Nacionales
Cinco capturados tras intentar embestir a policías durante operativo antidrogas
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la noche del jueves capturó a cinco sujetos luego de que, según el reporte policial, intentaran embestir a agentes durante un procedimiento antidrogas desarrollado sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y avenida Los Olivos Segundo, en San Salvador.
La institución indicó que el personal policial resultó ileso y respondió en legítima defensa. Durante el procedimiento, uno de los sujetos resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial.
Los capturados fueron identificados como Diego Alejandro Ponce, de 24 años; René Alfonso Ramírez Rodas, de 30 años; Francisco Stanley Portillo López, de 24 años; Kevin Alberto Violante Iglesias, de 23 años; y Moisés Eliseo Aguilar Mejía, de 23 años.
De acuerdo con la PNC, los cinco serán remitidos por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tráfico ilícito y daños.
Nacionales
Juventud que innova: vicepresidente Ulloa entrega pabellón nacional a Team El Salvador
Juventud que innova. El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió a representantes de FUSALMO y a los jóvenes que integran Team El Salvador, a quienes hizo entrega del pabellón nacional que los acompañará durante su participación en el FIRST Global Challenge 2026, en Incheon, República de Corea.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa destacó la transformación educativa del país, resaltando que el Proyecto de Presupuesto 2027 destina al sector educación una inversión equivalente al 8.1 % del PIB, junto con una mayor incorporación de nuevas tecnologías. Asimismo, señaló que 1,198 estudiantes de 171 escuelas públicas alcanzaron, en PISA for Schools, resultados comparables con los promedios de Alemania y Suecia.
El Director de Proyectos de FUSALMO, Sr. Alfonso Viques, destacó el trabajo realizado a través de iniciativas orientadas a la educación, la innovación y el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas. En el marco de su Ecosistema STEAM 2025, la organización alcanzó los siguientes resultados:
- 4,850 niños y jóvenes formados a través de la metodología STEAM.
- 20 centros educativos públicos alcanzados.
- 2,975 directores y docentes capacitados en enfoque STEAM.
- 53% de participación femenina, promoviendo mayores oportunidades para niñas y jóvenes.
La participación de Team El Salvador en el FIRST Global Challenge 2026 representa una oportunidad para que jóvenes salvadoreños pongan en práctica sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería e innovación, al tiempo que representan al país en un escenario internacional. La competencia reúne a estudiantes de más de 190 países y este año se desarrolla bajo la temática “Igniting Innovation”, enfocada en la prevención, mitigación y recuperación ante incendios.
Al finalizar el encuentro, el Vicepresidente Ulloa deseó el mayor de los éxitos a los jóvenes que integran Team El Salvador, destacando la importancia de continuar impulsando espacios que fortalezcan sus capacidades, potencien su talento y les permitan representar al país en escenarios internacionales vinculados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
Sucesos
Dos motociclistas lesionados tras fuerte accidente en Santa Ana
Un accidente de tránsito se registró sobre la avenida Independencia, en la ciudad de Santa Ana, donde dos motociclistas colisionaron entre sí.
De acuerdo con reportes ciudadanos, ambos conductores resultaron lesionados tras el impacto.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia a los afectados. Mientras tanto, autoridades de tránsito se presentaron en la zona para verificar el incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Nacionales
Capturan a conductor sin licencia tras accidente en la carretera Troncal del Norte
Un conductor fue capturado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el que un motociclista resultó lesionado, ocurrido esta mañana sobre la carretera Troncal del Norte.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el detenido fue identificado como José Narciso Rivera García, de 72 años.
Según la información proporcionada, Rivera García conducía sin licencia sobre el kilómetro 44 de la carretera Troncal del Norte, en la calle principal de El Tule 2, en El Paisnal, San Salvador, cuando ocurrió el accidente.
Tras el hecho, el motociclista resultó lesionado y fue necesaria la intervención de las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la escena para realizar la inspección correspondiente.
Rivera García fue capturado y deberá enfrentar el proceso correspondiente por el hecho.