Don Francisco prepara su regreso a la televisión a los 85 años

Mounir Nasraoui, padre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal, afirmó que su hijo dejó de hablarle y también suspendió el envío de su mesada (mensualidad).

Según Nasraoui, la situación comenzó después de que aconsejara a Lamine que se enfocara más en su carrera futbolística y evitara que las relaciones con las chicas lo distrajeran. El padre señaló que las mujeres pueden esperar y que construir un legado sólido debería ser una prioridad.

Nasraoui también explicó que utilizó como ejemplo a la madre de Lamine, al señalar que ella lo dejó durante un período difícil de su vida. De acuerdo con su relato, su intención era proteger a su hijo para evitar que atravesara una experiencia similar.

Sin embargo, Nasraoui afirmó que la madre de Lamine es responsable de que el futbolista haya dejado de hablarle y, como consecuencia de esta situación, no estaría recibiendo la mesada correspondiente al mes.

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