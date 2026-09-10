Andrea Bocelli ofrecerá concierto en El Salvador en febrero de 2027

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá una única presentación en Centroamérica, la cual tendrá lugar en El Salvador, donde ya se confirmó la fecha y el escenario para su concierto.

Bocelli se presentará el 20 de febrero de 2027 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador. El espectáculo llevará por nombre “Romanza” World Tour y conmemorará los 30 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes de la carrera del artista.

Los seguidores que se registren a través de las redes sociales de Andrea Bocelli tendrán acceso anticipado a la compra de entradas a partir del miércoles 16 de septiembre, a las 10:00 a. m., hora local.

La venta general de boletos comenzará el viernes 18 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m.

La gira, denominada “Romanza – 30th Anniversary World Tour”, celebra las tres décadas del álbum Romanza, publicado originalmente en 1997 y convertido en un éxito internacional.

🎶 ANDREA BOCELLI SE PRESENTARÁ EN EL SALVADOR EN FEBRERO DE 2027 La empresa En Vivo SV anunció la presentación del reconocido tenor italiano Andrea Bocelli en El Salvador, programada para el 20 de febrero de 2027 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador. El… pic.twitter.com/ozhesIoJkT — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026

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