Política
Invertirán $26.4 millones para instalar luces led en red vial del país
El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa para aprobar la suscripción de un préstamo destinado a financiar la instalación de iluminación con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial nacional.
Según el documento remitido por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, se trata de un convenio de préstamo en especie con una empresa contratista por un monto de hasta $23,785,985.87, que cubrirá el 90 % del proyecto denominado “Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial”.
La inversión total del proyecto asciende a $26,428,873.19, por lo que el Gobierno deberá aportar el 10 % restante, equivalente a $2,642,887.32.
Los tramos beneficiados incluyen los ubicados en Sacacoyo-Acajutla, el periférico Claudia Lars, la carretera Troncal del Norte (San Salvador-Apopa) y la carretera de Oro (Apopa–San Martín), entre otros puntos a escala nacional.
El objetivo principal es “continuar mejorando las condiciones de seguridad vial en la red de carreteras, a través de la iluminación de diversos tramos de carretera a escala nacional, con tecnologías innovadoras, contribuyendo a la disminución de accidentes viales”.
La gestión de estos recursos fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con base en la autorización de un decreto emitido por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2022 y publicado en el Diario Oficial el 16 de diciembre de ese año.
La solicitud del Ejecutivo será estudiada por la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
Política
GANA realizará elecciones internas entre junio y julio
Política
El TSE recuerda que el preenrolamiento finaliza el 31 de agosto
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el período de preenrolamiento para jóvenes que están por cumplir 18 años permanece abierto y concluirá el próximo 31 de agosto de 2026.
Según el organismo, este proceso está dirigido a las personas que cumplirán 18 años entre el 1.º de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. El objetivo es facilitar el trámite de su Documento Único de Identidad (DUI) por primera vez, para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de 2027.
Los jóvenes pueden realizar el preenrolamiento en los duicentros y en las campañas que se llevan a cabo con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Educación (Mined) en centros educativos. Entre los requisitos establecidos por el TSE figuran presentarse con un documento que contenga fotografía, acudir acompañados de sus padres o de dos testigos que porten su DUI, y retirar el documento el día de su cumpleaños.
“Si vos también aplicás para preenrolarte, recordá que tenés que hacerlo antes del 31 de agosto de 2026. Si aplicás para preenrolarte o conocés a alguien que lo haga, pasale esta información y así podrá ejercer su derecho al voto en las elecciones 2027”, señaló el TSE.
Adicionalmente, el Tribunal recordó que el plazo para modificar la residencia en el DUI finaliza el 27 de abril de 2026. Esta actualización permite a los ciudadanos votar en un centro de votación más cercano a su domicilio actual, evitando traslados largos si se han mudado en los últimos dos años.
“Si te mudaste en los últimos dos años, actualizar tu dirección en el DUI a tiempo puede ahorrarte tráfico y largos traslados hasta tu centro de votación. No esperes más, asiste a tu duicentro de preferencia antes del 27 de abril de 2026”, indicó el organismo electoral.
El preenrolamiento se desarrolla en coordinación con el RNPN y el Mined, con la meta de alcanzar hasta el 60 % de la población estudiantil que cumplirá la mayoría de edad antes del 28 de febrero de 2027, día de las elecciones generales.