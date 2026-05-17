Bochornoso desenlace entre dos mujeres por las caricias de un cliente

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció ayer el inicio de instalación de luminarias led en 100 kilómetros de vías estrategias del país, en las que se incluyen sectores de San Salvador, La Libertad y Sonsonate.

El proyecto dio inició desde el kilómetro 14.5 de la carretera de Oro, en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.

«Ya empezamos con este proyecto de iluminación, estamos en el sector de la carretera de Oro, donde vamos a iluminar más de 20 kilómetros aproximadamente. De igual manera, se contempla el sector de la carretera Troncal del Norte, que sabemos que es sumamente importante para muchas familias que viajan desde San Salvador hacia diferentes destinos», dijo el ministro Rodríguez.

En este proyecto se contempla iluminar en puntos estratégicos de la carretera Troncal del Norte, desde San Salvador hasta Apopa. «En la carretera Troncal del Norte se están colocando postes con luminarias en diferentes tramos», indicó Rodríguez.

Asimismo, se incluye la cobertura completa del periférico Claudia Lars. «Ya comenzamos este día con la colocación de postes traslúcidos en el sector y también vamos a colocar luminarias», mencionó el funcionario.

Otra zona en la que se realizará instalación de iluminaria moderna es en la ruta entre el redondel de Sacacoyo hasta el puerto de Acajutla, en Sonsonate.

«Ya comenzamos con este proyecto que es importante para muchas familias salvadoreñas porque garantiza seguridad vial en las autopistas, es decir, en horario nocturno los conductores van a tener una mejor visibilidad», informó el titular de Obras.

Para ejecutar el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas invertirá $26.4 millones y la empresa contratista AGM El Salvador ha otorgado un préstamo en especie por $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor del contrato.

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