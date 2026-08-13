Autoridades mantienen controles al transporte de carga en las carreteras

El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, informó que continúan los controles de pesaje e inspecciones dirigidos al transporte de carga en las principales carreteras del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y proteger la infraestructura.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario señaló que estas verificaciones permiten prevenir el sobrepeso de los vehículos, comprobar sus condiciones de seguridad y contribuir al cuidado de las carreteras.

«Continuamos realizando controles de pesaje e inspecciones al transporte de carga en las principales carreteras del país. Estas acciones permiten prevenir el sobrepeso, verificar las condiciones de seguridad de los vehículos y contribuir a la protección de nuestra infraestructura vial», expresó Aguirre.

El director general de Transporte de Carga agregó que estas acciones también forman parte de los esfuerzos para mantener un transporte de carga más seguro, ordenado y eficiente.

Los controles buscan verificar que los vehículos que circulan por las principales vías cumplan con las disposiciones establecidas para el transporte de carga, especialmente en lo relacionado con los pesos permitidos y las condiciones necesarias para una circulación segura.

Aguirre reiteró que las autoridades continuarán desarrollando este tipo de controles como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y el orden en el transporte de carga a escala nacional.

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