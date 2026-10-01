Capturan a conductor sin licencia tras accidente en la carretera Troncal del Norte

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica un incremento de las lluvias para este fin de semana debido a la influencia de una zona de convergencia intertropical que genera abundante nubosidad en el Pacífico de Centroamérica.

El MARN también mantiene bajo vigilancia la posible formación de una baja presión frente a las costas de Guatemala, fenómeno que podría convertirse en un ciclón tropical y generar precipitaciones en El Salvador.

«Se mantiene un monitoreo constante sobre la zona de convergencia intertropical que está posicionada frente a la costa pacífica de Centroamérica. Esta es una zona que trae más humedad de lo habitual y genera más nubosidad e incrementa la producción de lluvia», informó David Pichinte, meteorólogo del MARN, durante la entrevista AM de Canal 10.

De acuerdo con Pichinte, estas condiciones propiciarán mañanas más nubladas y lluvias intermitentes, mientras que en algunas zonas podrían registrarse condiciones de temporal.

«Al tener la zona de convergencia intertropical, se pueden formar bajas presiones y dejarnos mucha lluvia. Por ello, estamos emitiendo informes especiales y boletines meteorológicos con detalles sobre las probables condiciones», señaló el meteorólogo.

Además, el MARN mantiene vigilancia sobre otros fenómenos atmosféricos. Pichinte explicó que cerca del domingo podría formarse una baja presión en la parte occidental de Guatemala y que existe la posibilidad de que este sistema evolucione a un ciclón tropical.

«Este sería el vigésimo ciclón del Pacífico y muchos de estos se han formado cerca de la costa salvadoreña, por eso mismo mantenemos siempre la vigilancia permanente», señaló el experto.

El MARN también monitorea el paso de ondas tropicales que se generan desde África y que pueden producir un incremento en las lluvias.

Por otra parte, el huracán Rachel se encuentra cerca de las costas mexicanas, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y desplazándose hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora. Según el MARN, este sistema mantendrá una influencia indirecta sobre El Salvador.

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