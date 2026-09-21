VIDEO | Cruce indebido provoca choque en alameda Manuel Enrique Araujo

La imprudencia e irresponsabilidad de algunos conductores continúa siendo señalada como una de las causas de los accidentes de tránsito en el país.

En las últimas horas, las cámaras del Sistema de Videovigilancia Sívar Seguro registraron un percance vial en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Loma Linda, en San Salvador.

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el choque ocurrió luego de que uno de los dos conductores involucrados realizó un cruce indebido en la zona.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas a causa del percance. El incidente únicamente dejó daños materiales en ambos vehículos.

🚗 CRUCE INDEBIDO PROVOCA CHOQUE EN SAN SALVADOR Un percance vial fue registrado por las cámaras del Sistema de Videovigilancia Sívar Seguro en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Loma Linda, en San Salvador. De acuerdo con las imágenes compartidas,… pic.twitter.com/4mQ7xQ4feV — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 21, 2026

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