Policía captura a distribuidor de marihuana en Nahuizalco

Andy Alexander Pineda Mendoza, de 21 años; Luis Antonio Velásquez Mendoza, de 24 años; y Hugo Alexander Serrano Gallardo, de 19 años, fueron aprehendidos por la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de desórdenes públicos.

Según informó la PNC en la red social X, los tres sujetos se encontraban en evidente estado de ebriedad cuando protagonizaron una riña y se golpearon mutuamente en la vía pública.

“Fuimos alertados del incidente y al llegar al pasaje Nicaragua, barrio El Centro, en Ciudad Arce, La Libertad Centro, los intervenimos continuaban con los puñetazos”, indicó la institución policial.

Las autoridades señalaron que mantienen cero tolerancia ante este tipo de actos en el territorio, con el objetivo de prevenir otro tipo de delitos derivados de estos pleitos acalorados.

Estos 3 sujetos, en evidente estado de ebriedad, protagonizaron una riña, golpeándose mutuamente en la vía pública. Los identificamos como: ▪️ Andy Alexander Pineda Mendoza, de 21 años ▪️ Luis Antonio Velásquez Mendoza, de 24 años ▪️ Hugo Alexander Serrano Gallardo, de 19… pic.twitter.com/fWwVGLCwUm — PNC El Salvador (@PNCSV) August 16, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...