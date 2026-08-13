El Salvador envía 101 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto de 7.4

El Salvador envió a Colombia un total de 101 toneladas de insumos de ayuda humanitaria, destinados a miles de familias afectadas por el sismo de 7.4 registrado el lunes pasado en diferentes localidades del país suramericano.

Los dos aviones cargados con los insumos llegaron a Colombia pocas horas después de que el presidente Nayib Bukele anunciara la disposición de su gobierno para brindar asistencia ante la emergencia.

«Ya despegó rumbo a Colombia el segundo avión con 50 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto. Dios bendiga a Colombia», informó ayer Bukele en redes sociales.

El primer avión partió durante la madrugada. El mandatario había anunciado su salida al filo de la medianoche: «Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria. Dios bendiga a Colombia».

La Embajada de Colombia en El Salvador expresó su agradecimiento por el apoyo y compartió en sus redes sociales un video sobre la preparación del cargamento y el despegue del avión hacia Colombia.

«Esta madrugada [ayer] llegó a Colombia el primer vuelo con ayuda humanitaria desde El Salvador. En total serán 100 toneladas de ayuda, en dos vuelos, que envía el gobierno del presidente, Nayib Bukele. Gracias al Gobierno de El Salvador por su solidaridad con Colombia», indicó la sede diplomática.

Tras su llegada, los cargamentos fueron trasladados al Coliseo del Pueblo, en la ciudad de Cali, donde se descargó el primer lote de ayuda humanitaria salvadoreña.

Los recursos serán distribuidos en las zonas afectadas por el sismo para asistir a las familias que requieren ayuda. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que toda la ayuda está siendo consignada para garantizar que llegue a quienes la necesitan.

«Todo lo recibido está siendo canalizado a través de los organismos de socorro para garantizar que llegue a los puntos donde se necesita», afirmó Eder.

Hasta el momento, El Salvador ha enviado a Colombia insumos alimenticios, medicamentos, entre otros bienes. Sin embargo, el presidente Bukele aseguró que, si se requiere otro tipo de apoyo, el país está atento para brindarlo.

«Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo», publicó el mandatario en X.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, confirmó que únicamente recibirán equipos de búsqueda y rescate de los países que cumplen con los protocolos internacionales: Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos.

«Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional», indicó Tamayo.

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