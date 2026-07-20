Cucurella se vuelve viral al llevar en una bolsa transparente un trofeo de LEGO del Mundial 2026

Luego del sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes, usuarios de redes sociales viralizaron fotografías de las denominadas “nubes petateadas”, al considerar que estas habrían anticipado el movimiento telúrico.

De acuerdo con las publicaciones, las imágenes fueron captadas el jueves 16 de julio, por lo que algunos usuarios sostienen que desde el día anterior estaba predicho el sismo ocurrido la mañana de este viernes.

El movimiento telúrico se registró a las 8:48 de la mañana y tuvo su epicentro en la zona costera del estado mexicano de Chiapas.

No obstante, expertos en geología señalan que no se ha comprobado ninguna relación directa entre las llamadas “nubes petateadas” y la ocurrencia de sismos.

El nombre científico de estas formaciones es altocúmulos o cirrocúmulos, nubes de media a gran altitud compuestas por pequeños copos o escamas blancas.

Según los especialistas, la presencia de este tipo de nubes suele anunciar cambios en las condiciones climáticas, como la probabilidad de lluvia o un descenso en la temperatura.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...