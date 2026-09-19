Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior

El vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa, pronunció el discurso titulado “El Salvador: de la independencia a la libertad, de la libertad a la integración”, en el marco del mes de la Independencia, en el que abordó la evolución de El Salvador desde la independencia de 1821, la seguridad, el desarrollo nacional y la integración centroamericana.

Durante su intervención, Ulloa señaló que septiembre representa no solo el mes de las fiestas patrias, sino también un momento para recordar a la generación que impulsó la posibilidad de que los pueblos centroamericanos pudieran gobernarse a sí mismos y decidir su propio futuro. Afirmó que, 205 años después, la independencia debe entenderse como el inicio de una responsabilidad y planteó interrogantes sobre el significado de la libertad, la independencia de El Salvador y el papel de Centroamérica en el siglo XXI.

Independencia e integración centroamericana

Ulloa sostuvo que, tras la independencia política alcanzada en 1821, los pueblos centroamericanos continuaron enfrentando pobreza, desigualdad, conflictos internos, intervenciones externas y la posterior fragmentación de la unidad que, según expuso, habían imaginado los próceres.

En ese contexto, hizo referencia al pensamiento de Francisco Morazán y a su planteamiento de que Centroamérica sería más fuerte unida que dividida. Según el vicepresidente, aunque el proyecto político de Morazán fracasó en su época, su visión mantiene vigencia debido a las dificultades que enfrentan los pequeños países por separado ante los desafíos del mundo moderno.

También señaló como fortalezas de la región su posición geográfica, población joven, identidad cultural común, mercados complementarios, recursos naturales y la comunidad centroamericana que reside fuera de sus fronteras. A ello sumó una historia común que, afirmó, puede convertirse en un proyecto compartido de futuro.

Seguridad como condición de libertad

Otro de los ejes del discurso fue la seguridad. Ulloa afirmó que durante años millones de salvadoreños no se sintieron libres en sus propias comunidades debido a la presencia de pandillas, que, según señaló, determinaban quién podía transitar por determinadas calles, abrir negocios, vivir en ciertos lugares o entrar y salir de comunidades.

También mencionó la extorsión, los homicidios y el miedo como elementos que formaron parte de la vida nacional durante ese período. A partir de ese planteamiento, sostuvo que la visión encabezada por el presidente Nayib Bukele parte de la premisa de que el Estado debe recuperar el control territorial y garantizar a los ciudadanos el derecho a vivir en paz.

Ulloa afirmó que la seguridad constituye una condición básica de la libertad y vinculó esa situación con actividades cotidianas como que una madre pueda dejar salir a sus hijos sin temor, que un comerciante pueda abrir su negocio sin pagar extorsión, que un trabajador pueda regresar a su casa de noche y que una familia pueda transitar por lugares que anteriormente evitaba.

Seguridad, educación, salud y turismo

El vicepresidente también sostuvo que la imagen internacional de El Salvador ha comenzado a cambiar y atribuyó esa transformación a una visión y una decisión política orientadas a modificar la realidad del país.

En materia de seguridad, afirmó que El Salvador acumula más de 1,300 días sin homicidios y lo calificó como el país más seguro del hemisferio occidental. Según expresó, durante ese período las familias salvadoreñas han podido vivir sin enfrentar el dolor de perder violentamente a un ser querido.

Ulloa agregó que la transformación no debe limitarse a la seguridad, sino convertirse en oportunidades. En ese sentido, mencionó iniciativas como “Dos Escuelas por Día”, el Nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia y “El Salvador Renace”, programa al que atribuyó la entrega de 50,000 becas para jóvenes interesados en carreras universitarias, formación técnica o cursos vocacionales.

En el área de salud, mencionó el nuevo Hospital Nacional Rosales, al que atribuyó más de 47 especializaciones, y DoctorSV, iniciativa que, según el discurso, utiliza tecnología e inteligencia artificial para facilitar atención médica gratuita las 24 horas del día.

Respecto al turismo, Ulloa señaló que, de acuerdo con datos del Ministerio de Turismo citados en su discurso, durante 2025 El Salvador recibió 4.1 millones de visitantes internacionales y generó 3,635 millones de dólares en divisas por turismo. Añadió que el sector genera miles de empleos directos e indirectos y que el 85 % de las más de 3,500 empresas turísticas del país son mipymes.

Una propuesta de integración regional

El vicepresidente planteó que la seguridad alcanzada en El Salvador puede tener efectos en el ámbito centroamericano y propuso avanzar hacia una integración regional práctica que incluya infraestructura, logística, energía, tecnología digital, turismo, comercio, finanzas y seguridad.

Asimismo, señaló que los desafíos vinculados con el crimen organizado trascienden las fronteras nacionales, por lo que planteó ampliar la cooperación, la inteligencia y los esfuerzos contra el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de delincuencia transnacional.

Independencia económica y tecnológica

En otro apartado de su discurso, Ulloa planteó que la generación actual debe asumir una nueva dimensión de la independencia, orientada hacia la independencia económica, tecnológica y estratégica.

Expuso que esto no implica aislarse del mundo, sino relacionarse desde una posición de confianza, recibir inversión sin perder capacidad de decisión, adoptar tecnología sin renunciar a la identidad, fortalecer la formación del talento humano y contar con un sistema de salud pública que responda a las necesidades de la población.

También planteó abrir los mercados mientras se fortalece la producción nacional, cooperar con otras naciones sin renunciar a la soberanía y construir alianzas internacionales a partir de los intereses nacionales.

El Salvador como parte de una nueva Centroamérica

Ulloa sostuvo que El Salvador, pese a su reducido territorio, puede proyectar una visión de mayor alcance y afirmó que el país puede contribuir a una nueva etapa de integración centroamericana.

En ese marco, mencionó la posibilidad de conectar puertos, aeropuertos, carreteras y corredores logísticos salvadoreños con una red regional, así como ampliar las oportunidades tecnológicas, turísticas y económicas para los jóvenes centroamericanos.

El vicepresidente también afirmó que la prosperidad de El Salvador está vinculada con la situación de los países vecinos y que la seguridad, infraestructura y experiencia tecnológica salvadoreñas pueden contribuir al desarrollo regional.

Un llamado a asumir una nueva etapa histórica

En la parte final del discurso, Ulloa señaló que la generación actual tiene la responsabilidad de decidir si será únicamente heredera de la independencia de 1821 o protagonista de una nueva etapa histórica.

Planteó como aspiración un El Salvador más seguro, próspero, moderno, conectado, competitivo e integrado con los demás países centroamericanos. También hizo referencia a los ideales atribuidos a los próceres de la independencia, a Francisco Morazán y a Gerardo Barrios.

Al referirse al significado de septiembre, Ulloa llamó a recordar a quienes participaron en la independencia y, al mismo tiempo, a tener presentes a niños, jóvenes, mujeres, trabajadores, emprendedores y salvadoreños que viven dentro y fuera del país, así como a los demás pueblos centroamericanos.

Finalmente, sostuvo que la independencia debe servir como punto de partida para abrirse al mundo y fortalecer los vínculos regionales. El discurso concluyó con un llamado a que Centroamérica recupere la fuerza de la unidad y a que la seguridad de El Salvador se convierta en una plataforma para la prosperidad.

Ulloa cerró señalando que la independencia no debe entenderse únicamente como una fecha, sino como una actitud; que la libertad implica una responsabilidad, y que la integración centroamericana puede convertirse en un proyecto de futuro.

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