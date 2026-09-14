Usuarios denuncian aumento del pasaje en la ruta 41-D

Usuarios de la ruta 41-D, que realiza su recorrido entre Soyapango y el centro de San Salvador, denunciaron a un motorista por incrementar de manera ilegal la tarifa del pasaje.

De acuerdo con los denunciantes, abordaron una unidad del transporte colectivo y, al momento de pagar, el motorista les indicó que el pasaje tenía un costo de $0.35, en lugar de los $0.25 establecidos.

Los usuarios señalaron que el conductor denunciado por aumentar la tarifa conducía el microbús con placas AB5-680.

Ante esta situación, los denunciantes solicitaron la intervención de las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) para corregir lo que consideran un abuso contra los usuarios del transporte colectivo.

🔴 DENUNCIAN A MOTORISTA DE LA RUTA 41-D POR COBRO EXCESIVO DEL PASAJE Usuarios de la ruta 41-D, que realiza su recorrido entre Soyapango y el centro de San Salvador, denunciaron a un motorista por incrementar la tarifa del pasaje. Según los denunciantes, al abordar el microbús… pic.twitter.com/bnKbzuFTf7 — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 14, 2026

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