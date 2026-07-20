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Cucurella se vuelve viral al llevar en una bolsa transparente un trofeo de LEGO del Mundial 2026
El futbolista Marc Cucurella se volvió viral en redes sociales tras ser captado llevando en una bolsa transparente un trofeo al término de la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de 2026.
La curiosa imagen fue registrada cuando el lateral de la selección española abandonaba los festejos con el reconocimiento en la mano, guardado en una sencilla bolsa plástica, un detalle que llamó la atención de miles de aficionados.
Las fotografías y videos del momento se difundieron rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los usuarios reaccionaron con humor y compartieron memes sobre la peculiar forma en la que el jugador transportaba uno de los trofeos más importantes del fútbol mundial.
Posteriormente, se conoció que no se trataba de la Copa del Mundo, sino de una Copa del Mundo de LEGO que fue obsequiada a cada uno de los jugadores de la selección de España.
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Usuarios aseguran que «nubes petateadas» anticiparon el sismo en Chiapas
Luego del sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes, usuarios de redes sociales viralizaron fotografías de las denominadas “nubes petateadas”, al considerar que estas habrían anticipado el movimiento telúrico.
De acuerdo con las publicaciones, las imágenes fueron captadas el jueves 16 de julio, por lo que algunos usuarios sostienen que desde el día anterior estaba predicho el sismo ocurrido la mañana de este viernes.
El movimiento telúrico se registró a las 8:48 de la mañana y tuvo su epicentro en la zona costera del estado mexicano de Chiapas.
No obstante, expertos en geología señalan que no se ha comprobado ninguna relación directa entre las llamadas “nubes petateadas” y la ocurrencia de sismos.
El nombre científico de estas formaciones es altocúmulos o cirrocúmulos, nubes de media a gran altitud compuestas por pequeños copos o escamas blancas.
Según los especialistas, la presencia de este tipo de nubes suele anunciar cambios en las condiciones climáticas, como la probabilidad de lluvia o un descenso en la temperatura.
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Bebé guatemalteco recibe nombre de «Vozinha»
Foto: Cortesía
La fiebre mundialista continúa dejando historias curiosas alrededor del mundo. Una de ellas surgió en Guatemala, donde un recién nacido fue inscrito oficialmente con un nombre inspirado en una figura del fútbol internacional.
El pequeño, originario de Tactic, Alta Verapaz, fue registrado como Vozinha Chub Tzi, en homenaje al guardameta de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como «Vozinha».
Los padres del menor decidieron rendir tributo al experimentado arquero de 40 años, quien se convirtió en una de las figuras más comentadas del torneo por sus actuaciones y el protagonismo alcanzado con su selección.
La historia rápidamente llamó la atención y se convirtió en una muestra de cómo el fútbol puede trascender las canchas y llegar hasta los hogares de los aficionados.