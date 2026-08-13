Nacionales
El Salvador envía 101 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto de 7.4
El Salvador envió a Colombia un total de 101 toneladas de insumos de ayuda humanitaria, destinados a miles de familias afectadas por el sismo de 7.4 registrado el lunes pasado en diferentes localidades del país suramericano.
Los dos aviones cargados con los insumos llegaron a Colombia pocas horas después de que el presidente Nayib Bukele anunciara la disposición de su gobierno para brindar asistencia ante la emergencia.
«Ya despegó rumbo a Colombia el segundo avión con 50 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto. Dios bendiga a Colombia», informó ayer Bukele en redes sociales.
El primer avión partió durante la madrugada. El mandatario había anunciado su salida al filo de la medianoche: «Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria. Dios bendiga a Colombia».
La Embajada de Colombia en El Salvador expresó su agradecimiento por el apoyo y compartió en sus redes sociales un video sobre la preparación del cargamento y el despegue del avión hacia Colombia.
«Esta madrugada [ayer] llegó a Colombia el primer vuelo con ayuda humanitaria desde El Salvador. En total serán 100 toneladas de ayuda, en dos vuelos, que envía el gobierno del presidente, Nayib Bukele. Gracias al Gobierno de El Salvador por su solidaridad con Colombia», indicó la sede diplomática.
Tras su llegada, los cargamentos fueron trasladados al Coliseo del Pueblo, en la ciudad de Cali, donde se descargó el primer lote de ayuda humanitaria salvadoreña.
Los recursos serán distribuidos en las zonas afectadas por el sismo para asistir a las familias que requieren ayuda. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que toda la ayuda está siendo consignada para garantizar que llegue a quienes la necesitan.
«Todo lo recibido está siendo canalizado a través de los organismos de socorro para garantizar que llegue a los puntos donde se necesita», afirmó Eder.
Hasta el momento, El Salvador ha enviado a Colombia insumos alimenticios, medicamentos, entre otros bienes. Sin embargo, el presidente Bukele aseguró que, si se requiere otro tipo de apoyo, el país está atento para brindarlo.
«Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo», publicó el mandatario en X.
Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, confirmó que únicamente recibirán equipos de búsqueda y rescate de los países que cumplen con los protocolos internacionales: Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos.
«Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional», indicó Tamayo.
Nacionales
Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.
De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».
La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.
Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.
Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra un autobús en Zacatecoluca
Un hombre falleció esta madrugada luego de impactar con su motocicleta contra un autobús del transporte colectivo sobre la calle antigua a Zacatecoluca, en el sector de las Vueltas de Uluapa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Personal local de Cruz Verde Salvadoreña acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al motociclista. Sin embargo, la institución informó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la motocicleta y caer a un barranco en el kilómetro 27 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron al hombre, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
Nacionales
El Salvador cerró el 14 de agosto de 2026 con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el viernes 14 de agosto de 2026 cerró con cero homicidios en El Salvador.
A través de una publicación en la red social X, la institución policial informó: «No se registraron homicidios en el país».
De acuerdo con la PNC, de los 14 días transcurridos hasta ayer en agosto, 11 han cerrado sin muertes violentas.
Como antecedente, el 14 de agosto de 2018, previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportaron nueve muertes en una sola jornada.