Privada Pasatiempo realizará Open House para presentar su exclusivo proyecto residencial en Lourdes

La Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo LOTRA N° 452, especialmente dedicado a la III Regata Internacional FESAVELA 2026, organizada por la Federación Salvadoreña de Vela. El evento deportivo continúa consolidando al Lago de Ilopango como uno de los principales escenarios para la vela y el turismo deportivo en la región.

Según el comunicado oficial, la vela es una disciplina que por más de 20 años ha encontrado en el Lago de Ilopango condiciones ideales para su desarrollo. En los últimos años, gracias a la transformación que vive El Salvador, este deporte ha fortalecido su crecimiento, impulsando programas juveniles y competencias internacionales que proyectan positivamente al país.

La tercera edición de la regata reunió atletas y delegaciones internacionales, promoviendo el intercambio deportivo, la sana convivencia y el desarrollo de oportunidades para la juventud salvadoreña a través del deporte. Las Regatas Internacionales organizadas por FESAVELA también contribuyen al dinamismo económico y turístico del país, atrayendo visitantes, atletas y delegaciones que conocen de primera mano la belleza natural del Lago de Ilopango y la hospitalidad salvadoreña.

Como parte del protocolo del sorteo, Gerardo Dueñas, Gerente Administrativo de la Lotería Nacional, realizó la presentación de premios mayores. La presentación de maletines de balotas estuvo a cargo de Christian Gómez, Gerente Técnico.

Además, se hizo entrega de un cuadro conmemorativo a Rodrigo Colorado, presidente de la Federación Salvadoreña de Vela, en reconocimiento a su aporte y al fortalecimiento del deporte y la proyección internacional de El Salvador.Resultados del Sorteo LOTRA N° 452:

Primer Premio: $525,000 – Billete N° 16749 – VENDIDO

Segundo Premio: $20,000 – Billete N° 10597 – VENDIDO

Tercer Premio: $10,000 – Billete N° 24343 – VENDIDO

La Lotería Nacional invitó al público a consultar la lista completa de números ganadores y a sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.

El comunicado cierra con un mensaje promocional: “Recordá que ganarte la Lotería, eso te puede pasar a vos si participás en todos nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría”, acompañado de las etiquetas #EsoTePuedePasarAvos #JugáResponsablemente #HoyEsElDía.

Este tipo de sorteos temáticos refuerza el vínculo entre la Lotería Nacional, el deporte y el turismo, sectores que generan impacto económico y proyección internacional para El Salvador. La institución mantiene su compromiso de promover la participación responsable en sus sorteos semanales.

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