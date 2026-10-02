Cinco capturados tras intentar embestir a policías durante operativo antidrogas

Juventud que innova. El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió a representantes de FUSALMO y a los jóvenes que integran Team El Salvador, a quienes hizo entrega del pabellón nacional que los acompañará durante su participación en el FIRST Global Challenge 2026, en Incheon, República de Corea.

Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa destacó la transformación educativa del país, resaltando que el Proyecto de Presupuesto 2027 destina al sector educación una inversión equivalente al 8.1 % del PIB, junto con una mayor incorporación de nuevas tecnologías. Asimismo, señaló que 1,198 estudiantes de 171 escuelas públicas alcanzaron, en PISA for Schools, resultados comparables con los promedios de Alemania y Suecia.

El Director de Proyectos de FUSALMO, Sr. Alfonso Viques, destacó el trabajo realizado a través de iniciativas orientadas a la educación, la innovación y el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas. En el marco de su Ecosistema STEAM 2025, la organización alcanzó los siguientes resultados:

4,850 niños y jóvenes formados a través de la metodología STEAM.

20 centros educativos públicos alcanzados.

2,975 directores y docentes capacitados en enfoque STEAM.

53% de participación femenina, promoviendo mayores oportunidades para niñas y jóvenes.

La participación de Team El Salvador en el FIRST Global Challenge 2026 representa una oportunidad para que jóvenes salvadoreños pongan en práctica sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería e innovación, al tiempo que representan al país en un escenario internacional. La competencia reúne a estudiantes de más de 190 países y este año se desarrolla bajo la temática “Igniting Innovation”, enfocada en la prevención, mitigación y recuperación ante incendios.

Al finalizar el encuentro, el Vicepresidente Ulloa deseó el mayor de los éxitos a los jóvenes que integran Team El Salvador, destacando la importancia de continuar impulsando espacios que fortalezcan sus capacidades, potencien su talento y les permitan representar al país en escenarios internacionales vinculados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

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