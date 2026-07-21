Vinicius Junior sorprende con su nueva apariencia

Luego de la participación de Brasil en la Copa del Mundo, donde la selección no logró conquistar un nuevo título, el delantero Vinícius Júnior reapareció en redes sociales con una nueva apariencia.

De acuerdo con el medio brasileño TMC, el jugador del Real Madrid se sometió a un procedimiento estético en el mentón en una clínica de Goiânia, Brasil, bajo la supervisión del dermatólogo Alessandro Alarcão.

Según detalló el New York Post, el tratamiento consiste en la aplicación de rellenos para definir y esculpir el contorno del rostro. En el caso de Vinícius Júnior, el objetivo habría sido dar mayor definición a la zona del mentón, «que había recibido cierta atención durante el Mundial», indicó el medio estadounidense.

La nueva apariencia del futbolista quedó reflejada en publicaciones recientes en redes sociales. En una imagen compartida el lunes por Virginia Fonseca en su cuenta de Instagram, expareja del jugador antes del Mundial, ambos aparecen juntos, lo que ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación.

Asimismo, el usuario de Instagram @danilosanfoneirooficial, quien aparentemente es amigo del futbolista, publicó una fotografía en la que se observa a Vinícius Júnior de perfil mientras firma una camiseta del Real Madrid.

Para quienes han seguido la trayectoria del atacante brasileño, el cambio en sus rasgos faciales resulta evidente.

Hasta el momento, no está claro si Vinícius Júnior tenía previsto realizarse este procedimiento desde hace tiempo o si tomó la decisión después de la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo. Lo cierto es que, según las imágenes difundidas, el jugador parece estar satisfecho con su nueva apariencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...