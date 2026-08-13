Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.

De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».

La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.

Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.

Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».

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