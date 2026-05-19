América Latina, ante el reto de contar sus muertes por calor extremo

Tristeza, frustración e indignación provocó a maestros y a padres de familia la prohibición del gobierno hondureño al ingreso de más de 1,900 paquetes escolares que serían entregados a salvadoreños residentes en Nahuterique, en la zona de los exbolsones al norte de Morazán. El ingreso fue negado en el paso fronterizo Pasamono.

La noticia de la negativa fue dada a conocer por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quién encabezaba la caravana con la ayuda a las familias salvadoreñas-hondureñas.

«Los trajimos hasta acá, venimos al punto fronterizo, estamos en este lugar. Sin embargo, me acaban de informar que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares al territorio hondureño. Así que nos vamos a retirar en este momento en respeto a las indicaciones que se nos han brindado», lamentó la ministra.

Trigueros explicó que la entrega del material educativo se haría en cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele de entregar paquetes escolares a todos los niños salvadoreños del sistema educativo. «Y nuestros niños salvadoreños, que tienen doble nacionalidad, también iban a ser acreedores de estos paquetes escolares».

Los alumnos de la maestra Cindy Lorenzo Pineda, de la Escuela de la Libertad, ubicada en el caserío los Patios 2, serían unos de los beneficiados con los paquetes escolares, que de acuerdo con ella iba a fortalecer el proceso de educación.

«De igual forma, los uniformes son de muchísima utilidad para nuestros estudiantes, así como los cuadernos, todo lo que son útiles. Pero, ahorita se nos está comunicando que no, no van no van a dejar que ellos pasen por cuestiones aquí de la Aduana. Entonces, la verdad es que es preocupante que en nuestro país (Honduras) existan este tipo de de inconvenientes, que debería de ser más bien factible recibir ayuda para nuestros centros educativos y no negarles la entrada», reaccionó la docente.

La educadora mostró impotencia ante la situación «porque estábamos contentos de que el día de hoy íbamos a recibir».

La maestra junto con padres de familia y alumnos se reunieron desde las 6:00 de la mañana en el lugar para recibir a la ministra Trigueros y la ayuda enviada por la administración Bukele.

«Ahora se nos dice que no porque por las cuestiones que se están dando. Entonces, la verdad es que sí nos causa un poquito de indignación, que las cosas se den así, acá en esta aduana. Estamos a la espera de que se nos solucione para poder recibir los paquetes escolares», agregó Lorenzo.

Entre los afectados está Saraí Rodríguez, madre de familia de tres niños, quién manifestó sentirse mal porque la noticia había generado mucha felicidad en los hogares y representaría un alivio económico.

«Nos sentíamos felices porque nos habían tomado en cuenta de darnos un paquete para los niños y se nos hace algo injusto, indigno, que las autoridades hondureñas no quieran dejar pasar los paquetes para los niños que con tantas ansias ellos nos están esperando», indicó la señora.

Rodríguez invitó a las autoridades hondureñas a respetar el tratado que establece que ambas naciones puedan brindar ayuda a los habitantes, ya que todos poseen la doble nacionalidad.

«Nos sentimos mal porque ellos (Honduras) siempre son así, siempre que el gobierno de El Salvador quiere ayudarnos ellos siempre ponen algo para no dejar pasar las ayudas y ellos ninguna forma nos están ayudando», dijo.

La madre de familia mencionó que las autoridades hondureñas nunca han ayudado a la población de los exbolsones «desde que yo fui a la escuela y tengo a mis niños en la escuela, ellos nunca les han dado un cuaderno o un lápiz a los niños. Ellos son muy injustos, muy malos».

La señora pidió a las autoridades hondureñas que dejen el egoísmo y permitan el ingreso de las ayudas.

«Les hago un llamado, no sean así, porque nosotros tenemos una convención y que la respeten, que respeten los derechos que tenemos en esa convención y que ya déjennos recibirlas porque el presidente -Bukele- manda la ayuda para los niños y, de verdad que erade mucha bendición para ellos», indicó.

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