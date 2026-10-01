Judicial
Capturan al representante legal de la empresa dueña de la volqueta del choque en Integración
La PNC capturó este miércoles a Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa propietaria de la volqueta que desencadenó el choque múltiple en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, rumbo a Apopa. La Policía informó que será remitido a las instancias correspondientes. No detalló, por ahora, el delito exacto que se le imputa. La detención se suma a la del motorista y abre la línea de investigación sobre la empresa, no solo sobre quien iba al volante.
Horas antes había sido detenido Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, conductor de la unidad. Resultó con una lesión en el brazo izquierdo y quedó bajo custodia en un hospital. La PNC lo remitirá por homicidio culposo y lesiones culposas. El ministro de Obras Públicas precisó un punto que varios posts resumieron mal: el motorista sí tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para circular con esa volqueta. “Al no tener los permisos cometió una irresponsabilidad al manejar una unidad por la cual esta persona no estaba autorizada”, dijo.
El siniestro, reportado a las 9:22 a.m., dejó dos muertos, ocho heridos y 15 vehículos; cuatro se incendaron. La Corte Suprema de Justicia confirmó que una de las víctimas es María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. La segunda es un hombre de 30 años que murió en el traslado. El funcionario indicó que la volqueta perdió los frenos y que la revisión de la carga descartó sobrepeso. Desde el 8 de agosto se han inspeccionado 1,653 unidades de carga antiguas y anunció más controles. La Fiscalía deberá establecer si, además de la falta de permiso, hubo fallas de mantenimiento atribuibles a la empresa.
Capturamos al representante legal del GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa responsable de la volqueta que ocasionó el accidente de tránsito está mañana en las cercanías del redondel Integración, Apopa, San Salvador Oeste.
Lo identificamos como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27… https://t.co/gfGDiomgCU pic.twitter.com/lLNv3V6JZt
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 30, 2026
Judicial
PNC reporta la detención de un deportado de EE. UU. señalado como gatillero de la MS-13
La Policía Nacional Civil informó la captura de Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, alias El Náufrago o Chino, señalado como gatillero de la clica San Cocos Locos Salvatruchos, de la MS-13. Según el parte, fue detenido en Estados Unidos, deportado a El Salvador y puesto a disposición de las autoridades locales.
La PNC indica que tiene orden de captura vigente por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, además de antecedentes por posesión y tenencia de drogas. Las autoridades afirmaron que será remitido al juzgado que lo reclama.
El caso se inscribe en la coordinación entre deportaciones desde Estados Unidos y operativos contra presuntos remanentes de pandillas en el país. Hasta ahora no se ha difundido la fecha exacta de la expulsión ni un comunicado independiente de fiscalía que detalle el expediente.
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PNC y Fuerza Armada capturan en Sensuntepeque a alias El Viejo, señalado de la MS-13
La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada detuvieron a Serafín Antonio Flores López, alias El Viejo, en el kilómetro 116 de la carretera Longitudinal del Norte, en Sensuntepeque, Cabañas Este. Según el parte policial, el hombre está perfilado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La PNC indicó que alertaba sobre la presencia de agentes y de personas ajenas al distrito, y que porta tatuajes alusivos a esa estructura. Fue deportado de Estados Unidos en 2010. Será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
La captura se suma a operativos recientes en varios departamentos contra presuntos remanentes de clicas. En Cabañas, tribunales han dictado este año condenas contra decenas de acusados de agrupaciones ilícitas vinculadas a MS-13 y Barrio 18. Las autoridades no detallaron si Flores López enfrenta otros cargos además del señalado.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.