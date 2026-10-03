El Salvador 0-2 Jamaica: la Selecta se aferra a la Liga A, pero el fútbol no aparece y el “Bolillo” queda contra las cuerdas

La expulsión de Rudy Clavel condicionó el partido, pero no alcanza para explicar otro encuentro sin respuestas. El Salvador venía de recibir seis goles ante Guatemala y volvió a perder, ahora en el Cuscatlán. Queda una última oportunidad ante Martinica para evitar el descenso, pero la discusión ya va más allá de sobrevivir: ¿de qué sirve permanecer en la Liga A si el equipo no logra competir con regularidad?

El Salvador necesitaba una reacción. No necesariamente una goleada ni una exhibición, pero sí señales de que el 6-0 sufrido frente a Guatemala había sido un accidente y no el síntoma de un problema mayor. La respuesta fue otra derrota: Jamaica ganó 2-0 en el estadio Cuscatlán, con doblete de Javon East, y dejó a la Selecta en el último lugar del Grupo B con tres puntos y una diferencia de goles de -6.

Sería cómodo reducir todo al minuto 20. Rudy Clavel vio la tarjeta roja y El Salvador quedó obligado a jugar aproximadamente 70 minutos en inferioridad numérica. Evidentemente, aquello alteró cualquier plan preparado por Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Pero utilizar la expulsión como explicación absoluta sería esconder una pregunta mucho más incómoda: ¿qué herramientas mostró la Selecta para sobrevivir futbolísticamente a la adversidad?

Un planteamiento que duró apenas 20 minutos

Gómez había realizado cuatro modificaciones en el once inicial respecto al equipo goleado por Guatemala. Alejandro Henríquez, Danis Cruz Cerros, Harold Osorio y Nathan Ordaz ingresaron como titulares, en una formación reportada como 4-2-3-1. Era una apuesta lógica después de un 6-0: había que tocar el equipo y buscar otra respuesta.

Más interesante todavía fue lo que había dicho el propio entrenador antes del encuentro. Gómez consideraba que una de las claves para neutralizar la velocidad y potencia jamaiquina era que El Salvador tuviera la pelota, elaborara y tratara de someter al rival mediante la posesión.

La expulsión hizo prácticamente imposible ejecutar ese libreto en condiciones normales. Gómez reaccionó cinco minutos después retirando a Rafael Tejada para ingresar a Julio Sibrián y reconstruir la estructura defensiva. La decisión era comprensible: había que volver a equilibrar el equipo. El problema fue lo que vino después.

El Salvador terminó con apenas 34 % de posesión, 300 pases contra 566 de Jamaica, cuatro remates contra 12 y solamente uno a portería. Los jamaiquinos completaron 493 pases; los salvadoreños, 205. La inferioridad numérica explica buena parte de semejante diferencia, pero las cifras también reflejan la dificultad de la Selecta para encontrar una salida sostenida cuando el partido dejó de parecerse al que había preparado el cuerpo técnico.

Mucho sacrificio, pocas soluciones

El equipo corrió. Eso no puede negarse. También tuvo un breve momento de rebeldía al comenzar el segundo tiempo y Brayan Gil llegó a estrellar un remate en el poste. Pero esfuerzo y funcionamiento no son sinónimos.

Con diez hombres, la principal salida ofensiva terminó pasando por balones más directos hacia Gil. El problema es que aquello no consiguió convertirse en un mecanismo consistente para hacer retroceder a Jamaica. Los caribeños pudieron administrar territorio y posesión, mientras El Salvador quedó dependiendo demasiado de acciones aisladas.

Javon East castigó al minuto 39 y volvió a hacerlo al 64. Después del segundo gol, Gómez realizó nuevas modificaciones, pero el partido ya estaba inclinado y ninguna consiguió transformar el desarrollo.

Aquí aparece la principal crítica al cuerpo técnico. Un entrenador no controla una expulsión, un rebote o un error individual; sí es responsable de construir alternativas para cuando el plan original se rompe. Ante Jamaica hubo una circunstancia extraordinaria, pero volvió a faltar una respuesta colectiva capaz de modificar el partido.

Y eso pesa todavía más porque no estamos evaluando esta derrota de manera aislada.

Cuatro días antes Guatemala había goleado 6-0 a El Salvador. Entre ambos partidos, la Selecta recibió ocho goles y no marcó ninguno. Jamaica no repitió aquella goleada, pero volvió a dejar la sensación de un equipo salvadoreño demasiado vulnerable cuando el encuentro exige adaptación, personalidad y soluciones desde el banquillo.

El problema ya no es solamente perder

Hay derrotas que pueden formar parte de un proceso. Incluso equipos en crecimiento pierden partidos y reciben goleadas. El verdadero problema aparece cuando, después de los golpes, resulta difícil identificar qué identidad futbolística se está construyendo.

¿Quiere El Salvador presionar arriba? ¿Esperar y contragolpear? ¿Controlar mediante posesión? ¿Ser vertical? ¿Construir desde atrás? ¿Jugar alrededor de Ordaz y Gil?

Por momentos aparecen fragmentos de varias de esas ideas, pero todavía cuesta reconocer una estructura que sobreviva a los cambios de rival y de contexto.

Ese es el debate que debería preocupar más que un resultado particular.

Porque el entrenador había anunciado que contra Jamaica El Salvador debía tener la pelota. El partido cambió drásticamente por la roja, sí, pero precisamente ahí debía aparecer un plan B reconocible.

No apareció.

La permanencia sigue viva, pero ya no depende únicamente de ganar

La matemática todavía concede una última oportunidad.

Después de tres jornadas, Surinam suma siete puntos, Jamaica seis, Guatemala cuatro y Martinica, Honduras y El Salvador tienen tres. La diferencia es que la Selecta está última por su diferencia de goles de -6.

El lunes 5 de octubre, El Salvador visitará precisamente a Martinica en Fort-de-France, mientras Honduras recibirá a Jamaica y Guatemala enfrentará a Surinam. Concacaf establece que los equipos que finalicen quinto y sexto del grupo descenderán a la Liga B.

Por eso, para El Salvador ganar ante Martinica es indispensable. Una victoria lo llevaría a seis puntos y dejaría a Martinica en tres, pero la permanencia todavía podría quedar condicionada por los otros resultados y, en determinados escenarios, por los criterios de desempate. Y allí existe otro enorme problema: el -6 acumulado. Concacaf utiliza primero los puntos y después la diferencia de goles para separar equipos igualados.

No hay espacio para especular.

Pero la pregunta incómoda es otra: ¿conviene seguir en Liga A?

Sí, deportivamente conviene. Y mucho.

Descender puede ofrecer rivales teóricamente más accesibles y la posibilidad de recuperar victorias, confianza y estadísticas. Pero ese alivio puede ser engañoso. Si El Salvador pretende elevar su nivel regional, necesita competir en la máxima categoría contra selecciones que castiguen sus errores y obliguen al equipo a evolucionar.

La Liga B no debería convertirse en un refugio para sentirse competitivo.

Además, el sistema de Concacaf es claro: los quintos y sextos de la Liga A descienden, mientras que en Liga B solamente los ganadores de cada grupo consiguen el ascenso. Caer significa que regresar tampoco está garantizado.

Pero aquí está la otra mitad de la discusión: permanecer en Liga A tampoco puede venderse automáticamente como éxito.

Salvar la categoría el lunes sería importante. No borraría el 6-0 contra Guatemala, el 0-2 frente a Jamaica ni resolvería las dudas sobre el funcionamiento del equipo.

Sobrevivir no es lo mismo que progresar.

El “Bolillo” también juega su partido final

La presión sobre Hernán Darío Gómez tiene además un componente concreto. El presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, reveló esta semana que el propio entrenador manifestó que dejaría el cargo si no consigue mantener a El Salvador en la Liga A después del partido contra Martinica.

Por eso el lunes no estará en juego solamente una categoría.

También estará bajo examen la continuidad de un proyecto que necesita demostrar algo más que resistencia.

Gómez tiene experiencia internacional de sobra y una expulsión al minuto 20 condiciona cualquier análisis serio del partido contra Jamaica. Sería injusto atribuirle cada error individual o pretender que un entrenador transforme de inmediato todas las limitaciones estructurales del fútbol salvadoreño.

Pero tampoco puede quedar exento de responsabilidad.

El cuerpo técnico se evalúa precisamente por la evolución del equipo, la claridad de su propuesta, la preparación de los partidos y su capacidad para encontrar soluciones cuando estos se complican. Y después de recibir seis de Guatemala y perder en casa ante Jamaica, esas respuestas siguen siendo insuficientes.

El lunes ante Martinica puede salvarse la categoría.

Lo que está por verse es si también puede salvarse la idea.

Porque quizá la pregunta que debería abrir el debate del fútbol salvadoreño ya no sea únicamente “¿podemos quedarnos en la Liga A?”, sino una mucho más exigente:

¿Para qué queremos seguir en la Liga A si no construimos un equipo capaz de competir en ella?

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