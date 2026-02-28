Economia
Crucero con 2,300 pasajeros arriba al puerto de Acajutla
Este sábado arribó el crucero Vista al puerto de Acajutla, en Sonsonate, que trae abordo 2,300 visitantes extranjeros que recorrerán El Salvador durante su estadía.
Los lugares que visitarán los cruceristas que ha tomado tours son: Joya de Cerén, San Andrés, Cerro Verde, Nahuizalco, Concepción de Ataco, Izalco Centro, Centro Histórico de San Salvador, Finca Cuyancua (Izalco), Santa Ana Centro, Playa Los Almendros, Sonsonate y Las Veraneras (éstos dos últimos para las personas que no han adquirido tours).
El Vista es el octavo crucero de la temporada 2025-2026 que ha arribado a El Salvador en busca de atractivos como destinos arqueológicos, culturales y naturales del país en la zona occidental y central.
La parada del crucero Vista contribuye al desarrollo la industria turística nacional y refleja los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para dinamizar la economía, impulsar el desarrollo local y consolidar a El Salvador como un destino seguro y competitivo a escala internacional.
Economia
Tome nota: Precio del gas propano disminuirá en El Salvador
Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó sobre los precios de los cilindros de Gas Licuado de Petróleo, los cuales tendrán una reducción que entrará en vigencia a partir del mes de marzo.
El monto del subsidio focalizado que otorga el Gobierno de El Salvador durante marzo será de $8.04; por lo que los beneficiarios únicamente aportarán $2.65 para adquirir un cilindro de 25 libras.
Este subsidio se otorga con el fin de continuar beneficiando a más de 1 millón de familias salvadoreñas.
Los precios quedarían de la siguiente manera: $14.88 el cilindro de 35 libras; $10.69 el de 25 libras; $8.62 el de 20 libras y $4.44 el de 10 libras.
De acuerdo con las autoridades, la reducción se debe a diferentes factores, entre ellos la producción de propano y propileno de Estados Unidos para el mes de febrero fue ligeramente superior en 50 mil barriles diarios con respecto a enero, lo que ha generado disponibilidad de este derivado en el mercado internacional.
Economia
La actividad económica de la construcción creció 29.8 % en noviembre
La actividad económica de El Salvador, medida a través del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), presentó un buen desempeño el año pasado impulsado por sectores como la construcción.
De acuerdo al último informe presentado por el Banco Central de Reserva (BCR) en noviembre de 2025, el principal impulsor de este índice fue la construcción, apartado que registró un 29.8 %, es decir, casi diez veces más que el 3 % reportado en octubre.
Con esta remontada, el sector continuó con la tendencia de crecimiento a doble dígito observada durante los primeros meses del año.
Otro sector con favorable desempeño en el período en análisis es el de comercio, transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicios de comida, el cual reportó un 6.5 %, una mejora de 2.6 % desde el 3.9 % del mes anterior.
Asimismo, las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas, de apoyo, y otros servicios que reflejaron un crecimiento del 5.2 %, una variación de 0.9 puntos porcentuales respecto a octubre cuando alcanzó un 6.1 %.
Mientras la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, y otras actividades industriales registró, un 3.4 %, un crecimiento de 2.7 %, dado que en el décimo mes del año obtuvo un 0.7 %.
En diciembre del año pasado, el BCR dio a conocer que, hasta el tercer trimestre, el comportamiento de la economía salvadoreña medida en términos de producto interno bruto (PIB) fue del 5.1 %.
La medición supera la correspondiente al primero y segundo trimestre que fueron de 2.4 %, y 4.1 %, respectivamente.
Asimismo, supera en un 4 % a los resultados obtenidos por el país para el tercer trimestre de 2024.
Economia
Revista internacional resalta a El Salvador como destino seguro para viajeros
«Travel and Tour World» define a El Salvador «como uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».
«Del riesgo a la resiliencia: por qué El Salvador es más seguro para los viajeros internacionales en 2026» es el título de un reciente artículo publicado por la revista «Travel and Tour World», en el cual repasa las acciones implementadas en el país para consolidarse como el referente turístico que es en la actualidad.
«Travel and Tour World», una revista nacida en India y operada desde EE. UU., se especializa en la industria global de viajes y turismo, y que cubre rubros como aerolíneas, cruceros, tecnología y hotelería, entre otros; y a su vez analiza el comportamiento del sector en diferentes destinos y otras particularidades.
En su artículo, la revista define la transformación reportada por El Salvador en la última década como «uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».
Afirmación que sustenta en la historia reciente del país, donde la violencia de las pandillas opacaba su potencial tanto en materia de turismo como de otros rubros, mencionó.
En este sentido, resaltó que este cambio es el resultado de reformas sostenidas en seguridad, inversión en la infraestructura y la implementación de un renovado enfoque en el turismo como pi lar del desarrollo nacional.
«Hoy en día, El Salvador se considera no solo en un lugar de curiosidad, sino en un destino viable y cada vez más se guro para el turismo internacional», refirió.
«Para los viajeros que buscan riqueza cultural, belleza natural y destinos emergentes, la pregunta en 2026 ya no es por qué considerar El Salvador, sino qué tan pronto», añadió.
Al respecto, destacó que El Salvador cuenta con una extraordinaria diversidad geográfica, en la que resaltan las cordilleras volcánicas, las tierras fértiles, la cultura cafetalera, los pueblos coloniales, los densos bosques y las playas de surf de primera categoría, y todo esto se encuentra en un territorio pequeño, lo que favorece que los destinos sean accesibles en pocas horas de viaje en carro.
También mencionó que la ubicación estratégica del país «se convierte en una puerta de entrada natural entre América del Norte y del Sur, y su costa en el Pacífico lo posiciona como un actor emergente en el turismo costero y de aventura».
En este contexto, la publicación señaló que la idoneidad de El Salvador como destino turístico trasciende fronteras debido a que a escala global los viajeros buscan cada vez más destinos auténticos y menos saturados.
«Su transformación también sirve como estudio de casos sobre cómo la reforma de seguridad puede liberar el potencial del turismo, diversificar las economías nacionales y remodelar la percepción internacional», sostuvo.
La revista también definió los per files ideales de quienes visitan El Salvador: viajeros aventureros que buscan surf, senderismo y exploración de volcanes; viajeros culturales interesados en la historia, la gastronomía y las tradiciones locales; nómadas digitales atraídos por la asequibilidad y la mejora de la infraestructura; viajeros de ocio que buscan destinos emergentes, con menos multitudes; familias y viajeros solitarios.