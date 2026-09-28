Ella es Rocío Vásquez, la joven motorista que recorre las carreteras de Morazán

Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variaciones del 29 de septiembre al 12 de octubre de 2026, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

En la zona central, el galón de gasolina superior continuará a $5.13, mientras que la regular se mantendrá en $4.80 y el diésel en $4.86.

Para la zona occidental, los precios serán de $5.14 para la gasolina superior, $4.81 para la regular y $4.86 para el diésel.

En la zona oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $5.14 por galón, la regular de $4.81 y el diésel de $4.86.

La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre en el mercado internacional del petróleo, influenciada por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, situación que pone en riesgo el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

Otro de los factores señalados por la institución es la posibilidad de que Estados Unidos limite la venta de diésel a otros países, lo que podría reducir la disponibilidad de este combustible en el mercado internacional.

Sin embargo, la DGEHM indicó que el manejo del mercado nacional ha permitido mantener estables los precios para la población, pese a la incertidumbre internacional y al incremento de los costos en otros países de la región.

Además, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras ha contribuido a mantener los precios de los combustibles en el país, los cuales, según la institución, continúan siendo los más bajos de la región.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...