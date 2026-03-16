Capturan a mujer que disparó a otra por conflicto sentimental en La Unión

El Barcelona firmó una victoria contundente en el Camp Nou al imponerse 5-2 al Sevilla en la jornada 28 de LaLiga, resultado que mantiene al conjunto blaugrana como líder del campeonato con 70 puntos, cuatro unidades por encima del Real Madrid. La figura del encuentro fue Raphinha, quien anotó tres goles y encabezó una noche efectiva para el equipo catalán ante su afición.

El conjunto dirigido por Hansi Flick tomó el control desde los primeros minutos. Al minuto 9, Raphinha abrió el marcador desde el punto penal tras una falta sobre João Cancelo dentro del área, con una ejecución a lo Panenka para el 1-0. Minutos después, al 21’, el brasileño volvió a aparecer para ampliar la ventaja (2-0) con otro cobro desde los once pasos. El dominio local continuó y al 38’ Dani Olmo marcó el tercer gol con un remate dentro del área. Antes del descanso, el Sevilla logró descontar con un tanto de Oso al 45+3′, lo que dejó el marcador 3-1 al medio tiempo.

En la segunda parte, el Barcelona mantuvo el ritmo ofensivo. Al minuto 51, Raphinha firmó su tercer gol de la noche (4-1) con un disparo de izquierda al ángulo tras asistencia de Fermín López, lo que prácticamente sentenció el encuentro. El quinto tanto llegó al 60’, cuando João Cancelo definió dentro del área para completar la goleada blaugrana frente al conjunto andaluz.

El resto del partido permitió a los locales controlar el ritmo del juego, con intentos de Robert Lewandowski y Dani Olmo que no lograron ampliar el marcador. Sevilla intentó responder con remates de Rubén Vargas y Chidera Ejuke, pero la defensa del Barcelona y el arquero evitaron más daño. Al 90+2′, Sevilla descontó 5-2 por conducto de Djibril Sow para las cifras finales.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó al minuto 82, cuando Gavi regresó a la actividad tras medio año fuera. El mediocampista ingresó al terreno de juego en sustitución de Raphinha y recibió una ovación del público del Camp Nou. El español no jugaba desde el 23 de agosto de 2025, en un partido ante el Levante, por lo que su regreso marcó uno de los instantes más celebrados del encuentro. Con este resultado, el Barcelona alcanza los 70 puntos y se mantiene en la cima de LaLiga, conservando una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid en la lucha por el campeonato. El Sevilla, por su parte, permanece con 31 puntos en la posición 14 de la tabla, en una temporada que ha presentado dificultades para el conjunto andaluz.

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