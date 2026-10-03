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El Salvador 0-2 Jamaica: la Selecta se aferra a la Liga A, pero el fútbol no aparece y el “Bolillo” queda contra las cuerdas
La expulsión de Rudy Clavel condicionó el partido, pero no alcanza para explicar otro encuentro sin respuestas. El Salvador venía de recibir seis goles ante Guatemala y volvió a perder, ahora en el Cuscatlán. Queda una última oportunidad ante Martinica para evitar el descenso, pero la discusión ya va más allá de sobrevivir: ¿de qué sirve permanecer en la Liga A si el equipo no logra competir con regularidad?
El Salvador necesitaba una reacción. No necesariamente una goleada ni una exhibición, pero sí señales de que el 6-0 sufrido frente a Guatemala había sido un accidente y no el síntoma de un problema mayor. La respuesta fue otra derrota: Jamaica ganó 2-0 en el estadio Cuscatlán, con doblete de Javon East, y dejó a la Selecta en el último lugar del Grupo B con tres puntos y una diferencia de goles de -6.
Sería cómodo reducir todo al minuto 20. Rudy Clavel vio la tarjeta roja y El Salvador quedó obligado a jugar aproximadamente 70 minutos en inferioridad numérica. Evidentemente, aquello alteró cualquier plan preparado por Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Pero utilizar la expulsión como explicación absoluta sería esconder una pregunta mucho más incómoda: ¿qué herramientas mostró la Selecta para sobrevivir futbolísticamente a la adversidad?
Un planteamiento que duró apenas 20 minutos
Gómez había realizado cuatro modificaciones en el once inicial respecto al equipo goleado por Guatemala. Alejandro Henríquez, Danis Cruz Cerros, Harold Osorio y Nathan Ordaz ingresaron como titulares, en una formación reportada como 4-2-3-1. Era una apuesta lógica después de un 6-0: había que tocar el equipo y buscar otra respuesta.
Más interesante todavía fue lo que había dicho el propio entrenador antes del encuentro. Gómez consideraba que una de las claves para neutralizar la velocidad y potencia jamaiquina era que El Salvador tuviera la pelota, elaborara y tratara de someter al rival mediante la posesión.
La expulsión hizo prácticamente imposible ejecutar ese libreto en condiciones normales. Gómez reaccionó cinco minutos después retirando a Rafael Tejada para ingresar a Julio Sibrián y reconstruir la estructura defensiva. La decisión era comprensible: había que volver a equilibrar el equipo. El problema fue lo que vino después.
El Salvador terminó con apenas 34 % de posesión, 300 pases contra 566 de Jamaica, cuatro remates contra 12 y solamente uno a portería. Los jamaiquinos completaron 493 pases; los salvadoreños, 205. La inferioridad numérica explica buena parte de semejante diferencia, pero las cifras también reflejan la dificultad de la Selecta para encontrar una salida sostenida cuando el partido dejó de parecerse al que había preparado el cuerpo técnico.
Mucho sacrificio, pocas soluciones
El equipo corrió. Eso no puede negarse. También tuvo un breve momento de rebeldía al comenzar el segundo tiempo y Brayan Gil llegó a estrellar un remate en el poste. Pero esfuerzo y funcionamiento no son sinónimos.
Con diez hombres, la principal salida ofensiva terminó pasando por balones más directos hacia Gil. El problema es que aquello no consiguió convertirse en un mecanismo consistente para hacer retroceder a Jamaica. Los caribeños pudieron administrar territorio y posesión, mientras El Salvador quedó dependiendo demasiado de acciones aisladas.
Javon East castigó al minuto 39 y volvió a hacerlo al 64. Después del segundo gol, Gómez realizó nuevas modificaciones, pero el partido ya estaba inclinado y ninguna consiguió transformar el desarrollo.
Aquí aparece la principal crítica al cuerpo técnico. Un entrenador no controla una expulsión, un rebote o un error individual; sí es responsable de construir alternativas para cuando el plan original se rompe. Ante Jamaica hubo una circunstancia extraordinaria, pero volvió a faltar una respuesta colectiva capaz de modificar el partido.
Y eso pesa todavía más porque no estamos evaluando esta derrota de manera aislada.
Cuatro días antes Guatemala había goleado 6-0 a El Salvador. Entre ambos partidos, la Selecta recibió ocho goles y no marcó ninguno. Jamaica no repitió aquella goleada, pero volvió a dejar la sensación de un equipo salvadoreño demasiado vulnerable cuando el encuentro exige adaptación, personalidad y soluciones desde el banquillo.
El problema ya no es solamente perder
Hay derrotas que pueden formar parte de un proceso. Incluso equipos en crecimiento pierden partidos y reciben goleadas. El verdadero problema aparece cuando, después de los golpes, resulta difícil identificar qué identidad futbolística se está construyendo.
¿Quiere El Salvador presionar arriba? ¿Esperar y contragolpear? ¿Controlar mediante posesión? ¿Ser vertical? ¿Construir desde atrás? ¿Jugar alrededor de Ordaz y Gil?
Por momentos aparecen fragmentos de varias de esas ideas, pero todavía cuesta reconocer una estructura que sobreviva a los cambios de rival y de contexto.
Ese es el debate que debería preocupar más que un resultado particular.
Porque el entrenador había anunciado que contra Jamaica El Salvador debía tener la pelota. El partido cambió drásticamente por la roja, sí, pero precisamente ahí debía aparecer un plan B reconocible.
No apareció.
La permanencia sigue viva, pero ya no depende únicamente de ganar
La matemática todavía concede una última oportunidad.
Después de tres jornadas, Surinam suma siete puntos, Jamaica seis, Guatemala cuatro y Martinica, Honduras y El Salvador tienen tres. La diferencia es que la Selecta está última por su diferencia de goles de -6.
El lunes 5 de octubre, El Salvador visitará precisamente a Martinica en Fort-de-France, mientras Honduras recibirá a Jamaica y Guatemala enfrentará a Surinam. Concacaf establece que los equipos que finalicen quinto y sexto del grupo descenderán a la Liga B.
Por eso, para El Salvador ganar ante Martinica es indispensable. Una victoria lo llevaría a seis puntos y dejaría a Martinica en tres, pero la permanencia todavía podría quedar condicionada por los otros resultados y, en determinados escenarios, por los criterios de desempate. Y allí existe otro enorme problema: el -6 acumulado. Concacaf utiliza primero los puntos y después la diferencia de goles para separar equipos igualados.
No hay espacio para especular.
Pero la pregunta incómoda es otra: ¿conviene seguir en Liga A?
Sí, deportivamente conviene. Y mucho.
Descender puede ofrecer rivales teóricamente más accesibles y la posibilidad de recuperar victorias, confianza y estadísticas. Pero ese alivio puede ser engañoso. Si El Salvador pretende elevar su nivel regional, necesita competir en la máxima categoría contra selecciones que castiguen sus errores y obliguen al equipo a evolucionar.
La Liga B no debería convertirse en un refugio para sentirse competitivo.
Además, el sistema de Concacaf es claro: los quintos y sextos de la Liga A descienden, mientras que en Liga B solamente los ganadores de cada grupo consiguen el ascenso. Caer significa que regresar tampoco está garantizado.
Pero aquí está la otra mitad de la discusión: permanecer en Liga A tampoco puede venderse automáticamente como éxito.
Salvar la categoría el lunes sería importante. No borraría el 6-0 contra Guatemala, el 0-2 frente a Jamaica ni resolvería las dudas sobre el funcionamiento del equipo.
Sobrevivir no es lo mismo que progresar.
El “Bolillo” también juega su partido final
La presión sobre Hernán Darío Gómez tiene además un componente concreto. El presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, reveló esta semana que el propio entrenador manifestó que dejaría el cargo si no consigue mantener a El Salvador en la Liga A después del partido contra Martinica.
Por eso el lunes no estará en juego solamente una categoría.
También estará bajo examen la continuidad de un proyecto que necesita demostrar algo más que resistencia.
Gómez tiene experiencia internacional de sobra y una expulsión al minuto 20 condiciona cualquier análisis serio del partido contra Jamaica. Sería injusto atribuirle cada error individual o pretender que un entrenador transforme de inmediato todas las limitaciones estructurales del fútbol salvadoreño.
Pero tampoco puede quedar exento de responsabilidad.
El cuerpo técnico se evalúa precisamente por la evolución del equipo, la claridad de su propuesta, la preparación de los partidos y su capacidad para encontrar soluciones cuando estos se complican. Y después de recibir seis de Guatemala y perder en casa ante Jamaica, esas respuestas siguen siendo insuficientes.
El lunes ante Martinica puede salvarse la categoría.
Lo que está por verse es si también puede salvarse la idea.
Porque quizá la pregunta que debería abrir el debate del fútbol salvadoreño ya no sea únicamente “¿podemos quedarnos en la Liga A?”, sino una mucho más exigente:
¿Para qué queremos seguir en la Liga A si no construimos un equipo capaz de competir en ella?
Nacionales -deportes
6-0 Y SIN EXCUSAS: EL SALVADOR SE ARRASTRA EN EL TRÉBOL Y EL “BOLILLO” FIRMA UN DESASTRE TÁCTICO
La Selecta no perdió simplemente un partido: fue desbordada, desarmada y expuesta por Guatemala. El 6-0 deja bajo cuestionamiento el planteamiento de Hernán Darío Gómez y vuelve a poner sobre la mesa un problema mucho más profundo: un fútbol salvadoreño que sigue sin encontrar identidad, evolución ni respuestas cuando el rival aumenta la exigencia.
ANÁLISIS | DIARIO DIGITAL CRONIO. Hay derrotas que se explican por un error, una expulsión, una genialidad del rival o una mala noche. Y luego están partidos como el de este lunes en Guatemala. El 6-0 sufrido por El Salvador en El Trébol no admite maquillaje: fue una actuación futbolísticamente indefendible, una paliza que comenzó en el marcador y terminó dejando al descubierto un equipo sin herramientas para detener la caída.
La responsabilidad comienza en el banquillo. Hernán Darío “Bolillo” Gómez había prometido durante este proceso un equipo “ordenado”, “muy táctico” y “equilibrado”. Horas antes de enfrentar a Guatemala insistía en que El Salvador todavía buscaba jerarquía y advertía que no era favorito. El problema no fue reconocer las limitaciones; el problema fue que sobre la cancha no apareció ni el orden, ni el equilibrio, ni una estructura capaz de competir.
El planteamiento inicial fue una declaración de intenciones: línea de cinco, tres centrales y un bloque preparado fundamentalmente para resistir. En teoría podía entenderse como prudencia jugando de visitante. En la práctica terminó siendo miedo sin protección. El Salvador acumuló hombres atrás, pero no defendió mejor; cedió metros, perdió las referencias, permitió que Guatemala recibiera con comodidad y prácticamente renunció a discutirle territorialmente el partido. El 1-0 llegó apenas al minuto 8 y, lejos de provocar una reacción, confirmó la fragilidad del plan.
Eso es lo verdaderamente preocupante: se salió a protegerse y ni siquiera se supo proteger.
Guatemala comprendió rápidamente dónde estaba la herida y atacó sin complejos. El Salvador, en cambio, parecía tener como principal recurso recuperar y lanzar. Balón largo, disputa, segunda pelota y esperar que los hombres de arriba resolvieran algo prácticamente solos. Sobre la planilla había dos atacantes, pero el funcionamiento terminó aislando la ofensiva. No hubo sociedades consistentes, no hubo superioridades, no hubo una salida limpia que permitiera respirar al equipo. El pelotazo dejó de ser un recurso y se convirtió demasiadas veces en el plan.
Cuando Guatemala hizo el 2-0 al 28’, Gómez entendió que su propuesta había fracasado y apenas tres minutos después retiró al central Julio Sibrián para introducir a Mayer Gil. Pero ahí apareció otro problema: corregir no es simplemente cambiar nombres o desmontar una estructura en plena emergencia. El Salvador pasó de un sistema conservador a intentar ganar presencia ofensiva sin haber solucionado sus distancias, sus coberturas ni el control del mediocampo. Guatemala respondió con el tercero antes del descanso.
Y allí terminó realmente el partido.
Porque una selección puede irse perdiendo 3-0 al vestuario y regresar con otra actitud, adelantar líneas, modificar la presión, asumir riesgos y por lo menos demostrar que entendió dónde estaba siendo superada. El Salvador volvió a la cancha con Jairo Henríquez por Mauricio Cerritos, pero el problema nunca fue solamente un futbolista: era el funcionamiento completo. Al 56’, Jorge Aparicio convirtió el cuarto y cualquier posibilidad de reacción quedó sepultada.
A partir de ahí, la imagen fue todavía más dolorosa. Guatemala manejó el balón con una tranquilidad impropia de un clásico centroamericano mientras desde las gradas aparecía el “olé”. El Salvador corría detrás de la pelota, llegaba tarde, no encontraba referencias y transmitía una sensación devastadora: el equipo ya no sabía qué hacer.
Y eso sí apunta directamente al cuerpo técnico.
Un entrenador no controla que un defensa pierda un duelo individual ni que un delantero falle una ocasión. Pero sí es responsable de entregar mecanismos, alternativas y respuestas colectivas. Cuando tu plan A fracasa, debe existir un plan B. Cuando el rival detecta tu debilidad, debes modificarla. Cuando recibes dos goles, tienes que conseguir que el tercero sea más difícil. Cuando terminas recibiendo seis y el equipo empeora con el paso de los minutos, ya no estamos hablando únicamente de errores individuales. Estamos hablando de un fracaso colectivo y táctico.
William Fajardo terminó completando un triplete con dos goles sobre el cierre, al 89’ y al 90+2’, después de haber anotado también el tercero. Guatemala no levantó el pie y El Salvador tampoco encontró la manera de recuperar algo tan elemental como la dignidad competitiva del marcador. Darwin Lom, Rubio Rubín, Fajardo y Aparicio habían construido previamente la goleada.
Lo ocurrido es todavía más duro porque apenas tres días antes El Salvador había derrotado 3-1 a Martinica. Aquella noche, Gómez destacó el orden táctico de su equipo, aunque reconoció que todavía faltaba profundidad. El resultado generó ilusión. Guatemala necesitó 90 minutos para colocar esa ilusión frente a un espejo mucho más incómodo.
No se puede construir un proceso serio viviendo de chispazos. Tampoco puede llamarse evolución a ganar un partido para luego sufrir una goleada de esta dimensión ante un rival directo de la región. El propio Gómez decía antes del torneo que los adversarios del grupo “no son superiores a nosotros” futbolísticamente. Después de lo visto esta noche, esa afirmación necesita una explicación desde el terreno de juego, porque Guatemala no solo fue superior en el resultado: fue superior en propuesta, ejecución, agresividad, lectura y capacidad para castigar los errores.
Pero sería demasiado cómodo colocar los seis goles únicamente sobre “Bolillo”. Los jugadores tampoco pueden esconderse detrás del entrenador. Una camiseta de selección exige ganar duelos, comunicarse, cerrar espacios, competir cada pelota y mantener concentración incluso cuando el partido está perdido. Esta noche hubo futbolistas superados técnica, física y mentalmente por las circunstancias del encuentro. El técnico diseñó un mal partido; quienes entraron a la cancha tampoco consiguieron rescatarlo.
Y detrás aparece una discusión todavía mayor: ¿qué fútbol está produciendo El Salvador?
Porque cambiar de entrenador cada cierto tiempo no fabrica centrales más rápidos, mediocampistas capaces de gobernar partidos ni delanteros desequilibrantes. El Salvador lleva años buscando una identidad mientras otras selecciones de la región desarrollan jugadores, exportan talento y construyen estructuras competitivas. Si el diagnóstico siempre termina siendo “hay que trabajar”, pero cada nuevo ciclo vuelve al mismo punto, entonces el problema ya no pertenece únicamente al seleccionador de turno.
Lo que se vio en Guatemala pareció, por largos tramos, un fútbol de otra época: bloque hundido, poca elaboración, escasas conexiones entre líneas y demasiada dependencia del balón directo. Defender con muchos no significa defender bien. Ser prudente no significa entregar la iniciativa. Y jugar directo puede ser perfectamente válido, pero únicamente cuando existen movimientos, apoyos y una estructura preparada para ganar la segunda pelota. Sin eso, el “pelotazo” no es estrategia: es desprenderse del balón y esperar.
Por eso este 6-0 debe doler.
Debe dolerle al entrenador. Debe dolerle al jugador. Debe incomodar a los dirigentes. Y debería provocar preguntas serias dentro de un fútbol salvadoreño demasiado acostumbrado a explicar sus fracasos mientras las generaciones pasan y la distancia competitiva sigue apareciendo.
El Salvador no necesita que le expliquen que perdió 6-0. El marcador ya hizo ese trabajo. Necesita que alguien explique por qué un equipo que presume trabajo táctico terminó sin táctica; por qué salió a defender y recibió seis; por qué los cambios no corrigieron el partido; y, sobre todo, cuál es exactamente la evolución que se supone que el aficionado debe creer.
Porque esta noche no hubo jerarquía, no hubo equilibrio y tampoco hubo reacción.
Hubo seis goles. Hubo un rival disfrutando. Y hubo una Selecta completamente superada.
El 6-0 podrá archivarse en las estadísticas. La imagen que dejó El Salvador en Guatemala tardará bastante más en borrarse.
Nacionales -deportes
El Salvador vence 3-1 a Martinica: la Selecta muestra su mejor versión con Bolillo Gómez
La selección de El Salvador comenzó con autoridad su participación en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 al derrotar 3-1 a Martinica en el estadio Jorge “Mágico” González. Más allá de los tres puntos, la noche dejó una señal alentadora para el proceso de Hernán Darío “Bolillo” Gómez: durante buena parte del encuentro, especialmente en el primer tiempo, la Selecta mostró orden, velocidad para atacar los espacios y una contundencia que había sido una de sus principales deudas. Brayan Gil marcó un doblete y Harold Osorio firmó una actuación determinante con dos asistencias y un gol.
El Salvador golpeó muy temprano y prácticamente construyó la victoria en menos de media hora. Gil abrió el marcador al minuto 8 después de un envío de Osorio y volvió a aparecer al 18 para colocar el 2-0. Al 29, Osorio pasó de asistidor a goleador y completó el 3-0. La fórmula fue sencilla, pero efectiva: recuperación en bloque medio, pocos toques y pases profundos aprovechando los espacios que dejaba la defensa caribeña. Fue una Selecta vertical, con propósito y, sobre todo, capaz de transformar sus oportunidades en goles.
El rendimiento también representa un respaldo futbolístico para el trabajo de Gómez en un momento en el que el entrenador había reconocido públicamente la presión que rodeaba al equipo. Antes del encuentro, el colombiano sostuvo que esperaba ver reflejado en competencia oficial el progreso observado durante meses de trabajo. Ante Martinica apareció parte de esa evolución: hubo coordinación entre líneas, movilidad ofensiva y una sociedad Osorio-Gil que desequilibró continuamente. Medios locales calificaron esa primera mitad como la mejor de la era del “Bolillo”, una valoración sustentada no solo en los tres goles, sino en la claridad con la que El Salvador identificó y explotó las debilidades del rival.
La segunda parte, sin embargo, recordó que el proceso todavía tiene margen de crecimiento. La salida de Osorio por problemas físicos redujo la capacidad de la Selecta para manejar el mediocampo, Martinica adelantó líneas y Janis Antiste descontó de penal al 51. El Salvador pasó de dominar a resistir por varios tramos y terminó defendiendo una ventaja que había construido con brillantez en el primer tiempo. El mérito estuvo en no descomponerse: Gómez refrescó el ataque en el tramo final y el equipo consiguió cerrar el partido, aunque quedó como tarea pendiente sostener durante más minutos la intensidad y el control mostrados al comienzo.
El 3-1 coloca a El Salvador con tres puntos y diferencia de goles de +2, por delante de Jamaica y Surinam tras sus respectivos triunfos en el arranque del Grupo B. El siguiente examen será considerablemente distinto: la Selecta visitará a Guatemala este lunes 28 de septiembre a las 8:00 p. m., hora salvadoreña, en el estadio Manuel Felipe Carrera. Allí se podrá medir mejor cuánto de lo visto ante Martinica puede convertirse en una tendencia. Por ahora, el equipo de Gómez consiguió algo que necesitaba tanto como los puntos: volver a ofrecer argumentos futbolísticos para generar ilusión alrededor de la Azul y Blanco.
Internacionales -deportes
Manchester City es considerado culpable de 114 infracciones financieras
El Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 acusaciones en su contra por presuntas infracciones de las reglas financieras de la Premier League, según informó este viernes The Athletic. La información ha sido reportada también por otros medios, aunque la decisión formal de las autoridades y las sanciones aún no han sido anunciadas públicamente.
Según la información publicada, el club inglés presentará un recurso. Las sanciones todavía no han sido determinadas y permanecen abiertas las distintas posibilidades contempladas dentro del proceso.
En febrero de 2023, después de cuatro años de investigación, la Premier League presentó 115 cargos contra el Manchester City. Entre ellos se encontraban 80 acusaciones relacionadas con infracciones financieras durante el periodo 2009-2018, incluidos contratos de patrocinio presuntamente inflados y complementos salariales no declarados, además de otros 35 cargos relacionados con una supuesta falta de cooperación durante la investigación.
Entre septiembre y diciembre de 2024 se desarrolló una audiencia ante una comisión independiente integrada por tres miembros, en un lugar mantenido en secreto. Durante ese proceso, los abogados de la Premier League y los representantes legales del Manchester City abordaron las acusaciones presentadas contra el club. La audiencia concluyó en diciembre de 2024.
En 2020, la UEFA sancionó al Manchester City con una suspensión de dos años de sus competiciones de clubes continentales por presuntas infracciones relacionadas con el juego limpio financiero. Sin embargo, la medida fue posteriormente levantada tras un recurso presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Desde la compra del club en 2008 por el fondo de inversión emiratí Abu Dhabi United Group, el Manchester City experimentó un crecimiento deportivo y acumuló importantes títulos.
Durante la etapa comprendida entre 2016 y 2026, en la que Pep Guardiola estuvo al frente del equipo, el City conquistó siete títulos de campeón de Inglaterra entre 2018 y 2024. Además, en 2023 obtuvo su primera y, hasta ahora, única Liga de Campeones de Europa.
De confirmarse formalmente la culpabilidad y una vez determinadas las sanciones correspondientes, el club podría enfrentar medidas que, según las posibilidades contempladas en el proceso, incluirían una deducción de puntos o incluso la exclusión de la Premier League.