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HISTÓRICO: El Salvador fuer de la lista corta de la OIT
Es un hecho, El Salvador está fuera de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
El anuncio lo hizo desde Ginebra, el ministro de Trabajo Rolando Castro, quien encabeza la delegación salvadoreña que participa en la reunión anual del organismo mundial que aglutina a 187 estados.
«Hoy puedo informar al pueblo salvadoreño que oficialmente El Salvador está fuera de la lista larga y fuera de la lista corta de la OIT. Es un logro histórico alcanzado con el apoyo de trabajadores, empleadores y el liderazgo del Presidente de la República», dijo Castro.
Castro enfatizo que El Salvador le demuestra al mundo que cuando un pueblo se une, no hay obstáculo imposible de vencer.
“Esto no es el triunfo solo de un sector, de un gobierno o de una organización: es una victoria de la nación salvadoreña.
Gana el trabajador que cada día lucha por su familia, gana el empresario que apuesta por invertir y generar empleo y gana un pueblo que decidió avanzar unido y con esperanza”, afirmó.
#CRONIO El Ministro de trabajo, @RolandoCastroSv, confirmó este lunes que El Salvador está fuera de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo @OITAmericas. pic.twitter.com/ChEalwzUur
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 1, 2026
Por primera vez, el sector laboral, el gobierno representado por el ministro de trabajo y los empleadores encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, José Luis Saca, se unen en una visión de país.
“Podemos pensar diferente; pero cuando se trata de defender la patria, el futuro y la dignidad de nuestro pueblo; la mejor opción es caminar juntos porque al final, antes que cualquier diferencia política o ideológica, somos salvadoreños”, sostiene el ministro Castro.
El presidente de la ANEP, celebró este hecho histórico, que “abre una nueva ruta al desarrollo del país”, dijo.
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Pronostican tormentas con actividad eléctrica y fuertes vientos para esta tarde y noche
La mañana de este lunes se prevé con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias puntuales cerca del mediodía en sectores de la zona volcánica occidental y la cordillera del Bálsamo.
Para la tarde y la noche se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica y vientos que podrían superar los 40 kilómetros por hora. Desde las primeras horas de la tarde, las precipitaciones podrían desarrollarse en distintos tramos de la franja volcánica, incluida la cordillera del Bálsamo, el sur de San Salvador y la zona occidental. Posteriormente, desde mediados de la tarde, se prevé la formación de nuevas tormentas en la zona norte y oriental del país.
Durante la noche, las condiciones podrían intensificarse en sectores de la zona oriental, central y noroccidental. El viento estará variando entre los 9 y 18 kilómetros por hora.
Asimismo, se espera un ambiente muy cálido durante la tarde, con temperaturas más frescas durante la noche y la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas principalmente por una onda tropical que se desplaza en el flujo acelerado del este, con abundante humedad y apoyo de otros sistemas atmosféricos en niveles altos, favoreciendo la formación de nubosidad asociada a tormentas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.
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DoctorSV alcanza 1.5 millones de usuarios
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que DoctorSV, la herramienta tecnológica impulsada por el Gobierno de El Salvador para fortalecer la atención médica, alcanzó 1.5 millones de usuarios registrados en sus primeros seis meses de funcionamiento.
A través de su cuenta de X, el mandatario destacó que la plataforma ofrece servicios de salud pública asistidos por inteligencia artificial, incluyendo consultas médicas, entrega de medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes médicas, manejo de enfermedades crónicas y atención en salud mental, entre otros.
De acuerdo con la información compartida, la aplicación ha permitido la emisión de más de 2 millones de recetas médicas, la programación de más de 3 millones de citas y la realización de más de 1.3 millones de exámenes de laboratorio e imágenes médicas.
¡Ya llegamos a 1.5 millones de usuarios!@doctorsvapp es salud pública de calidad asistida por IA, para todos los salvadoreños: consultas médicas, medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes médicas, manejo de enfermedades crónicas, salud mental y muchos otros servicios. pic.twitter.com/8FLvodJlX0
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 1, 2026
DoctorSV funciona mediante una aplicación móvil disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. La herramienta utiliza elementos de inteligencia artificial para apoyar la precisión de los diagnósticos médicos y emplea códigos QR para facilitar la entrega de medicamentos y la gestión de trámites relacionados con exámenes médicos.
Según se detalló, la plataforma incorpora el asistente de inteligencia artificial Google Gemini, integrado con bases de datos médicas para brindar apoyo en el proceso de diagnóstico a los médicos de turno.
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El fenómeno El Niño podría presentarse entre mayo y julio
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que existe un 82 % de probabilidad de que el fenómeno El Niño se presente entre débil y moderado para los meses de mayo y julio. Aunque todavía no se ha desarrollado, el océano Pacífico muestra señales de calentamiento para los próximos meses.
De acuerdo con el MARN, entre julio y agosto existe una menor probabilidad que se registren lluvias y ocurra más calor. Además, podría presentarse una canícula más temprana.
Ante estas condiciones, los posibles efectos podrían ser ambientes más secos, estrés para cultivos y menor disponibilidad de agua en algunas zonas.
«El fenómeno de El Niño influye en los patrones de lluvia y temperatura en nuestra región, por lo que anticiparnos a sus efectos es clave para reducir el impacto en nuestras actividades», señaló el ministerio.
Ante esta situación, el fenómeno continúa bajo monitoreo. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de sus diferentes canales oficiales para atender las indicaciones y reducir los posibles impactos que genere El Niño.
Pronóstico para esta semana
Por otra parte, el Observatorio de Amenazas del MARN prevé que para esta semana se presenten lluvias y tormentas en diferentes sectores del país. Estas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. «Antes y durante las tormentas se espera actividad eléctrica y vientos superiores a 40 kilómetros por hora», detalló el MARN.
Desde temprano, en la tarde, se esperan lluvias en sectores de la franja volcánica del país, incluyendo la cordillera del Bálsamo y sur del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y posteriormente en la cadena montañosa norte. Mientras que, en la noche, se esperan en sectores de la zona norte, oriental, central y costera.
Las temperaturas máximas en la zona de montaña oscilarán entre 24 a 28 °C, en valles interiores de 30 a 35 °C y la zona oriental entre 32 a 37 °C, detalló el MARN.