Shakira arranca una serie de 12 conciertos en Madrid para cerrar su gira mundial

El regreso de Los Tigres del Norte a El Salvador ha generado gran expectativa entre sus seguidores. La preventa para el concierto que la agrupación ofrecerá el próximo 12 de diciembre en el estadio Cuscatlán se agotó este 10 de septiembre.

Los precios establecidos durante la preventa iban desde $36 para la localidad Sombra hasta $212 para Palco Tigres. También se habilitaron localidades en Tribuna, por $44; Platea, $60; VIP, $68; Mesa Oro, $84; y Mesa Diamante, $148.

Tras el sold out de la preventa, los seguidores que aún desean asistir al espectáculo deberán esperar la venta general. Las entradas estarán disponibles a través de Smart Ticket y tendrán precios de entre $45 y $265, dependiendo de la localidad.

El concierto marcará el regreso de «Los Jefes de Jefes» a El Salvador después de su última presentación en el país, en 2022. La fecha forma parte de «Los Tigres del Mundo Tour 2026», gira con la que la agrupación continúa llevando su música a distintos escenarios internacionales.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte se mantienen como uno de los referentes más reconocidos de la música norteña y regional mexicana. Canciones como «La Puerta Negra», «Contrabando y Traición», «Jefe de Jefes» y «Golpes en el Corazón» forman parte de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.

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