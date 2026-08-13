Nacionales
Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.
Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.
Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.
De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.
Nacionales
Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.
De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».
La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.
Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.
Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra un autobús en Zacatecoluca
Un hombre falleció esta madrugada luego de impactar con su motocicleta contra un autobús del transporte colectivo sobre la calle antigua a Zacatecoluca, en el sector de las Vueltas de Uluapa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Personal local de Cruz Verde Salvadoreña acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al motociclista. Sin embargo, la institución informó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la motocicleta y caer a un barranco en el kilómetro 27 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron al hombre, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
Nacionales
El Salvador cerró el 14 de agosto de 2026 con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el viernes 14 de agosto de 2026 cerró con cero homicidios en El Salvador.
A través de una publicación en la red social X, la institución policial informó: «No se registraron homicidios en el país».
De acuerdo con la PNC, de los 14 días transcurridos hasta ayer en agosto, 11 han cerrado sin muertes violentas.
Como antecedente, el 14 de agosto de 2018, previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportaron nueve muertes en una sola jornada.