Francia cuestiona su sistema judicial tras el presunto asesinato de una niña

El gobierno de Perú anunció que el papa León XIV visitará el país antes de que finalice el año, en una fecha que aún deberá ser definida junto con El Vaticano.

La visita del pontífice, quien posee nacionalidad peruana y desarrolló labores como misionero y obispo de Chiclayo durante más de dos décadas, formará parte de una gira por Sudamérica que también incluirá otros dos países de la región.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, informó que la fecha exacta todavía no ha sido establecida, aunque señaló que el viaje podría realizarse en noviembre. Asimismo, indicó que se espera que la visita tenga una duración de al menos tres días.

Según el canciller, el papa tiene interés en visitar Chiclayo, Lima y una tercera ciudad que podría estar ubicada en la Amazonia peruana.

El próximo 18 de junio, León XIV recibirá en El Vaticano al presidente interino de Perú, José Carlos Balcázar. De acuerdo con la cancillería peruana, la fecha oficial de la visita se conocerá después de ese encuentro.

León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. De acuerdo con autoridades políticas y religiosas, Argentina y Uruguay serían los otros países incluidos en la gira sudamericana.

En febrero, la Conferencia Episcopal Peruana afirmó que la visita del pontífice estaba “asegurada en un 80%” y estimó que podría realizarse en noviembre o durante la primera semana de diciembre.

Perú cuenta con una población de aproximadamente 34 millones de habitantes y es considerado uno de los países más católicos de la región. Anteriormente fue visitado por los papas Juan Pablo II, en 1985 y 1987, y Francisco, en 2018.

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