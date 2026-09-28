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Ella es Rocío Vásquez, la joven motorista que recorre las carreteras de Morazán
Rocío Vásquez es una joven que desde hace algunos años trabaja como motorista de la ruta 328, que conecta San Francisco Gotera con Sociedad, en Morazán. En algunas ocasiones también conduce en la ruta que comunica San Simón con Ciudad Barrios.
Su jornada laboral comienza a las 4:00 de la mañana y durante el día realiza cuatro recorridos. Según su historia, fue ella quien pidió a su padre la oportunidad de trabajar como motorista.
Aunque al inicio sintió temor ante el reto de desempeñarse en este oficio, el respaldo de su familia la motivó a continuar.
ELLA ES ROCÍO VÁSQUEZ, LA JOVEN MOTORISTA QUE RECORRE LAS CARRETERAS DE MORAZÁN
A las 4:00 de la mañana comienza la jornada de Rocío Vásquez, una joven que desde hace algunos años trabaja como motorista de la ruta 328, que conecta San Francisco Gotera con Sociedad, en Morazán.… pic.twitter.com/dDUQbyrpLF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 28, 2026
Con responsabilidad, disciplina y dedicación, Vásquez se ha ganado el reconocimiento de los usuarios de las rutas que conduce, quienes destacan su amabilidad y alegría al realizar su trabajo.
Su historia refleja cómo la dedicación puede abrirse camino en cualquier oficio.
Principal
Fuerte accidente deja dos lesionados en Antiguo Cuscatlán
Un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados dos vehículos se registró sobre la carretera al Puerto de La Libertad, en el sector de El Trébol, Antiguo Cuscatlán.
Elementos de Cruz Verde Antiguo Cuscatlán brindaron asistencia a dos personas que resultaron lesionadas tras el percance. Una de ellas fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial.
El segundo lesionado recibió atención médica en el lugar, según informó la institución de socorro.
FUERTE ACCIDENTE ENTRE DOS VEHÍCULOS EN ANTIGUO CUSCATLÁN
Un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados dos vehículos se registró sobre la carretera al Puerto de La Libertad, en el sector de El Trébol, Antiguo Cuscatlán.
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Nacionales
Encuentran osamentas humanas de hombre reportado como desaparecido
Equipos especializados de la Policía procesaron la escena donde fueron encontradas osamentas humanas en el cantón Monteca, municipio de Nueva Esparta, en La Unión Norte.
De manera preliminar, y tras el reconocimiento realizado por su esposa, los restos corresponderían a un hombre de 54 años, quien había sido reportado como desaparecido desde julio de 2026.
Las autoridades indicaron que la causa de muerte será determinada mediante la autopsia correspondiente, como parte de las investigaciones del caso.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios hasta el 12 de octubre
Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variaciones del 29 de septiembre al 12 de octubre de 2026, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
En la zona central, el galón de gasolina superior continuará a $5.13, mientras que la regular se mantendrá en $4.80 y el diésel en $4.86.
Para la zona occidental, los precios serán de $5.14 para la gasolina superior, $4.81 para la regular y $4.86 para el diésel.
En la zona oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $5.14 por galón, la regular de $4.81 y el diésel de $4.86.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre en el mercado internacional del petróleo, influenciada por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, situación que pone en riesgo el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.
Otro de los factores señalados por la institución es la posibilidad de que Estados Unidos limite la venta de diésel a otros países, lo que podría reducir la disponibilidad de este combustible en el mercado internacional.
Sin embargo, la DGEHM indicó que el manejo del mercado nacional ha permitido mantener estables los precios para la población, pese a la incertidumbre internacional y al incremento de los costos en otros países de la región.
Además, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras ha contribuido a mantener los precios de los combustibles en el país, los cuales, según la institución, continúan siendo los más bajos de la región.