Nacionales
Iberojet inaugura oficialmente sus operaciones en El Salvador con vuelo procedente de Madrid
El Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez recibió la madrugada de este lunes el primer vuelo de la aerolínea española Iberojet, procedente de Madrid, con lo que quedó inaugurada oficialmente la operación de la compañía en El Salvador.
La llegada de la aeronave marca el inicio de una nueva oferta de conectividad entre Europa y Centroamérica, con el objetivo de fortalecer el turismo, los negocios y el intercambio entre ambos continentes.
Durante el acto de inauguración, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) destacó que la nueva operación permitirá conectar directamente a El Salvador con Madrid y Barcelona, incorporando dos destinos europeos a la red de conexiones aéreas del país.
Con la incorporación de Iberojet, el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero amplía su oferta de vuelos internacionales y refuerza la estrategia para posicionar a El Salvador como un punto de conexión aérea en la región.
Nacionales
Usuarios denuncian aumento del pasaje en la ruta 41-D
Usuarios de la ruta 41-D, que realiza su recorrido entre Soyapango y el centro de San Salvador, denunciaron a un motorista por incrementar de manera ilegal la tarifa del pasaje.
De acuerdo con los denunciantes, abordaron una unidad del transporte colectivo y, al momento de pagar, el motorista les indicó que el pasaje tenía un costo de $0.35, en lugar de los $0.25 establecidos.
Los usuarios señalaron que el conductor denunciado por aumentar la tarifa conducía el microbús con placas AB5-680.
Ante esta situación, los denunciantes solicitaron la intervención de las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) para corregir lo que consideran un abuso contra los usuarios del transporte colectivo.
🔴 DENUNCIAN A MOTORISTA DE LA RUTA 41-D POR COBRO EXCESIVO DEL PASAJE
Usuarios de la ruta 41-D, que realiza su recorrido entre Soyapango y el centro de San Salvador, denunciaron a un motorista por incrementar la tarifa del pasaje.
Según los denunciantes, al abordar el microbús… pic.twitter.com/bnKbzuFTf7
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Sucesos
VIDEO | Motociclista invade el carril contrario y choca contra un automóvil
Una cámara de vigilancia de Multi Servicios Alemán captó el momento en que un motociclista chocó contra un automóvil particular que realizaba un giro a la izquierda.
El hecho ocurrió cerca del motel Romance, sobre la calle a Santa Elena, en el departamento de Usulután.
De acuerdo con las imágenes, el motociclista circulaba a excesiva velocidad e invadió el carril contrario, por lo que terminó impactando contra el automóvil que realizaba el giro a la izquierda.
Como resultado del accidente, el motociclista sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital cercano para recibir la atención médica necesaria.
🔴 MOTOCICLISTA INVADE EL CARRIL CONTRARIO Y CHOCA CONTRA UN AUTOMÓVIL
Una cámara de vigilancia de Multi Servicios Alemán captó el momento en que un motociclista, que circulaba a excesiva velocidad cerca del motel Romance, en la calle a Santa Elena, Usulután, invadió el carril… pic.twitter.com/wm88u5R19B
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Sucesos
Adolescente pierde la vida en accidente de tránsito en Cabañas
En redes sociales fue difundida la fotografía de Milton Amílcar Vargas Cruz, de 14 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con la información compartida, el joven viajaba en una motocicleta cuando ocurrió el accidente en el cantón San Gregorio, distrito de Sensuntepeque.
En el hecho, un segundo joven resultó lesionado y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario.
Milton Amílcar Vargas Cruz será recordado por el centro educativo al que pertenecía y por la comunidad del cantón San Gregorio, donde era conocido por su gusto por el fútbol.