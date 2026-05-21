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Sorteo LOTRA N° 451 rinde homenaje al Team ESA y reparte $380,000 en premios
La Lotería Nacional celebró ayer el sorteo LOTRA N° 451 dedicado al lema “Más Rápido, más alto, más fuerte JUNTOS, TEAM ESA” del Comité Olímpico de El Salvador, en un acto que reconoce públicamente el trabajo de la entidad en el impulso del deporte de alto rendimiento y el esfuerzo de los atletas salvadoreños que representan al país en competencias internacionales.
El evento se enmarca en los tradicionales Miércoles de Alegría y refuerza el vínculo entre la institución y el Movimiento Olímpico nacional.
Según el protocolo oficial, el sorteo sirvió para visibilizar el compromiso del Comité Olímpico de El Salvador con la preparación de deportistas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ciclo en el que el país ha logrado aumentar el número de atletas clasificados y la incorporación de nuevas disciplinas.
Reconocimiento institucional y protocolo del sorteoDurante la ceremonia, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, fue el encargado de presentar los premios mayores. Uriel Canjura, atleta OLY del Team ESA que participó en París 2024, presentó los maletines de balotas. Por su parte, Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional, entregó el marco conmemorativo del sorteo.
El Comité Olímpico de El Salvador, como parte del Movimiento Olímpico, promueve valores de excelencia, respeto y trabajo en equipo, además de acompañar a los atletas en su preparación para competencias internacionales.
En los últimos años, el deporte salvadoreño ha fortalecido su proyección exterior, un avance que el sorteo de ayer buscó destacar y respaldar.
Resultados oficiales del Sorteo LOTRA N° 451
Primer Premio: $350,000 – Billete N° 06464 No Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 11855 Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 28055 Vendido
La Lotería Nacional informó que la lista completa de números ganadores está disponible para consulta pública. Además, el resumen de los premios principales se transmitirá hoy a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Llamado a la participación responsableLa institución reiteró su invitación a la ciudadanía a participar en todos los sorteos de los Miércoles de Alegría, recordando que “ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás”. El mensaje oficial enfatiza la importancia de jugar de forma responsable.
Con este sorteo, la Lotería Nacional no solo distribuyó $380,000 en premios mayores, sino que también posicionó al deporte olímpico salvadoreño como protagonista de una de sus tradicionales jornadas de sorteo, consolidando una alianza que combina entretenimiento, apoyo institucional y proyección nacional de cara al ciclo olímpico 2028
Empresarial
Puma PRIS supera los 2.7 millones de participaciones y consolida su liderazgo como la app más completa del mercado
Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Santa Elena, el tercer sorteo en vivo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas de beneficios y pagos digitales más robustas e innovadoras del país.
Con la promoción llegando oficialmente a su mitad, la campaña ya acumula más de 2,750,000 participaciones y ha entregado más de 12,500 premios instantáneos, equivalentes a más de 2,250,000 puntos PRIS, reflejando una alta adopción y fidelidad por parte de los usuarios.
Durante esta jornada se realiza también la entrega simbólica de premios a los ganadores del segundo sorteo:
• Víctor Campos
• Samuel Bonilla
Asimismo, hoy se sortean dos nuevos viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, manteniendo activa la emoción de una promoción que todavía cuenta con múltiples oportunidades para los clientes.
#NEGOCIOS Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Santa Elena, el tercer sorteo en vivo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas de beneficios y pagos digitales más robustas e… pic.twitter.com/kVjEw8Ne9D
— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 19, 2026
La dinámica continúa diferenciándose por su accesibilidad: los usuarios participan simplemente utilizando la aplicación Puma PRIS, sin consumos mínimos obligatorios. Además, por cada $10 en consumo reciben oportunidades adicionales, y al pagar directamente desde la app, duplican sus oportunidades de ganar.
Uno de los elementos más importantes de la promoción es que las oportunidades no se pierden. Todos aquellos clientes que ya participaron y aún no resultan ganadores, continúan acumulando oportunidades automáticamente para los próximos sorteos, incrementando sus probabilidades con cada uso.
Más allá de la promoción, Puma PRIS continúa consolidándose como la aplicación más completa del mercado, integrando en una sola plataforma:
• Programa de acumulación de puntos
• Beneficios y descuentos permanentes
• Medio de pago digital seguro y confiable
• Herramienta de ahorro diario en combustible y tiendas Super7
Actualmente, los usuarios reciben beneficios permanentes como:
• $0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec
• $0.06 de ahorro por galón en Cleantec Pro
• 1 punto PRIS por cada dólar consumido en Super7
• Beneficios especiales con bancos aliados todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes
Como parte del fortalecimiento de este ecosistema de beneficios, Puma Energy incorpora además a Promerica como nuevo aliado financiero, ofreciendo 15% de descuento los días 15, reflejando la confianza de cada vez más instituciones en Puma PRIS y en el valor que genera para los consumidores salvadoreños.
A diferencia de otras aplicaciones, Puma PRIS no se limita a un esquema de acumulación de puntos, sino que ofrece una experiencia integral que permite a los usuarios ahorrar tiempo y dinero, realizar pagos de forma rápida y segura, y acceder constantemente a promociones de alto valor.
El próximo sorteo se realizará el 2 de junio en Puma Palermo, donde los clientes seguirán acumulando oportunidades mientras continúan disfrutando de todos los beneficios diarios de la aplicación.
Con iniciativas como “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso con la innovación, la fidelización y la creación de experiencias que generan valor real y experiencias inolvidables para los salvadoreños.
Empresarial
SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su apuesta por el éxito empresarial femenino con el Congreso Emprende Salvadoreña 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo con éxito el “Congreso Emprende Salvadoreña”, siendo esta la sexta edición pensada especialmente para crear un espacio para fortalecer el liderazgo, bienestar integral y crecimiento empresarial de las mujeres salvadoreñas, reuniendo a más de 1,000 participantes entre empresarias, emprendedoras, altas ejecutivas, estudiantes y clientas de diferentes sectores del país.
Detrás de cada edición del congreso hay una convicción clara: cuando la mujer salvadoreña crece, crece el país; según los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 (EHPM) del Banco Central de Reserva, actualmente las mujeres salvadoreñas representan más de la mitad de la población adulta del país (53.3%) consolidándose como un motor fundamental de su economía: emprenden, sostienen hogares, generan empleo y mueven comunidades enteras.
Reconociendo ese rol protagónico como impulsadoras del desarrollo económico nacional, el SISTEMA FEDECRÉDITO cree firmemente que apostar por la mujer salvadoreña es apostar por el crecimiento del país. Por eso se desarrollan iniciativas como el Congreso Emprende Salvadoreña.
“En el SISTEMA FEDECREDITO creemos firmemente en el talento, liderazgo y capacidad transformadora de las mujeres salvadoreñas. A través de espacios como el Congreso Emprende Salvadoreña buscamos generar herramientas, inspiración y oportunidades que impulsen su crecimiento personal y empresarial”, expresó Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDÉCREDITO.
La relevancia de la mujer salvadoreña en la economía nacional está respaldada por cifras, de acuerdo con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), las mujeres son dueñas del 64% de las microempresas del país y del 26% de las Pequeñas y Medianas Empresas, empleando aproximadamente al 52% del total de trabajadores del segmento MYPE.
A esto se suma que, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025, existen 879,068 jefas de hogar en El Salvador, mujeres que sostienen familias enteras y dinamizan la economía desde sus comunidades, tanto en el área urbana como rural. Son emprendedoras, generadoras de empleo y pilares de sus hogares, que todavía enfrentan brechas importantes en el acceso a herramientas financieras que les permitan seguir creciendo, esto se evidencia en la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025 del Banco Central de Reserva.
Reconocer ese papel protagónico, y actuar en consecuencia, es lo que impulsa al SISTEMA FEDECRÉDITO a apostar por espacios como el “Congreso Emprende Salvadoreña», en el qué considerando que la educación y la inclusión financiera son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra gente, el SISTEMA FEDECRÉDITO compartió su podcast “Ponete buzo con tus finanzas”, dedicado especialmente a fortalecer los conocimientos de los salvadoreños en temas de educación financiera, el cual pueden encontrar en su canal de YouTube.
En esta edición, el congreso contó con la presencia de reconocidos ponentes nacionales e internacionales, quienes enriquecieron la jornada con sus historias, conocimientos y perspectivas orientadas al empoderamiento integral de la mujer salvadoreña.
Las voces que tomaron el escenario en esta edición fueron: Lisseth Díaz y Karla Díaz, fundadoras de Neways y Lift Fitness Center, quienes compartieron su experiencia como madres, emprendedoras y empresarias salvadoreñas, abordando temas relacionados con disciplina, crecimiento empresarial, construcción de marca y negocios, liderados por mujeres; Mariela Pitocco, speaker y coach ontológico, quien desarrolló una ponencia enfocada en bienestar emocional, crecimiento personal y liderazgo consciente; y para finalizar la ponencia magistral estuvo a cargo del doctor Mario Alonso Puig, reconocido médico cirujano, autor y referente internacional en liderazgo, con el tema: Creer es crear, ilumina tu mundo desplegando tu grandeza, especialista en gestión del estrés, autoayuda y reinvención personal.
«Cada año que celebramos el “Congreso Emprende Salvadoreña” nos recuerda la razón por la que nació: porque las mujeres salvadoreñas, necesitan oportunidades y herramientas para lograr sus metas y cumplir sus sueños. Eso es exactamente lo que buscamos para ellas», expresó Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones del SISTEMA FEDECRÉDITO.
En el encuentro participaron representantes de universidades, empresarias, emprendedoras y clientas del SISTEMA FEDECRÉDITO, que con más de 850 puntos se ha convertido en un aliado financiero importante para todos los sectores productivos que aportan a la economía salvadoreña y a quienes se les ofrece una opción financiera de acuerdo con sus necesidades.
Empresarial
¡Sorteo LOTRA N° 450 dedicado a la Estrategia El Salvador “Family Friendly”!
La Lotería Nacional realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N° 450, dedicado por completo a la Estrategia El Salvador “Family Friendly”, una iniciativa que transforma la visión de país en experiencias concretas para las familias salvadoreñas y visitantes.
Esta estrategia invita a ver cada espacio desde los ojos de una familia: desde una mamá que necesita un lugar cómodo para el cuidado de su bebé, un papá que desea compartir momentos de juego con su hijo, o un abuelo que necesita accesibilidad para acompañar a los suyos.
Ser Family Friendly significa comprender que cada detalle cuenta y que la experiencia de las familias no depende únicamente de lo que ofrecemos, sino también de cómo las hacemos sentir.Hoy, esta transformación también se refleja en el turismo.
El Salvador ha recibido más de 4.1 millones de visitantes, proyectando al mundo un país que avanza, que acoge y que recibe con calidez.
Pero esta también es una invitación para las familias salvadoreñas: para recorrer nuevamente su país, redescubrirlo y crear nuevos recuerdos en espacios que están siendo transformados pensando en los salvadoreños.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de premios mayores y la selección de maletines de balotas, con la participación de Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales del Despacho de la Primera Dama. Además, se le entregó el marco conmemorativo de esta dedicatoria.
Resultados del Sorteo LOTRA N° 450:
Primer Premio: $175,000 – Billete N° 03327 NO VENDIDO
Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 27419 VENDIDO
Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 39454 VENDIDO
Los salvadoreños podrán consultar la lista completa de números ganadores y sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.“Ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás en todos nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría”, recordó la institución.