Al menos seis muertos tras choque de helicópteros en Río de Janeiro; entre los pasajeros estaban Oliver Tree y Gaspar Prim

La cantante colombiana Shakira volvió a presentarse en una Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia inaugural del torneo de 2026, celebrada en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica.

La artista interpretó el tema «Dai Dai» junto al cantante nigeriano Burna Boy, como parte de una presentación acompañada por bailarines y una coreografía desarrollada sobre el terreno de juego del estadio.

Shakira ya había participado en una Copa del Mundo al interpretar «Waka Waka (This Time for Africa)» durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

La ceremonia, de aproximadamente 15 minutos, inició con una coreografía de bienvenida que incluyó representaciones inspiradas en elementos de la cultura mexicana, personajes caracterizados como Moctezuma y bailarinas con trajes típicos.

También participaron bailarines vestidos de dorado que rodeaban un escenario con una estructura inspirada en el trofeo mundialista. El espectáculo se realizó sobre una lona que cubría el campo de juego del Estadio Azteca, recinto que albergó por tercera ocasión un partido inaugural de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Entre los artistas invitados también estuvieron la banda mexicana Maná, el cantante venezolano Danny Ocean, el grupo Los Ángeles Azules y J Balvin. Durante el espectáculo, el público acompañó las presentaciones musicales mientras se desarrollaban efectos visuales y fuegos artificiales.

Asimismo, se informó que el tenor italiano Andrea Bocelli interpretaría posteriormente el himno oficial del Mundial, titulado «DNA».}

Mientras se desarrollaba la inauguración, distintos grupos sociales realizaron manifestaciones en sectores del sur de Ciudad de México. Según los reportes, familiares de personas desaparecidas y maestros en huelga intentaron acercarse al Estadio Azteca, aunque permanecieron alejados del recinto debido a los dispositivos de seguridad desplegados en la zona.

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