HISTÓRICO: El Salvador fuer de la lista corta de la OIT

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que existe un 82 % de probabilidad de que el fenómeno El Niño se presente entre débil y moderado para los meses de mayo y julio. Aunque todavía no se ha desarrollado, el océano Pacífico muestra señales de calentamiento para los próximos meses.

De acuerdo con el MARN, entre julio y agosto existe una menor probabilidad que se registren lluvias y ocurra más calor. Además, podría presentarse una canícula más temprana.

Ante estas condiciones, los posibles efectos podrían ser ambientes más secos, estrés para cultivos y menor disponibilidad de agua en algunas zonas.

«El fenómeno de El Niño influye en los patrones de lluvia y temperatura en nuestra región, por lo que anticiparnos a sus efectos es clave para reducir el impacto en nuestras actividades», señaló el ministerio.

Ante esta situación, el fenómeno continúa bajo monitoreo. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de sus diferentes canales oficiales para atender las indicaciones y reducir los posibles impactos que genere El Niño.

Pronóstico para esta semana

Por otra parte, el Observatorio de Amenazas del MARN prevé que para esta semana se presenten lluvias y tormentas en diferentes sectores del país. Estas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. «Antes y durante las tormentas se espera actividad eléctrica y vientos superiores a 40 kilómetros por hora», detalló el MARN.

Desde temprano, en la tarde, se esperan lluvias en sectores de la franja volcánica del país, incluyendo la cordillera del Bálsamo y sur del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y posteriormente en la cadena montañosa norte. Mientras que, en la noche, se esperan en sectores de la zona norte, oriental, central y costera.

Las temperaturas máximas en la zona de montaña oscilarán entre 24 a 28 °C, en valles interiores de 30 a 35 °C y la zona oriental entre 32 a 37 °C, detalló el MARN.

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