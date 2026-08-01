Nacionales
Dos vehículos quedan reducidos a cenizas tras incendio en garaje de Mejicanos
Dos vehículos que se encontraban guardados en el garaje de una vivienda terminaron reducidos a cenizas la mañana de este sábado tras registrarse un voraz incendio en Mejicanos. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador se movilizó de inmediato para atender la emergencia.
El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Motocross, en la residencial Altos de San Ernesto, del distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro. Según los reportes preliminares, el fuego se concentró dentro de la cochera y afectó de manera casi total a ambos automóviles.
“Los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se propagara al resto de las viviendas aledañas”, informaron las autoridades, evitando así que el siniestro cobrara mayores dimensiones.
Las unidades del Cuerpo de Bomberos ejecutaron las maniobras de extinción y liquidación hasta sofocar por completo las llamas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.
Las autoridades continúan en el lugar investigando las posibles causas del incendio, mientras se evalúa el alcance de los daños materiales en la propiedad.
Nacionales
Lotería Run 2026 anuncia cuarta edición: se correrá el 20 de septiembre en Las Cascadas
La cuenta regresiva ya comenzó. Este 30 de julio se presentó oficialmente la cuarta edición de la Lotería Run 2026, una experiencia que durante cuatro años ha reunido a miles de salvadoreños alrededor del deporte, la salud y la emoción de superar nuevos retos.
La cita será el domingo 20 de septiembre, desde las 6:00 de la mañana, con salida y meta en el Centro Comercial Las Cascadas, en Antiguo Cuscatlán. La carrera ofrece distancias para todos los niveles: 1K, 2K, 3K, 6K, 10K y 15K, pensadas tanto para quienes corren por primera vez como para quienes buscan superar su marca personal o simplemente disfrutar en familia.
Las fechas de entrega de kits ya están confirmadas: el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y el sábado 19 de septiembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El kit tiene un valor de $22.00 más cargos por boletería e incluye camisa Headsweats Ultra Performance, calcetines de compresión, bolsón deportivo, lanyard, número oficial en Tyvek, pines de seguridad, chip electrónico MyLaps, acceso a RunnerTag para descargar fotografías y una medalla conmemorativa.
Las inscripciones habilitadas a inicios de mes se agotaron en tan solo siete días. Sin embargo, Lotería anunció que habilitará más cupos para que un mayor número de salvadoreños pueda participar en esta experiencia.
“En Lotería creemos que cada paso cuenta. Por eso, la Lotería Run se ha convertido en mucho más que una carrera: es un espacio para compartir, desafiar tus propios límites y celebrar el bienestar junto a miles de salvadoreños”, destacaron los organizadores. Prepará tus tenis, elegí tu distancia y viví la experiencia de la Lotería Run 2026.
Nacionales
Una persona muere en incendio estructural en vivienda de San Juan Opico, La Libertad
Una persona perdió la vida la madrugada de este viernes tras un voraz incendio que consumió su vivienda en el departamento de La Libertad. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) confirmó el hecho y reportó que el cuerpo fue localizado sin vida durante las labores de emergencia.
El siniestro se registró en el cantón Chanmico, caserío El Mesón, del distrito de San Juan Opico, en el municipio de La Libertad Centro. Unidades del CBES se movilizaron de inmediato al lugar para atender el llamado de emergencia.
“Atendimos incendio estructural registrado en una vivienda. Lamentablemente, una persona fue localizada sin vida durante la emergencia”, informó el Cuerpo de Bomberos a través de sus canales oficiales.
Los equipos de bomberos ejecutaron maniobras de control, extinción y liquidación del fuego hasta sofocar por completo las llamas. Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué originó el incendio.
Personal de investigación se mantiene en la escena para determinar las causas del siniestro, mientras se espera que se den a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.
Nacionales
Gobierno lanza Plan Vacación 2026: más de 100 mil elementos garantizarán seguridad en Fiestas Agostinas
El Ejecutivo presentó este viernes el Plan Vacación 2026, una operación interinstitucional que se ejecutará del 1 al 9 de agosto y que movilizará a más de 100 mil elementos de distintas dependencias del Estado. El objetivo principal es garantizar la seguridad, el bienestar y la sana convivencia de salvadoreños y turistas durante las tradicionales Fiestas Agostinas.
Instituciones como Protección Civil, la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Armada y el Ministerio de Turismo, entre otras que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, trabajarán de manera coordinada durante todo el período.
“Será posible gracias a la participación de más de 100 mil talentos humanos pertenecientes a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, quienes trabajarán de manera coordinada durante todo el período vacacional”, destacó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Turismo, se espera la llegada de 91 mil visitantes internacionales y un flujo total de 2.8 millones de personas entre nacionales y extranjeros en playas, sitios turísticos, culturales y naturales del país.
“El Plan Vacación 2026 se ejecutará del 01 al 09 de agosto, período durante el cual todas las instituciones permanecerán activadas para garantizar la seguridad, el bienestar y la sana convivencia de la población salvadoreña, así como de los turistas nacionales e internacionales que visitarán el país durante las fiestas agostinas”, reiteró Amaya.