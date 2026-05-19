Internacionales
Científicos argentinos recogen roedores en Ushuaia para descartar hantavirus
La misión científica necesita capturar un número suficiente de roedores para extraer tejidos y sangre que serán luego remitidos a Buenos Aires para su análisis. Los trabajos continuarán durante toda la semana y los resultados demandarán un mes, señalaron especialistas.
«El problema es que en general la densidad de ratones es baja», dijo a la AFP el biólogo Sebastián Poljak.
«Lo ideal sería capturar pocos ratones pero de muchos lugares. Si hubiese hantavirus en un lugar, todos los ratones serían portadores», agregó el biólogo del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic).
Autoridades sanitarias dijeron a la AFP que los biólogos capturaron cerca de 70 ejemplares.
Estos ratones silvestres, llamados colilargos, son más frecuentes en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, a 15 kilómetros de la ciudad, un área de 70.000 hectáreas que reciben unos 400.000 visitantes cada año.
La provincia de Tierra del Fuego, una isla cuya capital es Ushuaia, nunca ha registrado casos de hantavirus desde que la notificación se volvió obligatoria en 1996.
El brote que se registró en el crucero Hondius responde a la cepa Andes, la más peligrosa por tener capacidad de transmisión entre humanos.
El barco partió de Ushuaia el 1 de abril. La cepa Andes hasta ahora sólo se ha identificado en otras provincias del sur de Argentina y en el sur de Chile.
Internacionales
Putin llega a China por temas bilaterales e internacionales
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visita China el 19 y 20 de mayo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, con quien abordará temas sobre relaciones bilaterales, cooperación en diversos ámbitos, así como asuntos internacionales y regionales de interés mutuo y otros temas, informó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Fuentes oficiales aseguraron que la visita es la 25.ª de Putin a China y que bajo la dirección estratégica de ambos gobernantes «la asociación integral de coordinación China-Rusia para una nueva era ha gozado de solidez, desarrollo constante y profundo con la ampliación de la cooperación en diversos ámbitos» generando beneficios para ambas naciones.
Dichas acciones se enmarcan en los esfuerzos para contribuir al mantenimiento de la estabilidad estratégica mundial y lograr equidad y justicia internacional, agregaron.
Este año se conmemoran 30 años del establecimiento de la Asociación Estratégica de Coordinación China-Rusia, así como el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia, catalogado como el pilar legal y diplomático de la alianza entre ambas naciones.
El encuentro entre Putin y Xi ocurre una semana después de la llegada a Pekín del presidente Donald Trump
Internacionales
EE.UU. exige a Irán transferir su uranio enriquecido como condición para poner fin a la guerra
La cancillería de Irán aseguró este lunes que el país había respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra, y añadió que los intercambios continuaban a pesar de las informaciones de medios iraníes que describían las exigencias de Washington como excesivas.
«Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense», declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.
El vocero añadió que los intercambios «continúan a través del mediador pakistaní», sin ofrecer más detalles.
Baqai defendió las demandas de Irán, que incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones de larga data.
«Los puntos planteados son demandas iraníes que han sido firmemente defendidas por el equipo iraní en cada ronda de negociaciones», señaló.
También defendió una condición iraní según la cual Estados Unidos debe pagar reparaciones de guerra, al describir el conflicto como «ilegal y sin fundamento».
Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán estaba «totalmente preparado para cualquier eventualidad».
El domingo, la agencia de noticias iraní Fars informó que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Estados Unidos se había negado a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos congelados de Irán o a pagar reparaciones por los daños de la guerra, según Fars.
El informe señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.
La agencia de noticias iraní Mehr afirmó que «Estados Unidos, sin ofrecer concesiones tangibles, quiere obtener concesiones que no consiguió durante la guerra, lo que llevará a un punto muerto las negociaciones».
Describió las condiciones estadounidenses como «excesivas».
En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.
También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.
Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.
Internacionales
Atacante armado abre fuego en un centro islámico de California
La policía de Estados Unidos respondió el lunes a reportes de que una persona armada abrió fuego en el Centro Islámico de San Diego, informó en redes sociales el alcalde de esta ciudad de California.
«Estoy al tanto de la situación de un atacante armado en el Centro Islámico de San Diego», dijo en X el alcalde de la ciudad, Todd Gloria. «El personal de emergencia se encuentra en el lugar y trabaja para proteger a la comunidad y asegurar la zona».
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el incidente, indicó su oficina de prensa.