Estudio japonés Capcom busca afianzar su «edad de oro» con un juego de ciencia ficción

El juego sigue las aventuras de un astronauta en una base lunar controlada por peligrosos robots. El protagonista cuenta con la ayuda de una androide para luchar contra sus adversarios.

«Pragmata» tuvo bastantes buenas críticas de la prensa especializada, con una nota global de 86 sobre 100 en el sitio Metacritic.

El estudio japonés, autor de las sagas «Resident Evil» y «Monster Hunter», se pudo permitir esta propuesta más arriesgada gracias al éxito cosechado por sus principales series.

«Resident Evil Requiem», lanzado a finales de febrero, ya superó los seis millones de copias vendidas, lo que lo sitúa como líder de ventas en numerosos países y relanzó el interés por los episodios anteriores.

Capcom aspira a superar los 1.200 millones de dólares en ingresos en su ejercicio fiscal 2025-26, que terminó el 31 de marzo.

Un éxito excepcional en un sector que enfrenta dificultades tras el periodo boyante de la pandemia, una crisis que obligó a muchos editores internacionales a cerrar estudios y despedir a personal para mantenerse a flote.

«Capcom vive actualmente su edad de oro y parece no cometer prácticamente ningún error grave como empresa», explica a AFP Serkan Toto, analista de Kantan Games en Tokio.

Fundada en 1983, la empresa con sede en Osaka vive un periodo de crecimiento continuo desde hace más de una década, hasta el punto de haber ampliado sus instalaciones debido al aumento de sus empleados, que pasó de unos 3.200 en 2022 a más de 3.760 en 2025.

Disciplina

«Capcom demuestra una gran disciplina como estudio, al poner el acento en la calidad, apoyarse en sus franquicias de éxito y respetar los plazos de lanzamiento», subraya Toto.

«Esa disciplina también se refleja en lo que no hace: comprar a ciegas otros estudios» o «lanzarse a los juegos en línea», prosigue.

Otros gigantes del sector fracasaron en estos últimos años en este ámbito, como Sony y su juego «Concord», desactivado en menos de dos semanas.

En el sector del videojuego, salirse de los senderos a veces es una opción arriesgada, y Capcom lo sabe.

«Pragmata» es el tercer intento reciente del estudio para lanzar un título original tras «Exoprimal» (2023) y «Kunitsu-Gami: Path of the Goddess» (2024), «que fracasaron ambos», recuerda Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities.

La nueva creación de Capcom, disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, también sale en Switch 2, algo poco común para una superproducción reciente, ya que la nueva consola de Nintendo es menos potente que sus competidoras.

«Como Capcom desarrolla su propio motor [programa para crear un videojuego] internamente, puede adaptarse al material mucho más rápido que sus competidores», señala Yasuda, lo que permite al estudio llegar al mayor número posible de jugadores.

La empresa busca además ampliar su audiencia constantemente multiplicando los largometrajes y las series adaptados de sus universos. Este año deberían ver la luz dos nuevas películas de «Resident Evil» y «Street Fighter».

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