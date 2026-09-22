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VIDEO | Toro provoca pánico en España al saltar barrera de seguridad
Un toro de media tonelada protagonizó un angustioso momento cuando saltó la barrera que separa el ruedo de las gradas en medio de una corrida de la Feria Taurina de Murcia, en España.
La inesperada reacción del animal quedó registrada en un video grabado por uno de los asistentes, que se ha viralizado en las redes.
En las imágenes se observa a ‘Malacara’, como ha sido llamado el macho bovino de la ganadería de Los Espartales, cuando es toreado en la arena por el portugués Duarte Fernandes, recoge 20 Minutos.
🚨 UN TORO SALTA LA BARRERA EN LA FERIA DE MURCIA
Momentos de máxima tensión en la última cita de la Feria Taurina de Murcia 2026, cuando uno de los toros salta la barrera de la plaza. pic.twitter.com/5PUgybHjOt
— EMERGENCIAS MURCIA (@realidadmurcia) September 20, 2026
Política
El Salvador, referente mundial en regulación de activos digitales
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la Comisión Nacional de Activos Digitales, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la industria, inversionistas y empresas vinculadas al ecosistema de activos digitales.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que El Salvador fue pionero al adoptar Bitcoin en 2021 y señaló que, pese a los desafíos que implicó esta decisión, el país continuó avanzando hacia la construcción de una política financiera innovadora. Recordó que 2023 marcó un punto de inflexión con la creación de la CNAD y la consolidación de un marco institucional orientado al desarrollo de la economía digital.
Asimismo, afirmó que este proceso forma parte de la visión de transformación impulsada por el Presidente Nayib Bukele, bajo la cual El Salvador se proyecta como un país que renace con visión de futuro, fortaleciendo de manera paralela la seguridad, la institucionalidad y la certeza jurídica.
Resaltó que El Salvador se distingue dentro del ecosistema internacional al contar con la CNAD, una institución especializada en la regulación y supervisión de los activos digitales. Añadió que esta transformación también ha estado acompañada por esfuerzos de digitalización y formación de las nuevas generaciones, mediante el acceso a herramientas tecnológicas, Google Classroom y tutores de IA.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, participó en la conmemoración del tercer aniversario de la @cnadsv, junto al Presidente de la institución, Juan Carlos Reyes @jcreyes_sv, en un espacio que reunió a autoridades nacionales, delegaciones internacionales, líderes de la… pic.twitter.com/zB9PnFvulu
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026
Por su parte, el Presidente de la CNAD, agradeció al Presidente Bukele y al Vicepresidente Ulloa por la visión y el respaldo que hicieron posible la creación y consolidación de la institución. Al referirse a los avances alcanzados durante estos tres años, destacó:
- 156 compañías vigentes dentro del ecosistema supervisado.
- 144 compañías con asiento registral.
- 81 proveedores de servicios de activos digitales.
- 46 emisores de activos digitales e instrumentos tokenizados.
- US$633 millones vinculados a proyectos de financiamiento inmobiliario tokenizado.
El Presidente de la CNAD destacó además la creciente huella internacional de la institución, señalando que la experiencia desarrollada en El Salvador ha permitido compartir conocimientos y brindar asistencia técnica a otras naciones.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo un entorno institucional y regulatorio que genere confianza, atraiga nuevas oportunidades y acompañe el crecimiento de la industria de activos digitales.
Nacionales
MARN advierte que las lluvias continuarán esta semana
Las condiciones de nubosidad y lluvias persistirán durante los próximos días en El Salvador, por lo que las autoridades pidieron a la población mantener precaución, especialmente en zonas de topografía irregular, donde podrían registrarse deslizamientos y caída de rocas.
Las autoridades informaron que las lluvias continuarán durante esta semana en diferentes zonas del país debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre la región.
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, advirtió que las condiciones meteorológicas requieren especial atención en las zonas con terrenos irregulares por la posibilidad de deslizamientos y caída de rocas.
«Estas condiciones de mucha nubosidad y lluvias van a mantenerse durante esta semana. Hay que tener precaución, con énfasis en las zonas con topografía irregular, donde pueden ocurrir deslizamientos y caídas de rocas», señaló el funcionario.
Además, se informó que las áreas naturales protegidas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó que el aviso a escala nacional fue emitido debido a la combinación de sistemas atmosféricos que están generando las condiciones lluviosas.
«El día de ayer, se emitió un aviso debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre nuestra región», informó Amaya.
Durante las últimas 24 horas, las lluvias han generado diversos incidentes en el territorio nacional. Protección Civil contabilizó ocho árboles caídos, cinco deslizamientos, diez vías obstruidas, dos ríos desbordados en Sonsonate, dos vehículos afectados, 18 viviendas anegadas y una vivienda con daños leves.
Entre los incidentes reportados se encuentra el desbordamiento del río Sensunapán, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste. Además, equipos de emergencia atendieron a personas que presentaron una crisis nerviosa luego de que un árbol cayera sobre una vivienda en el cantón Chorro Arriba, distrito de Izalco, Sonsonate Este.
A pesar de los incidentes registrados, las autoridades indicaron que no hay personas albergadas como consecuencia de las lluvias.
«Quiero destacar que, hasta este momento, no tenemos personas albergadas como consecuencia de estas lluvias», afirmó Amaya.
Equipos preparados para atender emergencias
Ante el pronóstico de lluvias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) han dispuesto 68 planteles a escala nacional para responder ante posibles emergencias.
«Por estas lluvias que se nos avecinan, hemos preparado 68 planteles, a escala nacional, para atender cualquier emergencia entre MOP y Fovial, vamos a tener las cuadrillas las 24 horas del día para atender algún árbol caído, deslizamiento o cualquier inconveniente en la infraestructura del país», declaró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Las cuadrillas permanecerán activas las 24 horas para atender situaciones como árboles caídos, deslizamientos y afectaciones en la infraestructura vial.
Nacionales
Capturan a tres personas por desórdenes públicos en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres personas señaladas de protagonizar una pelea en la vía pública, en el distrito de Soyapango.
Los detenidos fueron identificados como Jeison Alexander Zavaleta Salgado, Daniel Adalberto Berríos Bonilla y Verónica Guadalupe Cortez Álvarez, quienes fueron ubicados por las autoridades durante la mañana del lunes.
«Tras un video difundido en redes sociales, nuestros equipos procedieron a la búsqueda y captura de los involucrados», publicó la PNC en su cuenta oficial de X.
En Soyapango, San Salvador Este, capturamos a tres personas luego de protagonizar una pelea en la vía pública.
Tras un video difundido en redes sociales, nuestros equipos procedieron a la búsqueda y captura de los involucrados.
Los identificamos como:
▪️ Jeison Alexander… pic.twitter.com/FIjkwkzEQ2
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 21, 2026
La corporación policial informó que los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para que sean procesados en un juzgado de paz de ese distrito.
Por el delito de desórdenes públicos, los jueces han estado decretando instrucción formal con detención provisional en los expedientes que el Ministerio Público ha judicializado.
En algunos casos, los imputados, tras permanecer varios meses en prisión, han solicitado a sus abogados tramitar un procedimiento abreviado para admitir el delito y concluir el proceso en los tribunales.
🚨 TRES PERSONAS CAPTURADAS TRAS PELEA EN LA VÍA PÚBLICA EN SOYAPANGO
Tres personas fueron capturadas en Soyapango, San Salvador Este, luego de protagonizar una pelea en la vía pública.
Según la información proporcionada, tras difundirse un video del hecho en redes sociales,… pic.twitter.com/qRFlPnaavY
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 21, 2026