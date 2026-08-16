Nacionales
Policía captura a distribuidor de marihuana en Nahuizalco
La Policía Nacional Civil (PNC) finalizó un operativo en la zona de Nahuizalco, Sonsonate Norte, con la captura de un hombre de 23 años, señalado como presunto distribuidor de marihuana.
De acuerdo con el reporte de la corporación policial, las divisiones de Inteligencia Policial y Antinarcóticos daban seguimiento al sujeto, identificado como Josué Nehemías Jiménez Calzadilla.
Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron diferentes porciones de marihuana, dinero en efectivo y un dispositivo móvil.
Jiménez Calzadilla será remitido ante los tribunales por el delito de tráfico ilícito.
Nacionales
Sorprenden a una guatemalteca y un salvadoreño con droga en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la mañana de este domingo la captura de dos personas que poseían marihuana y se trasladaban en un automóvil con placas de Guatemala.
De acuerdo con la institución, se trata de la guatemalteca Emiltze Eileen Hase, de 31 años, y el salvadoreño Erick Alfredo Valles Centeno, de 19.
Al momento de su arresto, las autoridades les incautaron marihuana y un vehículo con placas guatemaltecas.
El procedimiento fue apoyado por agentes de la División Antinarcóticos y se desarrolló en la colonia Costa Azul, Chiltiupán, La Libertad Costa.
Nacionales
Tres sujetos detenidos tras protagonizar una riña en Ciudad Arce
Andy Alexander Pineda Mendoza, de 21 años; Luis Antonio Velásquez Mendoza, de 24 años; y Hugo Alexander Serrano Gallardo, de 19 años, fueron aprehendidos por la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de desórdenes públicos.
Según informó la PNC en la red social X, los tres sujetos se encontraban en evidente estado de ebriedad cuando protagonizaron una riña y se golpearon mutuamente en la vía pública.
“Fuimos alertados del incidente y al llegar al pasaje Nicaragua, barrio El Centro, en Ciudad Arce, La Libertad Centro, los intervenimos continuaban con los puñetazos”, indicó la institución policial.
Las autoridades señalaron que mantienen cero tolerancia ante este tipo de actos en el territorio, con el objetivo de prevenir otro tipo de delitos derivados de estos pleitos acalorados.
Estos 3 sujetos, en evidente estado de ebriedad, protagonizaron una riña, golpeándose mutuamente en la vía pública.
Los identificamos como:
▪️ Andy Alexander Pineda Mendoza, de 21 años
▪️ Luis Antonio Velásquez Mendoza, de 24 años
▪️ Hugo Alexander Serrano Gallardo, de 19… pic.twitter.com/fWwVGLCwUm
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 16, 2026
Nacionales
El Salvador registra cero homicidios el sábado 15 de agosto
La Policía Nacional Civil (PNC) informó durante la madrugada de este domingo que el sábado 15 de agosto cerró con cero homicidios en El Salvador.
“Finalizamos el sábado 15 de agosto con cero homicidios en El Salvador”, publicó la institución policial en la red social X.
Con este resultado, el país acumula dos días consecutivos sin muertes violentas, luego de que el viernes también finalizara con cero homicidios.
De acuerdo con el mismo informe compartido por la PNC, previo al gobierno del presidente Nayib Bukele, el 15 de agosto de 2018 se registraron siete homicidios en El Salvador.
Durante agosto de este año, ya suman 12 jornadas con cero homicidios.