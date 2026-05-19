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Temperatura máxima de 40 °C o más se pronostica para este martes en El Salvador
El calor continuará en el país, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 °C y probabilidad de algunas lluvias en sectores del centro y occidente, dijo Jonathan Hernández, meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
«Sobre el territorio salvadoreño va a continuar un ambiente bastante cálido», indicó. «Temperaturas bastante cálidas (…) En la zona oriental entre los 34 hasta los 40 °C y con sectores locales que sobrepasen los 40 °C», añadió.
En el resto del territorio del país, Hernández detalló que las zonas altas registrarán entre 25 y 30 °C, en valles interiores como Santa Ana y San Salvador entre 33 y 38 °C y la zona costera entre 34 y 38 °C.
Aunque no se esperan lluvias por la mañana, el territorio salvadoreño está influenciado por el flujo del Este, es decir viento que procede del mar Caribe que se mantiene acelerado frente a las costas del país, así como una onda tropical que se ubica a inmediaciones de Nicaragua.
«La combinación de estos fenómenos va a generar que tengamos algunas lluvias solo en los sectores centro y occidente», explicó.
«No esperamos lluvias sobre nuestro país por la mañana, por la tarde algo de nubosidad en la cordillera Apaneca e Ilamatepec, y el sector de la cordillera del Bálsamo, y estaremos esperando algunas lluvias breves para finales de la tarde en la zona norte de Santa Ana y Chalatenango, y el norte de La Libertad y San Salvador en horas de la noche, un patrón bastante similar a las lluvias que se desarrollaron durante el lunes y madrugada», amplió.
El especialista dijo que en la zona costera se tiene una precaución por las mareas vivas que continúan hasta el 20 de mayo, así como precaución en aguas profundas por vientos acelerados que estarían generando dificultades en la pesca artesana
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América Latina, ante el reto de contar sus muertes por calor extremo
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
Jetset
El universo Star Wars está de luto tras muerte de Tom Kane
Tom Kane, famoso por interpretar la voz del maestro Yoda en Star Wars: The Clone Wars, murió a los 64 años luego de varios años enfrentando problemas de salud, así habría informado su representante, Zach McGinnis.
El actor había anunciado su retiro del doblaje en 2021 después de sufrir un derrame cerebral que afectó su capacidad para hablar.
Además de su trabajo en el universo de Star Wars, Kane participó en numerosos proyectos animados y videojuegos, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas en el rubro.
A lo largo de su carrera también colaboró en producciones como Powerpuff Girls, World of Warcraft y narraciones para distintos programas de televisión y documentales.
Cabe mencionar que la interpretación de Yoda realizada por Tom Kane fue considerada por muchos como una de las más emblemáticas fuera de las películas originales, debido a su participación en varias producciones animadas y videojuegos de la saga.
Hasta el momento, familiares del actor no han revelado mayores detalles sobre ceremonias o homenajes oficiales.
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Puente sobre río Guastena beneficia a 6,000 habitantes de Concepción Quezaltepeque
El puente sobre el río Guastena en Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, beneficia a 6,000 personas así como a 1,000 automovilistas que se movilizan por la zona.
Inaugurado el lunes por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, la infraestructura se convierte en la solución permanente tras el colapso del puente anterior en el 2015 y paliativos pasos provisionales.
«Aquí colapsó un puente en 2015, luego pusieron uno provisional que también colapsó. Nosotros también colocamos un puente provisional mientras diseñábamos y obteníamos los recursos para hacer una obra permanente», explicó Rodríguez. «Así fue como contratamos para hacer este puente de 200 metros de longitud, incluyendo los accesos. Ahora se garantiza una obra de calidad sobre el río Guastena, Chalatenango», añadió.
El puente se ha iluminado y la capacidad hidráulica ampliado para evitar un futuro colapso. «Prácticamente se cuadruplicó», destacó el funcionario.
La nueva obra incluye ciclovía, iluminación LED y solar, aceras, drenajes y señalización completa.