Claudia Benavides, emprendedora de Santa Rosa de Lima, muere en choque en San Nicolás Lempa

La PNC capturó este miércoles a Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa propietaria de la volqueta que desencadenó el choque múltiple en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, rumbo a Apopa. La Policía informó que será remitido a las instancias correspondientes. No detalló, por ahora, el delito exacto que se le imputa. La detención se suma a la del motorista y abre la línea de investigación sobre la empresa, no solo sobre quien iba al volante.

Horas antes había sido detenido Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, conductor de la unidad. Resultó con una lesión en el brazo izquierdo y quedó bajo custodia en un hospital. La PNC lo remitirá por homicidio culposo y lesiones culposas. El ministro de Obras Públicas precisó un punto que varios posts resumieron mal: el motorista sí tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para circular con esa volqueta. “Al no tener los permisos cometió una irresponsabilidad al manejar una unidad por la cual esta persona no estaba autorizada”, dijo.

El siniestro, reportado a las 9:22 a.m., dejó dos muertos, ocho heridos y 15 vehículos; cuatro se incendaron. La Corte Suprema de Justicia confirmó que una de las víctimas es María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. La segunda es un hombre de 30 años que murió en el traslado. El funcionario indicó que la volqueta perdió los frenos y que la revisión de la carga descartó sobrepeso. Desde el 8 de agosto se han inspeccionado 1,653 unidades de carga antiguas y anunció más controles. La Fiscalía deberá establecer si, además de la falta de permiso, hubo fallas de mantenimiento atribuibles a la empresa.

Capturamos al representante legal del GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa responsable de la volqueta que ocasionó el accidente de tránsito está mañana en las cercanías del redondel Integración, Apopa, San Salvador Oeste. Lo identificamos como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27… https://t.co/gfGDiomgCU pic.twitter.com/lLNv3V6JZt — PNC El Salvador (@PNCSV) September 30, 2026

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