreños.
La programación del festival busca democratizar el acceso a la cultura mediante un despliegue que incluye más de 20 actividades, muchas de ellas gratuitas. El circuito artístico no se limitará a las salas convencionales, sino que tomará plazas emblemáticas de San Salvador, como la Morazán y la Gerardo Barrios, además del Parque Cuscatlán.
La descentralización también llega a Santa Ana, donde el parque Libertad seráel escenario de diversas propuestas urbanas. Con el respaldo de instituciones como Iberescena y el Centro Cultural de España, el evento también fomenta la profesionalización del sector a través de talleres formativos y el Encuentro de Programadores de la Red Numal.
La apertura del festival se realizó el pasado 23 de marzo en el auditorio del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Estuvo a cargo de los artistas españoles Marta Alonso Tejada y Pablo Reboleiro con su obra «Sofá». Esta pieza se presenta como una comedia de situación que fusiona danza, teatro, música en directo y técnicas circenses para explorar la compleja realidad de una pareja que, consumida por el trabajo y la hiperproductividad, ha perdido la capacidad de detenerse.
La trama utiliza un sofá amarillo como el eje central de sus conflictos.
Este mueble representa ese refugio cotidiano donde se supone que las parejas descansan al final del día, pero que en la obra se transforma en un campo de batalla contra el vacío y la incerteza. Los intérpretes llevan a escena fragmentos de su propia vida real, mostrando con humor y sinceridad las múltiples facetas que existen dentro de una misma relación: son amantes, pero también son productores, secretarios y gestores de su propio caos.
Bajo la dirección de Marcos PTT y con la asesoría coreográfica de figuras como Sharon Fridman y Melania Olcina, la obra se basa en el manejo del peso y la gravedad entre los cuerpos, sirve como metáfora perfecta para ilustrar la dificultad de encontrar el equilibrio en la convivencia. Mientras Pablo busca refugio en su guitarra eléctrica, Marta intenta gestionar su carga mental siguiendo las recomendaciones de su terapeuta, creando momentos que oscilan entre la complicidad de los payasos clásicos y la tensión de la vida moderna.
El espectáculo destaca por su capacidad de conectar con el espectador a través de la risa fresca y el reconocimiento de las propias manías. Al final, más allá de las peleas y el agotamiento, la obra plantea una reflexión sobre la soledad y el miedo a no ser productivo cuando el ruido externo se apaga.
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Guatemala presentó su oferta turística para Semana Santa
Guatemala es uno de los principales destinos de Centroamérica para visitar en Semana Santa debido a su riqueza cultural y gastronómica, así como su turismo religioso.
En ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó recientemente en El Salvador su oferta turística para el período vacacional, así como su plan de seguridad.
Byron Arango, director del departamento de asistencia turística del Inguat, destacó que del 28 de marzo al 5 de abril esperan un importante flujo de visitantes salvadoreños, el cual representa a alrededor de 60 % de los extranjeros que llegan al país en Semana Santa.
«En Guatemala tenemos mucho turismo por hacer. El Salvador representa un 60 % de todas las visitas de extranjeros en Semana Santa, por tanto, es un público prioritario y un mercado importante para nosotros», destacó.
Para ese período desarrollarán diferentes actividades de atención, asistencia, acompañamiento seguro y supervisión de servicios turísticos. Los interesados en información y atención pueden llamar al 1500 o a +502 22902810, y consultar las diferentes redes sociales.
Arango indicó que desplegarán quioscos de información y asistencia turística en Ciudad de Cayalá, Palacio de la Cultura, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén, Quetzaltenango y Esquipulas, mientras que las oficinas de información estarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Cobán, Aeropuerto Mundo Maya, entre otros destinos. Los horarios de atención serán de 8 a.m. hasta las 6 p.m.
Es importante destacar que el Gobierno guatemalteco desplegará a agentes policiales por todo el país con la finalidad de brindar seguridad a los turistas nacionales e internacionales.
«Ninguno de los destinos turísticos está siendo afectado por temas de violencia o pandillas», aseguró.
Por otra parte, Arango dijo que entre los destinos más importantes para visitar el volcán de Fuego y Pacaya, el lago de Atitlán y sus pueblos pintorescos, así como Cobán, Chichicastenango, Antigua Guatemala, y Quetzaltenango.
«En Guatemala van a ver diferentes tradiciones, bailes y rituales para esta época. Tenemos mucho que hacer en los destinos variados», remarcó.
Por otra parte, qutoridades del Inguat presentaron los destinos más importantes para visitar en Semana Santa.