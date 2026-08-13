Nacionales
Autoridades mantienen controles al transporte de carga en las carreteras
El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, informó que continúan los controles de pesaje e inspecciones dirigidos al transporte de carga en las principales carreteras del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y proteger la infraestructura.
A través de una publicación en la red social X, el funcionario señaló que estas verificaciones permiten prevenir el sobrepeso de los vehículos, comprobar sus condiciones de seguridad y contribuir al cuidado de las carreteras.
«Continuamos realizando controles de pesaje e inspecciones al transporte de carga en las principales carreteras del país. Estas acciones permiten prevenir el sobrepeso, verificar las condiciones de seguridad de los vehículos y contribuir a la protección de nuestra infraestructura vial», expresó Aguirre.
El director general de Transporte de Carga agregó que estas acciones también forman parte de los esfuerzos para mantener un transporte de carga más seguro, ordenado y eficiente.
Los controles buscan verificar que los vehículos que circulan por las principales vías cumplan con las disposiciones establecidas para el transporte de carga, especialmente en lo relacionado con los pesos permitidos y las condiciones necesarias para una circulación segura.
Aguirre reiteró que las autoridades continuarán desarrollando este tipo de controles como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y el orden en el transporte de carga a escala nacional.
Nacionales
Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.
De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».
La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.
Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.
Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra un autobús en Zacatecoluca
Un hombre falleció esta madrugada luego de impactar con su motocicleta contra un autobús del transporte colectivo sobre la calle antigua a Zacatecoluca, en el sector de las Vueltas de Uluapa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Personal local de Cruz Verde Salvadoreña acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al motociclista. Sin embargo, la institución informó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la motocicleta y caer a un barranco en el kilómetro 27 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron al hombre, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
Nacionales
El Salvador cerró el 14 de agosto de 2026 con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el viernes 14 de agosto de 2026 cerró con cero homicidios en El Salvador.
A través de una publicación en la red social X, la institución policial informó: «No se registraron homicidios en el país».
De acuerdo con la PNC, de los 14 días transcurridos hasta ayer en agosto, 11 han cerrado sin muertes violentas.
Como antecedente, el 14 de agosto de 2018, previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportaron nueve muertes en una sola jornada.