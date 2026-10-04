Sucesos
Poste del tendido eléctrico cae sobre un vehículo en la carretera a Cinquera, en Cabañas
Un poste del tendido eléctrico se desplomó y cayó sobre un vehículo que circulaba por la carretera de Tejutepeque hacia Cinquera, en Cabañas. El percance se registró este sábado. Según los primeros reportes, no dejó personas lesionadas: solo daños materiales.
El impacto aplastó la unidad. Elementos de rescate y autoridades de tránsito llegaron a la zona para atender la escena y regular el paso. No se ha informado de cortes de energía ni del tipo de vehículo.
La causa del desplome no ha sido precisada. No hay, hasta ahora, un pronunciamiento de la distribuidora eléctrica ni un parte oficial de Tránsito sobre el estado del poste o de los cables. Páginas locales confirmaron que ninguna persona resultó herida.
El hecho ocurre el mismo día en que el Ministerio de Medio Ambiente advirtió lluvias y tormentas en la franja norte de Cabañas, con riesgo de caída de árboles y estructuras por la humedad acumulada. Esa alerta no confirma que la lluvia haya tumbado el poste. Solo explica por qué la vía exigía precaución.
Mientras no se retire la estructura, el tramo puede quedar reducido. Conductores que usen la carretera Tejutepeque-Cinquera deben bajar la velocidad y seguir las indicaciones de los equipos en el lugar.
Un poste del tendido eléctrico cayó sobre un vehículo en la carretera de Tejutepeque hacia Cinquera, en Cabañas. No hay lesionados, solo daños materiales.
La causa del desplome aún no se informa. pic.twitter.com/PqsPhed2Jl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 4, 2026
Principal
VMT multa con $150 a motorista de la ruta A1 captado chateando al volante
El Viceministerio de Transporte sancionó con $150 al conductor de la unidad placa MB 5392, de la ruta A1, captado manipulando el celular mientras conducía. La falta es la TO 113, la multa máxima por uso de dispositivos al volante. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó la esquelas y dijo que esa conducta puso en riesgo a los usuarios del transporte público.
El video circuló este sábado. Usuarios denunciaron que el motorista iba chateando en el recorrido hacia Olocuilta. En las imágenes no se leía la placa. Tras la denuncia, el VMT identificó la unidad y aplicó la sanción. Rodríguez escribió que la distracción al volante es la principal causa de accidentes en el país.
Usuarios denuncian a un motorista de la ruta A1 por chatear mientras conducía el microbús, en un video que ya circula.
No hay placa ni respuesta oficial. La falta, si se confirma, se sanciona con $150. https://t.co/iODN74BXpm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 3, 2026
La TO 113 cubre conducir usando teléfono, radio o cualquier aparato electrónico, y también llevar objetos que limiten la visibilidad o distraigan. La misma multa, $150, se impuso el 29 de septiembre a una conductora captada con el celular. El VMT pidió evitar esas acciones: «ponen en peligro la vida de todos los usuarios viales».
Sancionamos a conductor de la unidad placa MB 5392 de la ruta A-1 que fue captado manipulando su celular mientras conducía (falta TO 113 por $150).
Estas acciones ponen en peligro la vida de todos los usuarios viales, evítalas. https://t.co/4GPz8BAQ0x
— VMT (@VMTElSalvador) October 4, 2026
Nacionales
Denuncian a motorista de la ruta A1 por chatear mientras conduce el microbús
Usuarios del transporte público denunciaron a un motorista de la ruta A1 por manipular el teléfono mientras conducía el microbús. En un video que circula desde este sábado se observa al conductor con la vista en la pantalla, en lo que parece una conversación, al mismo tiempo que la unidad va en marcha. Pasajeros piden a las autoridades ubicarlo y sancionarlo.
Quienes grabaron el recorrido señalan que la unidad cubría el trayecto hacia Olocuilta. En las imágenes no se alcanza a leer la placa ni se identifica al piloto. Tampoco hay, hasta ahora, un pronunciamiento del Viceministerio de Transporte ni de la Policía de Tránsito sobre el caso.
Usar el celular al volante está tipificado como falta muy grave en el Reglamento General de Tránsito: uso indebido de dispositivos electrónicos mientras se conduce. La multa prevista es de $150. En octubre de 2025, un motorista de San Salvador fue sancionado con ese monto por transmitir en vivo desde el microbús.
La distracción pesa más en el transporte colectivo. Un microbús lleva pasajeros de pie, frena en paradas improvisadas y comparte carril con carros y motos. Bajar la vista a un chat, aunque sea unos segundos, alarga la distancia de reacción.
La denuncia también pide a dueños de unidades y motoristas que el caso no se quede en el video. Esta semana, los accidentes de carga en el bulevar Constitución y en Los Chorros dejaron siete muertos. El llamado de los usuarios es el mismo: la vía no admite un conductor con el teléfono en la mano.
Usuarios denuncian a un motorista de la ruta A1 por chatear mientras conducía el microbús, en un video que ya circula.
No hay placa ni respuesta oficial. La falta, si se confirma, se sanciona con $150. pic.twitter.com/iODN74BXpm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 3, 2026
Nacionales
Conductor ebrio atropella y mata a una mujer en Ciudad Merliot
Una mujer murió este sábado después de ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad en la calle Chiltiupán, Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad Sur, informó la Policía Nacional Civil.
La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, caminaba sobre la acera cuando fue embestida. Murió en el momento. Tras atropellarla, el automóvil impactó contra otro vehículo que estaba estacionado en la zona.
El conductor fue identificado como Germán Francisco Granados Hernández, de 35 años. La prueba de alcotest le registró 138 grados de alcohol, casi el triple del límite de 50 grados permitido para conducir en El Salvador.
Granados Hernández fue detenido y será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. La Policía no detalló la hora del hecho ni el tipo de vehículo.
El caso se suma a una semana marcada por siniestros viales con saldo mortal en La Libertad y San Salvador. El viernes, un choque en Los Chorros dejó cinco fallecidos y 27 lesionados.