Una trayectoria al servicio del Derecho y la institucionalidad

Funcionarios del gobierno asistieron a la 17ª. Gala de Premiación de la Revista Derecho y Negocios, que reúne a representantes de estos dos sectores claves del país.

Durante este importante evento que organiza anualmente la Revista DyN, fue elogiado el trabajo que está desarrollando el Gobierno salvadoreño en el área económica, cuyos frutos se pueden observar en el crecimiento de la economía.

A esta 17ª. Gala de Premiación asistieron el vicepresidente de la República Félix Ulloa y la ministra de Economía, María Luisa Hayem.

Durante el evento, el vicepresidente Ulloa se refirió a los avances acelerados de la tecnología que están generando nuevos desafíos para los diferentes sectores del país, entre estos, la profesión del derecho.

La ministra Hayem también fue galardonada como la funcionaria del año. “Es un reconocimiento que va a todos los trabajadores del Ministerio de Economía, a esos héroes silenciosos que en el día a día trabajan por una mayor competitividad”, afirmó.

“Estamos en la era de la innovación, en la que la inteligencia artificial está transformando vidas, modificando las formas de hacer negocio, cambiando las empresas. También está cambiando la profesión del derecho, está modificando muchas de las actuaciones, de las tareas, de la forma de trabajo de los abogados y de quienes ejercen la función judicial”, afirmó el vicemandatario salvadoreño, quien durante el evento recibió el reconocimiento Legal Master, por su trayectoria en el ámbito jurídico.

El vicepresidente de la República, @fulloa51, recibe el reconocimiento Legal Master, un galardón que distingue su trayectoria y aporte en el ámbito jurídico.@VCpresidenciaSV pic.twitter.com/k7V23BLtKa — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 2, 2026

El presidente de la revista DyN, Manuel Carranza, elogió el trabajo de los funcionarios del área pública y su importante rol para facilitar la inversión del sector privado, que genera el desarrollo del país.

“Quiero agradecer a los funcionarios públicos, a quienes tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones, de facilitar la inversión, de generar oportunidades, establecer reglas. Muchas veces cuando hablamos de desarrollo desde el sector privado, hablamos de los empresarios, de la inversión, de cuántos empleos se generan, pero ninguna economía, en ninguna parte del mundo, se puede mantener si no es de la mano del sector público”, sostuvo el director de la prestigiosa revista durante el evento.

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