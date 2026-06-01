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VIDEO | Shakira comparte baile con Ghetto Kids y destaca el impacto social del arte infantil
La cantante colombiana Shakira compartió en sus redes sociales un video en el que aparece bailando junto a los integrantes de Ghetto Kids, un grupo infantil de danza originario de Uganda que ha alcanzado notoriedad internacional a través de plataformas digitales.
En la grabación, la artista y los niños realizan la coreografía de “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El video muestra a los participantes ejecutando el reto de baile con una puesta en escena caracterizada por vestimenta colorida y una dinámica energética.
La publicación obtuvo millones de reproducciones y generó reacciones positivas entre seguidores de la cantante, quienes destacaron su cercanía con iniciativas de carácter social.
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Ghetto Kids es una fundación que utiliza el arte y la danza como herramientas para apoyar a niños en situación de calle o de pobreza extrema en Uganda. Tras la viralización de una de sus coreografías, Shakira anunció que invitó al grupo a participar junto a ella en el espectáculo de medio tiempo de la final mundialista prevista para el próximo 19 de julio en Nueva York.
La intérprete señaló que esta edición busca dejar un legado para niños que carecen de visibilidad, destacando el enfoque multicultural e inclusivo del evento. La colaboración forma parte de las actividades vinculadas a la próxima Copa del Mundo y refuerza el apoyo de la artista a proyectos con impacto social.
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Bad Bunny desata la euforia en Madrid con el inicio de su residencia
El cantante puertorriqueño Bad Bunny inició este fin de semana su esperada residencia de diez conciertos en Madrid, reuniendo a más de 64 mil personas en el estadio Metropolitano. El artista regresó a España después de varios años de ausencia y ofreció un espectáculo de casi tres horas cargado de música, baile y referencias a sus raíces puertorriqueñas.
Durante la presentación, Bad Bunny interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos «Callaíta», «Ojitos Lindos», «Dákiti», «Tití Me Preguntó» y «Baile Inolvidable», mientras miles de asistentes coreaban cada canción. El show también contó con músicos e instrumentos tradicionales que resaltaron la cultura caribeña.
Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición sorpresa de Myke Towers, quien se unió al escenario para interpretar «Adivino». Con esta primera presentación, Bad Bunny dio inicio a una residencia que espera reunir a unas 640 mil personas y que ya es considerada uno de los eventos musicales más importantes del año en España.
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Dua Lipa y Callum Turner se casan en una discreta ceremonia en Londres
La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este 31 de mayo en una discreta ceremonia celebrada en Londres, según reportan medios internacionales.
Dicha boda tuvo lugar en el Ayuntamiento de Old Marylebone y contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.
Tras darse el «sí, acepto», la pareja fue recibida con confeti a las afueras del Registro Civil de Marylebone por un reducido grupo de invitados. Para la ocasión, Dua Lipa lució un elegante conjunto blanco compuesto por vestido, guantes y sombrero, mientras que Turner vistió un traje azul marino.
De acuerdo con los reportes, esta celebración será solo el inicio de los festejos. La pareja planea realizar una segunda boda en Sicilia, Italia, con varios días de actividades y una lista de invitados que incluiría reconocidas figuras de la música internacional.
Fuentes cercanas aseguran que el evento será mucho más grande y lujoso que la ceremonia celebrada en Londres.
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Italia prohíbe un concierto de Kanye West por motivos de seguridad
El prefecto de la provincia, Salvatore Angieri, afirmó que la decisión se tomó tras las solicitudes presentadas por organismos, incluida la comunidad judía local.
«Habían ‘expresado reservas’ sobre la participación del rapero en el Pulse of Gaia Festival, según el comunicado difundido el viernes por la noche.
Otro concierto, del rapero Travis Scott, previsto para el 17 de julio, también fue cancelado.
«La decisión (…) se tomó por razones de protección del orden y la seguridad públicas, teniendo en cuenta la cercanía de los eventos y la gran influencia de público prevista en un lapso de 24 horas», señaló la prefectura.
«En la evaluación general también pesaron la cancelación de conciertos anteriores del rapero estadounidense en otros países y el riesgo concreto de contramanifestaciones», añadió.
West, también conocido como Ye, ha generado controversia con declaraciones y canciones que glorifican a Adolf Hitler, así como con diatribas antisemitas, que él atribuyó a su trastorno bipolar.
El mes pasado, el gobierno británico le prohibió la entrada al país, y un festival en el que debía presentarse en julio fue cancelado.
También se vio obligado a cancelar un concierto previsto en la ciudad francesa de Marsella, y se le impidió actuar en Polonia y Suiza.
West actuó en Estambul el sábado y aún tiene programados conciertos en los Países Bajos el 6 y 8 de junio, en Tirana el 11 de julio y en Praga el 25 de julio.
En enero, publicó un anuncio de página completa en el Wall Street Journal en el que afirmaba que no era «ni nazi ni antisemita» y añadía: «Amo al pueblo judío».