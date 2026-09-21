Árbol de gran tamaño cae sobre vehículos estacionados en Sonsonate

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que continúan las acciones del Plan Justicia Laboral Nocturna, mediante el cual se realizan inspecciones para verificar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores que laboran durante horarios nocturnos.

Castro señaló que durante las verificaciones se han detectado diversas irregularidades, entre ellas jornadas extenuantes, falta de pago de horas extras y del recargo correspondiente por trabajo nocturno.

Asimismo, indicó que se ha identificado el uso de propinas de los trabajadores para pagar los salarios del personal de cocina.

El funcionario también mencionó incumplimientos relacionados con retenciones legales como AFP e ISSS, entre otros abusos.

Castro afirmó que se aplicará la ley a los empleadores que incumplan con sus obligaciones y aseguró que el Plan Justicia Laboral Nocturna continuará desarrollándose.

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