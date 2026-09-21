Nacionales
Capturan a tres personas por desórdenes públicos en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres personas señaladas de protagonizar una pelea en la vía pública, en el distrito de Soyapango.
Los detenidos fueron identificados como Jeison Alexander Zavaleta Salgado, Daniel Adalberto Berríos Bonilla y Verónica Guadalupe Cortez Álvarez, quienes fueron ubicados por las autoridades durante la mañana del lunes.
«Tras un video difundido en redes sociales, nuestros equipos procedieron a la búsqueda y captura de los involucrados», publicó la PNC en su cuenta oficial de X.
En Soyapango, San Salvador Este, capturamos a tres personas luego de protagonizar una pelea en la vía pública.
Tras un video difundido en redes sociales, nuestros equipos procedieron a la búsqueda y captura de los involucrados.
Los identificamos como:
▪️ Jeison Alexander… pic.twitter.com/FIjkwkzEQ2
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 21, 2026
La corporación policial informó que los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para que sean procesados en un juzgado de paz de ese distrito.
Por el delito de desórdenes públicos, los jueces han estado decretando instrucción formal con detención provisional en los expedientes que el Ministerio Público ha judicializado.
En algunos casos, los imputados, tras permanecer varios meses en prisión, han solicitado a sus abogados tramitar un procedimiento abreviado para admitir el delito y concluir el proceso en los tribunales.
🚨 TRES PERSONAS CAPTURADAS TRAS PELEA EN LA VÍA PÚBLICA EN SOYAPANGO
Tres personas fueron capturadas en Soyapango, San Salvador Este, luego de protagonizar una pelea en la vía pública.
Según la información proporcionada, tras difundirse un video del hecho en redes sociales,… pic.twitter.com/qRFlPnaavY
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 21, 2026
Nacionales
MARN advierte que las lluvias continuarán esta semana
Las condiciones de nubosidad y lluvias persistirán durante los próximos días en El Salvador, por lo que las autoridades pidieron a la población mantener precaución, especialmente en zonas de topografía irregular, donde podrían registrarse deslizamientos y caída de rocas.
Las autoridades informaron que las lluvias continuarán durante esta semana en diferentes zonas del país debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre la región.
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, advirtió que las condiciones meteorológicas requieren especial atención en las zonas con terrenos irregulares por la posibilidad de deslizamientos y caída de rocas.
«Estas condiciones de mucha nubosidad y lluvias van a mantenerse durante esta semana. Hay que tener precaución, con énfasis en las zonas con topografía irregular, donde pueden ocurrir deslizamientos y caídas de rocas», señaló el funcionario.
Además, se informó que las áreas naturales protegidas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó que el aviso a escala nacional fue emitido debido a la combinación de sistemas atmosféricos que están generando las condiciones lluviosas.
«El día de ayer, se emitió un aviso debido a la influencia de un campo depresionario, una baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre nuestra región», informó Amaya.
Durante las últimas 24 horas, las lluvias han generado diversos incidentes en el territorio nacional. Protección Civil contabilizó ocho árboles caídos, cinco deslizamientos, diez vías obstruidas, dos ríos desbordados en Sonsonate, dos vehículos afectados, 18 viviendas anegadas y una vivienda con daños leves.
Entre los incidentes reportados se encuentra el desbordamiento del río Sensunapán, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste. Además, equipos de emergencia atendieron a personas que presentaron una crisis nerviosa luego de que un árbol cayera sobre una vivienda en el cantón Chorro Arriba, distrito de Izalco, Sonsonate Este.
A pesar de los incidentes registrados, las autoridades indicaron que no hay personas albergadas como consecuencia de las lluvias.
«Quiero destacar que, hasta este momento, no tenemos personas albergadas como consecuencia de estas lluvias», afirmó Amaya.
Equipos preparados para atender emergencias
Ante el pronóstico de lluvias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) han dispuesto 68 planteles a escala nacional para responder ante posibles emergencias.
«Por estas lluvias que se nos avecinan, hemos preparado 68 planteles, a escala nacional, para atender cualquier emergencia entre MOP y Fovial, vamos a tener las cuadrillas las 24 horas del día para atender algún árbol caído, deslizamiento o cualquier inconveniente en la infraestructura del país», declaró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Las cuadrillas permanecerán activas las 24 horas para atender situaciones como árboles caídos, deslizamientos y afectaciones en la infraestructura vial.
Nacionales
Ubican a pandillero en Apopa
Miembros de la Fuerza Armada ubicaron a Brandon Alexander Hernández, alias «Seco» o «Terrible», señalado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS), en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
De acuerdo con la institución militar, Hernández tiene un récord delictivo y desempeñaba la función de gatillero dentro de la estructura criminal, lo que significa que habría sido asignado para cometer homicidios por órdenes de los cabecillas.
La Fuerza Armada señaló que el individuo era el encargado de asesinar a personas que se negaban a colaborar con la pandilla mediante el pago de cuotas de extorsión. También lo vinculó con ataques contra pandilleros rivales y miembros de la MS que incumplían el reglamento interno de la agrupación.
«Este pandillero posee una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y antecedentes por agrupaciones ilícitas», publicó la Fuerza Armada.
Tras su ubicación, el señalado fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC), para posteriormente ser remitido ante la Fiscalía General de la República (FGR), que iniciaría el proceso penal por agrupaciones ilícitas en un tribunal contra el crimen organizado.
Hernández será incorporado a un expediente único que ya fue iniciado contra estructuras de la MS. De ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión.
Nacionales
Árbol de gran tamaño cae sobre vehículos estacionados en Sonsonate
Varios vehículos que se encontraban estacionados resultaron dañados luego de que un árbol de gran tamaño se desplomara en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con reportes, el hecho se registró esta mañana en el parqueo de la residencial San Antonio, en el distrito de San Antonio del Monte.
El desplome provocó daños materiales en los automotores y afectó parte de la infraestructura del lugar. Sin embargo, no se reportan personas lesionadas.
Equipos municipales y de Protección Civil realizan labores de remoción de escombros y supervisan los riesgos en el sector.