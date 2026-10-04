Poste del tendido eléctrico cae sobre un vehículo en la carretera a Cinquera, en Cabañas

Usuarios del transporte público denunciaron a un motorista de la ruta A1 por manipular el teléfono mientras conducía el microbús. En un video que circula desde este sábado se observa al conductor con la vista en la pantalla, en lo que parece una conversación, al mismo tiempo que la unidad va en marcha. Pasajeros piden a las autoridades ubicarlo y sancionarlo.

Quienes grabaron el recorrido señalan que la unidad cubría el trayecto hacia Olocuilta. En las imágenes no se alcanza a leer la placa ni se identifica al piloto. Tampoco hay, hasta ahora, un pronunciamiento del Viceministerio de Transporte ni de la Policía de Tránsito sobre el caso.

Usar el celular al volante está tipificado como falta muy grave en el Reglamento General de Tránsito: uso indebido de dispositivos electrónicos mientras se conduce. La multa prevista es de $150. En octubre de 2025, un motorista de San Salvador fue sancionado con ese monto por transmitir en vivo desde el microbús.

La distracción pesa más en el transporte colectivo. Un microbús lleva pasajeros de pie, frena en paradas improvisadas y comparte carril con carros y motos. Bajar la vista a un chat, aunque sea unos segundos, alarga la distancia de reacción.

La denuncia también pide a dueños de unidades y motoristas que el caso no se quede en el video. Esta semana, los accidentes de carga en el bulevar Constitución y en Los Chorros dejaron siete muertos. El llamado de los usuarios es el mismo: la vía no admite un conductor con el teléfono en la mano.

Usuarios denuncian a un motorista de la ruta A1 por chatear mientras conducía el microbús, en un video que ya circula. No hay placa ni respuesta oficial. La falta, si se confirma, se sanciona con $150. pic.twitter.com/iODN74BXpm — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 3, 2026

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