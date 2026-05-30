Cuatro lesionados tras accidente de tránsito en La Paz

La ciudad de Roma fue escenario del “Encuentro Ítalo-Salvadoreño: Il Tuo Investimento Sicuro”, una iniciativa impulsada por la Embajada de El Salvador en Italia y la Misión Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Roma, orientada a promover a El Salvador como un destino estratégico para la inversión, el turismo y el desarrollo económico.

El evento se realizó en el marco de la conmemoración de los 165 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y reunió a representantes gubernamentales, empresarios, organismos financieros y actores del denominado “Sistema Italia”.

La actividad tuvo lugar en el Hotel Parco dei Principi y permitió generar un espacio de diálogo e intercambio sobre las oportunidades económicas que ofrece El Salvador en sectores clave como infraestructura, turismo, logística, energía y desarrollo productivo.

Durante la jornada, autoridades italianas destacaron la importancia de fortalecer la relación bilateral y reconocieron a El Salvador como un aliado estratégico en América Latina, resaltando el clima de estabilidad y cooperación que ambas naciones han consolidado en los últimos años.

El encuentro también sirvió para presentar el panorama económico salvadoreño y el nuevo entorno de negocios impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, así como las oportunidades de internacionalización para empresas italianas interesadas en expandir operaciones hacia Centroamérica. En ese contexto, se subrayó el creciente interés europeo por estrechar vínculos comerciales con la región y explorar mecanismos de cooperación e inversión de largo plazo.

Entre las presentaciones destacadas figuró la participación de Federico Apostolo, representante de INVEST El Salvador, quien expuso las ventajas competitivas del país y las oportunidades de inversión en sectores estratégicos. Asimismo, Mauricio Sansibirini, del Instituto Salvadoreño del Café, presentó el potencial exportador y la calidad del café salvadoreño, uno de los productos insignia promovidos durante el encuentro mediante una degustación de gastronomía típica nacional.

La agenda incluyó además la participación de Randa Hasfura, Representante de El Salvador ante ONU Turismo, quien destacó el papel del turismo como motor de desarrollo económico y como plataforma para generar nuevas alianzas internacionales. Así como el Viceministro de Transporte de El Salvador, Nelson Reyes, quien abordó proyectos prioritarios de infraestructura y conectividad impulsados por el Gobierno salvadoreño, enfocados en fortalecer la competitividad logística y turística del país.

El evento contó además con la presencia de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, del Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), así como de entidades financieras y de promoción empresarial como SACE, ICE y CDP, quienes compartieron herramientas de financiamiento e internacionalización para proyectos bilaterales.

El Encuentro Ítalo-Salvadoreño concluyó con un espacio de networking y acercamiento empresarial que permitió fortalecer contactos entre inversionistas italianos y representantes salvadoreños, reafirmando el interés mutuo de profundizar la cooperación económica, comercial y turística entre ambas naciones.

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