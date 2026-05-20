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El Salvador será la sede de Conferencia Regional FAO 2027
El Salvador será la sede de la próxima Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 2027 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Lo anterior se dio a conocer durante un encuentro entre el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, y el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Raúl Salazar, y el representante de FAO El Salvador, Jorge Samaniego.
«Ambos representantes mencionaron que El Salvador será sede, en 2027, de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, un espacio de alto nivel que reúne a tomadores de decisión del sector agrícola», detalló la vicepresidencia en una publicación.
A la vez, señaló que durante la reunión el vicemandatario y los representantes de la ONU conversaron sobre los acercamientos y gestiones que se realizan junto al Consejo Nacional para el Desarrollo (CND), para la elaboración del próximo Informe Nacional Voluntario y sus indicadores priorizados.
Detalló que el encuentro permitió reafirmar la voluntad de continuar trabajando de manera coordinada en iniciativas que fortalezcan la resiliencia climática y el desarrollo de la región.
Asimismo, se abordaron los alcances y perspectivas del proyecto del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), «Paz sin Fronteras».
Esta iniciativa, que beneficiará a 13 municipios de la región Trifinio, busca promover mecanismos de paz vinculados al acceso al agua en la región trinacional, para lo cual se proyecta fortalecer la institucionalidad, el diálogo y la gestión.
El representante de FAO El Salvador resaltó la labor que se desarrolla junto con Plan Trifinio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ONU El Salvador, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador, y otros actores estratégicos, con el objetivo de hacer frente a los desafíos del cambio climático.
El vicepresidente Ulloa agradeció a ambos representantes de Naciones Unidas y reafirmó el compromiso del Gobierno de El Salvador por continuar trabajando de manera coordinada con las dos entidades.
Internacionales
China y Rusia fortalecen relaciones con la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas
El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo visitante de Rusia, Vladimir Putin, firmaron este miércoles varios acuerdos y declaraciones conjuntas para fortalecer la coordinación estratégica integral, al tiempo que acordaron dar continuidad y profundizar las acciones enmarcadas en el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones que el próximo 16 de julio cumple 25 años.
Con estas acciones China y Rusia han complementado esfuerzos para alcanzar el desarrollo de una asociación conjunta, estratégica e integral basada en la igualdad, el respeto mutuo, la buena fe y la cooperación mutua, aseguró el gobernante chino.
«Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deben adoptar una perspectiva estratégica a largo plazo, impulsar el desarrollo y la revitalización de nuestros países mediante una coordinación estratégica integral de calidad y trabajar para hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y razonable», manifestó Xi.
Ambos mandatarios también hicieron tiempo en su agenda para atender las inquietudes de los medios de comunicación en rueda de prensa que se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, Pekin, justo donde hace unos días el presidente Xi se reunió con el gobernante de los Estados Unidos, Donald Trump.
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ya había adelantado, previo a la reunión oficial de los gobernantes, que esta cumbre dejaría como resultado la firma de aproximadamente 40 documentos bilaterales, 20 de los cuales fueron suscritos en presencia de los jefes de Estado, y que estos tendrán alcances en cooperación estratégica, energía, relaciones internacionales, al tiempo que acordaron rubricar la declaración «Mundo multipolar», la cual consiste en una estrategia geopolítica conjunta para configurar el orden global.
La cooperación comercial, inversión, ciencia y tecnología, educación, así como la cultura se verán beneficiados con los acuerdos firmados.
Xi destacó que ambas naciones deben centrar esfuerzos para cumplir con los objetivos de desarrollo acordados, aprovechando al máximo el mecanismo de cooperación mutua, planificación y fortalecimiento de otros aspectos de beneficio social como el deporte y turismo.
Por su parte, el presidente Putin aseguró que el trabajo conjunto ha permitido consolidar las relaciones bilaterales; además, mencionó que producto de estos acercamientos ambas naciones lograron crecimiento constante en comercio.
El jefe de Estado afirmó que Rusia está dispuesta a seguir trabajando con China para «fortalecer su espíritu del tratado, la cooperación estratégica y pragmática, elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior».
La actual situación en Oriente Medio, el conflicto con Ucrania, y otros asuntos regionales e internacionales de interés fueron discutidos en la cumbre; además, los mandatarios obtuvieron informes sobre el desarrollo de la cooperación destinada para proyectos de energía, economía y comercio.
Como parte de las actividades oficiales, los jefes de Estado asistieron al lanzamiento del Programa de Educación Cultural 2026-2027, y la exposición fotográfica sobre la historia de las relaciones entre ambos países, según dieron a conocer medios oficiales.
Putin fue agasajado con una ceremonia de bienvenida en la plaza de la puerta este del Gran Salón del Pueblo, donde cientos de jóvenes hondearon banderas y la banda militar interpretó los himnos de nacionales de ambas naciones, acto seguido, el desfile de la banda de honor y 21 cañonazos disparados en la Plaza de Tiananmén fueron parte de los actos oficiales.
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Legalizarán lotes para 174 familias
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
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IMPRESIONANTE CONCENTRACIÓN POPULAR ILUMINA EL CIELO DE SAN SALVADOR
El cielo de San Salvador se iluminó con luces multicolor la noche del martes.
A las 8.30 PM de forma sincronizada miles de luces de todos los colores brillaron en los cuatro puntos del gran San Salvador.
Redondeles estratégicos y emblemáticas plazas como el Masferrer, Fuentes Beethoven, Reloj de Flores, Salvador del Mundo, Constitución y El Platillo, brillaron y fueron tomadas de forma pacífica pero alegórica por cientos de trabajadores que se sumaron a una jornada nacional de celebración.
De acuerdo a la dirigencia de la Unidad Sindical Salvadoreña, este es un momento histórico para El Salvador y la clase trabajadora, ante la posible salida de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo.
El ministro de trabajo Rolando Castro fue invitado al singular evento que sorprendió a miles de capitalinos que desde diversos puntos fueron testigos del impresionante espectáculo.
#Nacionales l Miles de trabajadores participaron en concentraciones sindicales Miles de trabajadores se acercaron a los diferentes puntos de concentración convocados por la Unidad Sindical Salvadoreña ( @UnidadSindical_ ) @RolandoCastroSv pic.twitter.com/rTue3iI9gV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 20, 2026
“Increíble, la Unidad Sindical Salvadoreña está en todos los redondeles, demostrando su compromiso, participación y unidad y no es para menos, este es un paso importante para todos los salvadoreños, empresarios, trabajadores y gobierno”, declaró en una transmisión en vivo el funcionario.
La «lista corta» de la OIT es el grupo de países examinados por la Comisión de Aplicación de Normas durante la Conferencia Internacional del Trabajo. Agrupa a las naciones bajo observación por posibles incumplimientos de convenios y derechos.
En las redes sociales circulan imágenes impresionantes que captaron la colorida fiesta de luces y la celebración popular en las plazas, de miles de trabajadores, conscientes de la importancia de este acontecimiento histórico.