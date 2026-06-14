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Al menos seis muertos tras choque de helicópteros en Río de Janeiro; entre los pasajeros estaban Oliver Tree y Gaspar Prim
El cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim figuraban en los manifiestos de uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, accidente que dejó al menos seis personas fallecidas.
De acuerdo con la información disponible, las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente debido a las graves quemaduras sufridas tras el impacto. En el mismo helicóptero en el que viajaban Tree y Prim también se encontraban un productor musical brasileño y un cineasta argentino.
El accidente ocurrió la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Tras la colisión, ambas aeronaves se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, donde se produjo un incendio que afectó al menos 20 automóviles, según informaron los bomberos.
Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que el otro llevaba únicamente al piloto. Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes.
Oliver Tree, de 32 años, es conocido por éxitos como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”. En los días previos al accidente había compartido publicaciones desde Brasil, donde se presentó en São Paulo como parte de una gira internacional. Por su parte, Gaspar Prim, conocido en internet como “Gaspi”, tenía 23 años y era reconocido por sus contenidos de humor y entrevistas callejeras en YouTube.
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, confirmó previamente que entre los ocupantes de una de las aeronaves había ciudadanos extranjeros, sin proporcionar más detalles.
Testigos relataron haber escuchado una fuerte explosión en el momento del accidente. Las autoridades indicaron que los restos de las aeronaves quedaron dispersos a lo largo de varios cientos de metros, por lo que continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la colisión.
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Shakira encabezó la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca
La cantante colombiana Shakira volvió a presentarse en una Copa Mundial de la FIFA durante la ceremonia inaugural del torneo de 2026, celebrada en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica.
La artista interpretó el tema «Dai Dai» junto al cantante nigeriano Burna Boy, como parte de una presentación acompañada por bailarines y una coreografía desarrollada sobre el terreno de juego del estadio.
Shakira ya había participado en una Copa del Mundo al interpretar «Waka Waka (This Time for Africa)» durante el Mundial de Sudáfrica 2010.
La ceremonia, de aproximadamente 15 minutos, inició con una coreografía de bienvenida que incluyó representaciones inspiradas en elementos de la cultura mexicana, personajes caracterizados como Moctezuma y bailarinas con trajes típicos.
También participaron bailarines vestidos de dorado que rodeaban un escenario con una estructura inspirada en el trofeo mundialista. El espectáculo se realizó sobre una lona que cubría el campo de juego del Estadio Azteca, recinto que albergó por tercera ocasión un partido inaugural de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.
Entre los artistas invitados también estuvieron la banda mexicana Maná, el cantante venezolano Danny Ocean, el grupo Los Ángeles Azules y J Balvin. Durante el espectáculo, el público acompañó las presentaciones musicales mientras se desarrollaban efectos visuales y fuegos artificiales.
Asimismo, se informó que el tenor italiano Andrea Bocelli interpretaría posteriormente el himno oficial del Mundial, titulado «DNA».}
Mientras se desarrollaba la inauguración, distintos grupos sociales realizaron manifestaciones en sectores del sur de Ciudad de México. Según los reportes, familiares de personas desaparecidas y maestros en huelga intentaron acercarse al Estadio Azteca, aunque permanecieron alejados del recinto debido a los dispositivos de seguridad desplegados en la zona.
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Muere Abraham Pérez, actor mexicano recordado por su participación en La Familia P. Luche
El actor mexicano Abraham Pérez, recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en la serie televisiva La Familia P. Luche, falleció, según confirmó en redes sociales el creador de contenido Omar Pardo, amigo cercano del actor y su familia.
Pérez participó en las temporadas dos y tres de la comedia creada por Eugenio Derbez, donde dio vida al personaje del Licenciado Cortillo, jefe de Ludovico P. Luche dentro de la trama. Aunque su aparición en la serie fue limitada, una de sus escenas se convirtió con el paso de los años en una de las más reconocidas por los seguidores del programa.
La noticia fue dada a conocer por Omar Pardo, también conocido como Omar Crew, quien compartió mensajes de despedida en los que expresó sus condolencias a los familiares del actor y recordó la amistad que mantenían desde hace décadas.
Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento. Pardo informó que los restos de Abraham Pérez ya están siendo velados y que familiares y amigos acompañan a sus seres queridos durante los servicios funerarios.
Además de su participación en La Familia P. Luche, Pérez formó parte de otros proyectos audiovisuales, entre ellos la película 7 Colombian Kilos, estrenada en 2007.
Con el auge de las redes sociales, una de las escenas protagonizadas por el actor alcanzó gran popularidad entre los usuarios de internet, convirtiéndose en una referencia frecuente dentro de la cultura digital latinoamericana.
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Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo
El actor y productor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo confirmó que recientemente estuvo hospitalizado, aunque aclaró que su estado de salud no reviste gravedad.
La declaración surge después de que en redes sociales circularan versiones falsas sobre su presunto fallecimiento. Ante la difusión de estos rumores, el artista decidió pronunciarse para explicar que fue ingresado a un centro médico debido a complicaciones relacionadas con problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.
Ortiz de Pinedo aseguró que se encuentra estable y bajo la atención de especialistas, recibiendo el tratamiento médico correspondiente.
Asimismo, agradeció las muestras de apoyo, cariño y preocupación expresadas por sus seguidores, y exhortó a la población a no dar credibilidad a información no confirmada difundida en plataformas digitales.